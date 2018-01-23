图片版权 BBC Chinese Image caption 桂敏海是此前被拘的五名书商之一，也是一名瑞典公民

有消息指，此前曾被中国扣押的书商桂敏海再次被中国当局带走——这一次是在中国境内的火车上，当时他有两名瑞典外交人员陪同。

桂敏海是书刊商人，他在香港的出版机构出售有关中国领导人私生活的书籍。他最近才刚刚获释出狱。

消息由桂敏海的女儿向媒体透露，指桂敏海在周六（1月20日）乘坐的列车上忽然出现便衣警员，后者将他抓捕。

有报导称，他当时正在前往一家瑞典外使机构进行健康检查。

消息最先由美国《纽约时报》报导，该报导称，两名来自瑞典驻上海领事馆的外交人员当时正和桂民海在一起。

他的女儿安吉拉（Angela）正在英国牵头一项倡议，力求令自己的父亲获得自由。安吉拉告诉《纽约时报》：“我只知道事情发生了非常重大的转变，而且是向坏的方向。”

她表示，并不了解当时在火车上发生的具体详情。

另一方面，瑞典当局据称已经传召中国大使，就相关事件进行对话。

“瑞典政府全面意识到了事件的发生，”一份声明说。但声明未有独立核实具体细节。

“政府高层已经采取有力的行动，我们已经与中国官员取得联系，对方已经承认会立即提供有关他目前状况的信息。”

图片版权 Getty Images Image caption 香港书商被拘留的事件曾引发维权人士抗议

桂敏海的案件在2015年10月引起了国际广泛关注，当时他在泰国失踪——之后又神秘地与他的香港书店同事一起出现在公众视野，证实正被中国大陆当局拘留。

外界指控称桂敏海当时被中国警方跨境逮捕，可能涉及越境越权执法。此事因此引发国际间关注。

然而，中国当局指，桂敏海和另外四名男子都是自愿前往中国境内自首。

之后不久，桂敏海在中国官方电视台上自称涉及十多年前的一宗交通事故肇事逃逸案件，但是他的支持者指，那是一次逼供。

人权组织相信，这些书商是中共打压异见人士行动的受害者。

桂敏海等人出售的书籍在香港出版，这个前英属殖民地在1997年主权移交中国之后，在《基本法》规定下应当享受高度自治权。

2017年10月，桂敏海获释，但是他的家人却不知他身在何处。之后有消息指，他正住中国东部城市宁波。

《纽约时报》称，桂敏海此前身体出现神经系统疾病的迹象，可能患上一种名为肌萎缩性脊髓侧索硬化症（ALS）的疾病；他被送往瑞典驻上海领事馆进行检查。

不过，香港《南华早报》引述桂敏海的朋友及联系人表示，桂敏海此前申请一个新的瑞典护照，此行前往领事馆可能与申请手续有关。

桂敏海目前仍去向不明。