普京"双套车"、习近平修宪和杜特尔特跟进

图片版权 EPA Image caption 俄罗斯总统普京去年7月4日在莫斯科克里姆林宫授予中国领导人习近平“第一受召使徒圣安德烈勋章”

去年秋天中共19大将习近平思想写入党章，最近在北京闭幕的中共二中全会公报称将把习近平政治思想写入国家宪法。习近平的权力不断得到巩固，在支持者看来是"集中办大事"的体现，能避免所谓民主"扯皮"和无效。早先有俄罗斯总统普京利用"双套车"绕开宪法规定，延长集权，现在菲律宾总统似乎也要跃跃欲试。

"习近平新时代中国特色社会主义思想"简称为习近平思想。据二中全会公报解释，习近平思想将被载入国家宪法"是"把党和人民在实践中取得的重大理论创新、实践创新、制度创新成果上升为宪法规定"。

如果那样，习近平就成了毛泽东之后把同自己姓名相连的思想写入宪法的第一个在职领导人，也成为1949年后能够同毛泽东和邓小平并列的领导人。而邓小平理论也是在1997年邓小平去世后，在同年召开的15大上被写入党章，1999年的人大会议上才正式把"邓理论"写入宪法。

在去年19大前，普遍被看好将在19大晋升政治局常委的重庆市领导人孙政才被拿下，似乎持续了几届的中共最高权力移交规律被打乱。在中国最高领导人没有明显接班候选人的情况下，许多人猜测中国最高领导人可能会在2022年以后继续执政。特别是当习近平对最高权力的掌控已经超过了他的前任江泽民和胡锦涛的时候，更助长了上述猜测。

天降大任于斯人

面对中国的腐败，习近平以"个人生死毁誉无所谓"的态度反腐，并超越党内规则集中权力，似乎迎合了许多人渴望出现政治强人挽救执政党，挽救国家的心理。

习近平在19大报告中展望未来，表现出巨大信心。他说在过去5年内中国6000多万贫困人口稳定脱贫，将来要"把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国"，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

习近平提出的国家"复兴之路"涵盖政治，经济，军事和文化多方面的新举措，被接近中南海的消息人士形容为习近平要彻底改变中国的宏大政治蓝图。这种天降大任于领导人完成宏伟蓝图的叙事往往会助长扩大超越制度的个人权威。

Image caption 1999年底叶利钦辞去总统职务，宣布要普京代行总统职务。普京结束了叶利钦时代的混乱，给俄罗斯带来了稳定，但也被批评者指为压制言论自由，窒息民主。

去年19大后有分析猜测习近平在最高权力交接问题上可能会效仿普京。俄罗斯总统普京也是在叶利钦混乱时期后以力挽狂澜于既倒姿态出现的政治强人。从2000年到现在，普京一直是俄罗斯最高权力的执掌者。即使在2008年到2012年担任总理期间，也没有放手俄罗斯最高政治权力。

虽然普京不断受到批评和指责，说他打压言论自由，窒息民主，但是由于他结束了叶利钦时代的混乱，给俄罗斯带来了稳定，所以受到许多民众支持。许多俄罗斯人认为普京果断采取措施，扭转了俄罗斯国运的颓势。

苏联前领导人戈尔巴乔夫2014年曾说"普京挽救了俄罗斯，使俄罗斯免于解体"，但同时他也说在普京治下，俄罗斯民主程序的欠缺，新闻自由受到了限制。

1991年苏联解体后，俄罗斯用沙俄帝国的三色旗代替了苏联时期红色带镰刀斧头图案的国旗。虽然普京没有提出"俄罗斯梦"的远景规划，但他上台后大力扶持东正教，试图借助布尔什维克革命前的俄罗斯精神文化遗产，巩固俄罗斯现代国家的根基。

有西方评论说，目前普京治下的强调民族主义的俄罗斯是新拜占庭，普京试图恢复的是东正教拜占庭俄罗斯帝国，而非红色的苏联帝国。

俄罗斯"双套马车"

1999年底叶利钦辞去总统职务，宣布要普京代行总统职务。次年普京赢得了总统选举。普京在担任宪法规定的两届总统后，在2008年让自己挑选的支持者梅德韦杰夫在选举中担任总统，梅德韦杰夫在竞选中承诺当选后要任命普京担任总理。

虽然普京担任的总理职务不如总统职位重要，但是根据2009年1月的民调，普京总理继续保持83%的高支持率，超过梅德韦捷夫总统的75%的支持率。当时的民调还显示，只有11%的俄罗斯人认为俄罗斯真正的权力掌握在梅德韦捷夫手里，32%的人认为普京掌握真正的权力。

