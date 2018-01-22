图片版权 AFP Image caption 调查发现84%的受访表示他们"信任中国政府"，受访国家中比率最高

世界经济论坛本月底在瑞士召开之际，一家总部设在美国的国际公关公司发表研究报告，指中国公众对当地政府、非政府组织、媒体和商业公司的信任度是一众国家和地区中最高，同时美国公众对当地这些机构的信任度大幅下滑。

爱德曼国际公关公司（Edelman）的报告总共调查了28个国家或地区的公众对当地公私营机构的信任度。调查发现，84%的中国受访者说他们信任中国政府，比率最高。相反，只有33%的美国受访者说他们信任自己的政府，比去年下跌14%，是下滑最多的国家。

该公司去年10月至11月透过网上问卷进行这个调查，总共访问超过33,000人，平均每个国家的受访者约1,150人。

报告指出，过去一年里，由于国际和国内的纷争不断，虽然美国当地经济向好、失业率也是10年最低，这些都无助遏止公众对当地政府和非政府机构信任程度看法呈现下滑的趋势。

报告结果发现，在中国约有68%的受访者认为，政府对发展可起到“牵头作用”，而只有约15%的美国受访者认为当地政府可起到这个作用。

另外，有59%的美国受访者认为，当地政府、非政府组织、媒体和商业公司之中，政府运作得最差。相反，只有10%的中国受访者认为，当地政府在这四个机构之中运作得最差。

报告指出，中国公众对当地政府和媒体的信任“向来不错”。而随着腾讯和阿里巴巴等公司向国际发展，当地公众对非政府组织和商业公司的信任也不断爬升。

报告也引述日本神户制钢早前被揭发造假和巴西牛肉出口商JBS“黑心牛肉”的案例，指出个别事件对不同机构的影响最深。

类似的案例在中国近年也不断出现，包括北京红黄蓝幼儿园被怀疑虐童、大学生魏则西去年错信搜寻器百度的广告致死、北京男子雷洋在警方拘留期间死亡等。但是，报告没有提及当局处理这些案件的手法，以及事件如何影响中国公众对政府和商业机构的信任度。

图片版权 Reuters Image caption 中国官方处理红黄蓝幼儿园怀疑虐童事件的手法，引来外界质疑

报告还发现了甚么？

报告不点名地指出，美国总统特朗普经常挂在嘴边的“假新闻"，反而令公众普遍对主流媒体的信任度重新上升，对社交媒体的信任度则有所下滑。

在中国、美国和俄罗斯等国家，分别有71%至75%的公众表示，他们担心某些机构会利用这些虚假的新闻作为武器。

报告也发现受访者对专家、学者和记者的信任度上升，其中有39%的受访者表示他们“十分信任”记者，比去年增加12%。

报告认为，去年是“假新闻”与“真新闻”争夺眼球的一年，该结果表示公众越来越重视消息的来源。但报告同时强调，一年的数据并不能表示这已成趋势，还需要观察一段时间。