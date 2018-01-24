瑞典外交部：桂敏海被抓时正接受领事协助

图片版权 BBC Chinese Image caption 桂敏海。摄于2007年。

香港书商桂敏海再遭中国当局抓捕一事继续发酵。瑞典外交部于当地时间周二（1月23日）发出一份措辞严厉的公开声明并证实，桂被捕时瑞典外交官正陪同在旁。中国官媒《环球时报》则评论称，中国有自己的法治逻辑。

瑞典外交部呼吁中国政府立即释放桂敏海，让他有机会和瑞典外交人员和医护人员会面。这份以瑞典外交部长玛戈特·瓦尔斯特伦（Margot Wallström）名义发布的声明称，瑞典外交部已于周六和周一两次传召中国驻斯德哥尔摩大使。

桂敏海的女儿安吉拉（Angela）此前向媒体透露，周六（1月20日）便衣警员出现在桂敏海乘坐的列车，并抓捕了他。

瑞典外交部周二（23日）发出声明称：“桂敏海被抓捕时外交官正陪同，为这位需要医疗救助的瑞典公民提供领事协助。”

声明还称，“中国当局已经在多个场合多次保证，桂敏海自接受交通违法相关判决后已被释放并获得自由，我们（瑞典方面）可以与自己的公民随便进行接触。”

2015年，数名香港书商神秘失踪，之后证实他们被中国当局拘留。

铜锣湾书店前店长林荣基对香港《苹果日报》表示，他此前被扣留时，如果要去任何地方要事先向相关人员申请。他估计桂敏海可能在离开宁波时未通报当地人员，所以才被拦截。

图片版权 Getty Images Image caption 香港书商失踪事件曾引发抗议

中国回应

多家外媒指，周二外交部发言人华春莹在例行记者会上回应了此事，但这段话并未收录在外交部网站发布的记者会记录中。

《纽约时报》报道，华春莹称，不了解这件事的具体情况，此事不属于外交部管辖范围内。

她还说：“任何在中国的外国人，包括外国使领馆人员，都不能违反国际和中国法律。”

这几天中国内地大部分媒体都未报道桂敏海一事，但官方媒体《环球时报》评论，西方媒体大肆炒作此事，“西方媒体怎么说，有它们的舆论逻辑。中国大陆怎么做，有我们的法治逻辑”，“如果没有证据，不合法律程序，大陆警方断不会在外媒举着放大镜的时候再次将桂敏海带走”。

评论还指：“一个非常扭曲的现象是，如今在西方发生与中国人沾点边的‘敏感案件’经常被炒作称'间谍案'等‘中国渗透’事件。”

“西方舆论力量仍想运用它们的话语霸权，控制有关中国各种敏感信息的价值判断，延续对中国政治体制的舆论攻击，”文章说。