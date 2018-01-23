特朗普漠视拉美 “一带一路”通美国后院

图片版权 xinhua Image caption 自2000年后美国在拉美国家进口比重下降的同时，中国的份额在不断增长

美国总统特朗普在一年任期内给拉美这个"美国后院"带来了更多猜忌和冷漠。拉美国家的专家说，美国漠视拉美的后果使美国在拉美的形象一落千丈，而中国在拉美地区的影响不断增长。

特朗普在废除了包括拉美和亚洲国家的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，还希望叫停美国同墨西哥和加拿大的北美自由贸易协议（NAFTA），并坚持在墨西哥边界修墙阻挡非法移民。这些举动加强了美国孤立主义的形象。

19世纪美国也曾奉行孤立主义，针对欧洲殖民主义扩张实行被称为"门罗主义"的政策，禁止欧洲列强染指被视为美国势力范围的拉丁美洲。批评者说，"门罗主义"本质上是主张美国对美洲国家维持霸权以及进行单边干涉的权利。

奥巴马总统任内美国国务卿克里曾在2013年11月对美洲国家组织说"门罗主义的时代已经过去"。他呼吁美洲国家加强伙伴合作。

但是在华盛顿智库美洲对话中心的负责人迈克尔·史福特说，并不是说美国的往届政府重视拉丁美洲，只是现在特朗普时期这种情况变得糟糕得多，"对这个地区（指拉丁美洲）的漠视达到了空前的程度"。

图片版权 Getty Images Image caption 习近平担任中国最高领导人以来中国开始努力扩大全球影响力，包括扩大同拉丁美洲的联系

"一带一路"

在特朗普对拉美地区采取保护主义的时候，中国在拉美地区积极主动地展开外交，扩大自己的影响。中国在拉美的活动跟美国形成了鲜明对比。

中国最高领导人习近平自2013年以来三次访问拉美。在本月19日至22日，在智利的中国外长同33个拉丁美洲国家外长举行了会议。

而在特朗普上任以来，美国访问拉丁美洲的最高级官员是特朗普的副总统彭斯。如果特朗普回避4月举行的美洲峰会，那就再次表现出他对美洲国家的轻蔑。特朗普的国务卿蒂勒森也没有出席去年6月美洲国家组织在墨西哥坎昆召开的讨论委内瑞拉危机的峰会。

就在中国-拉美和加勒比国家共同体论坛（中拉论坛）第二届部长级会议召开期间，智利总统米歇尔·巴切莱特会见中国外长王毅时说，中国的"一带一路"为拉美发展提供了新机会，智利愿意发挥积极作用同中国一起推进"一带一路"。

米歇尔·巴切莱说，在过去几年，智利和中国建立了全面战略伙伴关系，签署了提升双边自由贸易的协定，在许多领域合作取得了丰硕成果。

王毅表示中国希望在"一带一路"框架内全面加深和提升中国同与拉美的合作。拉美和加勒比海地区国家传统上是深受美国影响的地区，被认为是美国的势力范围。

目前中国已经成了拉美几个国家的第一大，或第二大贸易伙伴。自2000年后美国在拉美国家进口比重下降的同时，中国的份额在不断增长。另外，中国对诸如委内瑞拉等拉美国家提供了重要的贷款和投资。

Image caption "一带一路"被许多评论家比作中国的第二次开放和中国的马歇尔计划，甚至被认为是中国的外交杰作

"定时炸弹"

美国漠视拉丁美洲导致美国在拉美的形象下降，但中国在拉美地区的影响却不断加强。BBC在纽约的记者利萨迪报道特朗普一年任内给拉美带来了猜忌和冷漠时举例说，最近特朗普把中美和加勒比海国家称作"穷山恶水"，还有特朗普决定取消保护令，遣返在美的大批拉美移民。

在贸易政策上，特朗普废除了跨太平洋伙伴关系协定，并威胁退出北美自由贸易协定。另外，特朗普还坚持在美墨边界修墙。他把墨西哥说成是"世界上最危险的地方"，尽管这种指称同华盛顿自己的数据相矛盾。

巴西圣保罗大学的盖图罗·瓦格斯基金会的国际关系教授奥利弗·斯廷克尔说，在拉美国家眼中，美国政府不是个可靠的伙伴。他还对BBC记者说，"美国在拉美并没有明确打算"。据他讲，巴西一名外交官对他说，他们在美国都不知道跟谁打交道。到目前为止，特朗普还没有为美国国务院指定处理拉美问题的团队。

许多拉美专家认为，在特朗普剩下3年任期内，美国同拉美关系是否会继续恶化取决于两个"定时炸弹"。一个是关于北美自由贸易协定重新谈判的结果。本周在加拿大蒙特利尔，美国、墨西哥和加拿大开始了谈判。特朗普的态度以及该协议的成败将对拉美地区产生巨大影响。巴西驻美国前大使，政治分析家鲁宾斯•巴尔博萨认为，特朗普因为墨西哥而改变对北美自由贸易协定的立场，这严重地影响了拉丁美洲。

另外一个定时炸弹就是美国政府开始遣返最近几个月失去法律保护的大批拉美移民，而这些拉美移民未来的命运将取决于拉美国家是否能够同华盛顿达成某种政治协议。

地缘战略意图

图片版权 Getty Images Image caption 中国已经是几个拉美国家的第一大，或第二大贸易伙伴。另外中国对诸如委内瑞拉等拉美国家提供了重要的贷款和投资。

中国外长王毅在中国和其他33个拉美国家参加的"中拉论坛"第二次部长会议上说，拉美的条件符合中国同发展中国家加深经济金融合作的"一带一路"规划。

在会议上，中国代表同拉丁美洲和加勒比国家共同体（CEPAL）的代表签署了加深经贸联系的《圣地亚哥宣言》。《宣言》还呼吁加强贸易，针对气候变化问题采取行动。拉丁美洲和加勒比国家共同体是在委内瑞来倡议下于2011年组成的，排除美国和加拿大的地区集团。

中国已经成为巴西、智利和阿根廷等拉美国家的第一大贸易伙伴。智利外交部长穆尼奥斯说，中国同拉美达成的协议标志着拉美和中国对话进入"历史性"阶段，这次会议是对保护主义和单边主义的“唾弃”。

王毅一再强调，中国并非在竞争和扩大影响，强调中国在拉美的合作并非地缘政治竞争，不是零和游戏。他说，中国的方针是通过协商和合作谋求共同增长，但是中国最近在拉美地区投资的计划被看作是对美国在拉美主宰做出的考验。

中国在特朗普当选后在捍卫全球化以及应对气候变化方面一直寻求发挥更大的国际作用。美国外交关系协会的中国问题专家易明（Elizabeth Economy）说，在把中国变成全球强国的努力中，习近平显示了超过其前任的雄心。

"一带一路"被许多评论家比作中国的第二次开放和中国的“马歇尔计划”，甚至被认为是中国外交的神来之笔，但其明显的地缘战略意图也越来越受到外界关注。