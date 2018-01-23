图片版权 AFP Image caption 砖厂欠薪，用红砖抵债。但工人们发现销售情况并不理想，不一定能赚够回家的路费。（资料图片）

据中国媒体报导，江西约30名农民工被砖厂老板拖欠9万多元人民币工资，并扣押了4万块押金，法院介入后，工厂负责人同意用砖头作补偿。

这些来自云南的农民工近日努力在街头积极卖砖，但销售情况不理想，不知能否赚取足够的钱去买火车票回家过年。

砖头能卖出去吗？

涉事的南昌市新建区流湖镇宋家砖瓦厂的砖窑已停火数月，自去年9月开始便没有发工资。

其中一名农民工卢生文对新华社说，由于砖厂也拖欠了好几万的电费，农民工只能在镇上“买蜡烛照明、捡柴火取暖”，到其他村民的家里为手电充电。

这些农民工最后到当地的劳动监察局求助，当局早已帮农民工讨回9 月份以前拖欠的工资，并要求砖厂在限期内整改，但局方称整改并不到位。

所以几位工人决定入禀法院，砖厂负责人上周二（16日）“同意”用29万块红砖抵扣农民工约8万元工资。

虽然农民工获得砖头，但他们说一块砖头卖2毛8分钱，每天只有零星买家，很难卖出去。报导称，有时候会有“陌生人”前来阻拦卖砖，是因为砖厂负责人仍有其他债主，这些债主同样希望能用砖抵债。

图片版权 Getty Images Image caption 农民工维权活动遍布多个省市，是多个地区政府重点关注的问题。（资料图片）

微博上的网友亦对农民工的遭遇表示同情，他们质疑用砖头抵扣工资是否有成效，能否让他们来得及买票回家过年。

卖会员的张单：不开工资，给板砖有啥用，也不能运回老家。

WLMmm1234：老板砖你都卖不出去给工人有何用？缺德！

天道轮回Y有：政府这是在帮农民工呢，还是在帮砖厂老板呢？

喧嚣过：工人卖板砖时候不用花费他们的人力物力？这又怎么算。

在中国，农民工与雇主时有争拗，特别是春节前，各个省市也在尝试处理农民工追薪的问题，有中国媒体形容这是“年底防欠薪攻坚战”。

中国中华全国总工会去年9月表示，过去5年曾协助5百万名工人追讨3百亿元人民币工资。