2008年5月7日发生的总统权力移交并没有实际意义，普京仍然握有俄罗斯最高权力。梅德韦捷夫虽然担任了俄罗斯总统，但实际上仍然是个傀儡。但当时德国前总理施罗德在《明镜周刊》的采访中对"梅德韦捷夫-普京双套车"表达过某些理解：俄罗斯需要解决的问题很多…总统梅德韦捷夫和总理普京要一道解决这些问题，以友谊和互相尊重的方式，不是像记者报道的那种竞争关系。

当时俄罗斯评论将那段时期称作"梅德韦捷夫-普京双套车"。"双套车"的安排让普京在2012年再次合法当选总统。 而且梅德韦杰夫在2008年底签署通过了俄宪法修正案，将俄总统的任期将由现在的4年延长至6年。

去年普京在索契一个学校回答青少年的提问时说，"我可能不会离任俄罗斯总统的职位。" 根据俄国宪法，普京2018年还可以竞选总统，继续掌权到2024年。

效仿强势领导人模式

图片版权 AFP Image caption ，在2017年最后季度杜特尔特在菲律宾人当中的受支持率上升到了80%。

2016年当选菲律宾总统的杜特尔特也是一位被其支持者说成要力挽狂澜，改变菲律宾颓势的强力领导人。杜特尔特2016年当选后就表示要重新调整对中国和俄罗斯的外交。他说愿意同中国和俄罗斯联合军事演习，并且从中国和俄罗斯进口军火加强菲律宾的武装力量。杜特尔特在2016年秘鲁亚太峰会上亲口对普京说普京是他的"偶像"，并对普京的领导技巧赞不绝口。

杜特尔特担任总统以来因为批评媒体，进行"血腥"的缉毒和反恐战争招至美国、欧盟和西方人权组织的批评。最近杜特尔特的批评者担心他跃跃欲试，要学普京，绕开宪法限制，延长总统任期。如果总统任期被延长，那么杜特尔特就能超出目前的总统任期，在2022年以后继续竞选总统。

菲律宾在美国支持的马科斯军人独裁结束后，为防止重蹈前总统马科斯独裁的覆辙，在1987年修改了宪法。菲律宾宪法规定总统当选只能担任6年一届任期，以保证菲律宾民选总统能够向下一个民选总统和平交接权力。

不过，就新年伊始杜特尔特总统蓄积的政治势头看，可能允许他延长总统任期的修宪呼之欲出。在今后几个月修宪内容改变宪法规定总统6年任期的限制将是争议焦点。而杜特尔特政府倾向于修改菲律宾宪法，建立新的联邦-议会的政府形式。

对杜特尔特的支持者来说，目前的宪法没有授予总统足够的权力，在有限的任期内，权力受到限制的总统不可能让国家发生实质性转变，也无能力解决菲律宾面临的巨大问题。引入新的议会政府制度有利于出现有雄才大略的领袖以及强大的政党。而过去让新加坡和马来西亚从前的边远落后地区在诸如李光耀和马哈蒂尔这类强势领导人的带领下建成主要的经济中心的历史，似乎也证明了这种模式的正确性。

另外，中国几十年来在一党专制下实现了飞速经济发展，俄罗斯强势总统普京力挽狂澜扭转了俄罗斯的颓势，也符合上述加强权力促进发展的模式。基于这种信念，杜特尔特的支持者认为，他们不能错过这个战略机遇，需要开始采取行动。

图片版权 EPA Image caption 菲律宾总统在菲律宾克拉克空军基地举行的中国武器移交仪式上查看中国制造的7.62毫米高精度狙击步枪

菲律宾修宪提议

杜特尔特的菲律宾民主人民力量党提出的宪法草案公开呼吁删除目前宪法规定的任期限制。宪法草案中没有了两院制立法，而是一个全国选出的代表组成的联邦议会，和一个由地区代表组成的参议院。杜特尔特拥有绝对优势支持的国会也支持成立一个新的制宪会议，下院的成员能够和参议员一起就修宪投票，修宪草案通过需要两院3/4的票数。

反对党领袖认为，这是要削减参议院权力的赤裸裸的图谋，参议院的议员比下院少得多，历史上菲律宾参议院的职能是依据宪法制衡总统 ，防止总统权力过大。

在杜特尔特支持者设想的总统制中，总统任期可长达10年，总统还能够从联邦议会中挑选总理，这是一种类似法国和土耳其的制度。根据新设想，菲律宾总统还是武装部队总司令和外交最高决策者。

但是对杜特尔特的批评者来说，建议的宪法修改可能产生类似普京那样的所谓"双套车执政"的政权，在里面一个主宰的强人就能够交替占据总统职位和总理职位，成为事实上永久性的国家领导人。

去年，杜特尔特进行血腥的缉毒行动遭受到批评令他的支持率在一度下降。但菲律宾的一个主要的独立调查显示，在2017年最后季度，杜特尔特在菲律宾人当中的受支持率上升到了80%。

杜特尔特这位广受民众支持，但被指为民粹主义的亚太国家领导人似乎成了继俄罗斯和中国之后又一位要"集中力量办大事"的集权领导人。