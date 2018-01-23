你问我答：2018年春节返乡路

图片版权 CNS Image caption 用摩托车春运移动的民众带上宠物狗返乡。

华人世界的狗年新年春节即将到来。无论身处中国大陆还是香港、澳门、台湾甚至海外，春节返乡都是一个难以回避的话题。有人从中国南方的务工地回到自己的家乡，有人从台北、台中等城市返回台湾南部的故里，甚至有人不远万里从海外回家……

在中国大陆，“春运”号称“人类史上最大规模迁移”。2018年春运，中国建成高铁里程已达2.5万公里，新时期的春运返乡路，很多变化正在发生。

春节将至，2018年华人春节返乡的高峰即将到来，BBC中文邀请您和我们一起分享购票到返乡过程中的感受、观察以及各种故事：

购票：您最关心什么问题？中国春运网络售票最值得改善的环节是什么？最难买到车票的线路是哪些？

旅途：安全、餐饮、旅途服务等环节，您还期待哪些变化？政府和运输部门还能做些什么？

人性化服务：一些中国大陆航空公司近期陆续宣布允许在航班上使用手机，除此之外，您还期待哪些更加人性化的服务？

图片版权 CNS Image caption 旅客带着行李在南京火车站乘坐火车出行。

除了上述问题之外，您还可以和我们分享自己的独门抢票秘笈、独特经历。BBC中文期待您的参与。

我们将从即日起至2月5日征集您的春运故事，获选的故事将在春节期间刊出，敬请期待！