台湾请愿 港校公投 学生缩短课时谁能做主

图片版权 AFP Image caption 台湾中小学生每天平均上课10小时

“感觉学校就是把我们教成机器人。”

台湾新竹高一学生曾同学，每日早上07:15就到学校，一路学习到黄昏17:00，在课堂上，会因为太困忍不住睡着；但他绝不是一个人，因为班上总有七、八个同学在打盹。“有同学九点补习完，回去差不多十点了，还有学校功课……第二天七点半又到校。”

“上课就喝着咖啡去撑。”

课时过长在台湾不时成为舆论热话。早前，有民众利用政府的联署平台，提倡将上课时间缩短至“朝九晚三”，获得超过5,600个附议，达到政府必须回应的门槛。

联署引起台湾社会热议，“家长批评”、“家长崩溃”、“搞死双薪父母”等表达不同意见的标题也出现在媒体上——家长认为在校时间缩短令双职家长无法照顾，只会“便宜”了补习班。

在重视成绩与纪律的华人社会，勤奋、守时被视为美德，但这样的观念对学生的健康有什么影响呢？对儿童及青少年而言，课时多少、上课时间要多早才最适宜？

“朝九晚三”

去年底，有民众在台湾国家发展委员会的“公共政策网路参与平台”上发起联署，要求“高中及国中小上课时间改为9点到15点”。

这个平台参考美国白宫请愿机制设立，民众在平台上“提点子”，若能在两个月内获得5000次附议，相关政府部门就需要做出正式回应。

提议者Kevin在提案中写道：“台湾是世界上课时最长的国家…学生一天只睡5-7小时，无法专心学习，且未达到一天睡9-10小时之标准，影响发育。”

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Kevin希望减少上课时间，可以令学生“学习力提升、负担减轻”。

提案很快获得超过5000次附议，教育部必须回应。台湾教育部国教署高中及高职教育组长韩春树日前回应指，由于制订多时的“108课纲”将于2019年推行，当中对课时有规定，大幅减至“朝九晚三”会无法完成课纲要求的课时。

韩春树说，短期内很难达到“朝九晚三”的诉求，但国教署鼓励学校延至八点到校，欢迎学校校内研究并与学生沟通，朝延迟上学的方向发展。

哪些家长反对？

针对今次争议，不少评论均将学生的上课时间，与双职家长的工时挂钩。补习名师吕捷就指，台湾学生课时长，“主要为配合父母亲上下班时间…因为加班，更没有时间陪孩子，只好把孩子送去安亲班”。

“你想改变台湾学童上课时间过长吗？老板们请您取消责任制，让你的员工下午三点就下班！”吕捷在脸书写道。

图片版权 AFP Image caption 在台湾，学生课后补习到晚上是常态

对于媒体倾向从家长角度报道事件，聚焦在过早放学令双职家长无法照顾，曾同学不以为然：“有人说不能早放学，因为父母也要上班、要来接我们……感觉我们好像是父母的附属品。”

居于高雄的家长林先生则向BBC中文表示，不论学校怎样改课时，学生的境况都不会改：“缩短上课时间对台湾学生没有影响。学生就算不留校，下课也要赶到补习班继续念，到晚上八点才回家。”

林先生认为这是社会观念使然：“大家都认为年轻人没理由不学习，加上万般皆下品 、惟有读书高的心态……歧视低层劳动工作者，认为底层劳动者就是不知长进。”

学业重要还是睡眠重要？

香港中文大学儿科学系教授李民瞻向BBC中文表示，学童睡眠不足是很重要的议题，但社会关注度一直不高。

李民瞻说，自己应诊过因集中力不足而求医的孩子中，“九成都睡眠不足”；但每当他向学童及家长解释睡眠的重要性，回应经常是“功课安排不了，还有补习”。

家长将学业置于睡眠之上，李民瞻并不认同：“如果因为睡眠不足影响新陈代谢及有相关病症……读书多好都没用。”

图片版权 Getty Images Image caption 李民瞻称，一般建议12-18岁青少年每日睡眠九小时、6-12岁儿童每日睡眠10-11小时

中大的精神科、儿科、内科及药物治疗等学系多年研究儿童及青少年睡眠不足的问题。长期睡眠不足的青少年，集中力、记忆力均会受影响；近年一些研究亦显示，长期睡眠不足对新陈代谢有坏影响，肥胖风险会更高。

李民瞻强调，“后青春期”青少年（约等于中学生年龄层）的生理时钟，入睡时间会自然延迟约两小时。李民瞻表示，美国等地也有倡议，认为中学生上课时间不应早于八点半。

“不是他们不想睡，是没有睡意…到晚上约11点才会自然地开始困，”李民瞻形容：“如果翌日五点多、六点就要起床赶上学，对十多岁的孩子而言，是会睡眠不足。”

李民瞻参与的研究计划，曾邀请全港多间学校，试验延迟上课，但最后只有一间学校答应，而且只愿意延迟15分钟。参与试验的校长向港媒表示，延迟上课时间15分钟后，学生精神较好，迟到者亦减少。

让学生来决定？公投延迟上课的香港中学

一些认为学生想延迟上学是懒惰的观念，也让曾同学感不满：“大人们总会说，我们当初也是这样子挺过来的，你那么晚上学，干脆书都不要读。”

“根本没人在听学生意见。”

在香港，有学校就决定让真正受影响的群体——老师和学生来做决定。

图片版权 creativehk.edu.hk Image caption 兆基创意书院是一间较“非主流”的学校，有很多不同渠道让学生发表意见

位于香港九龙塘的“香港兆基创意书院”，2016/17 学年举行了一次公投，让学生及教师以投票决定是否延迟上课时间。 结果有八成人投票赞成、两成反对。

有学生投票反对延迟上课，也许很难想像。该校助理校长蔡芷筠向BBC中文回忆，反对延迟上课的老师与学生，理由十分相似。

“有老师觉得人就是应该早睡早起，觉得延迟上课会让学生变得懒惰、令他们适应不了社会。”蔡芷筠说：“一些反应较大的学生，也似乎将早睡早起等同一种美德，而支持的同学则不敢说出来，仿佛说出自己想延迟上课，就等如承认自己很懒。”

在试行两周后，书院进行了一次公投，师生均有参与，最后有八成票数同意通过。从今个学年开始，书院每日减少了一节课，上课时间由早上08:20延迟到09:10，放学时间则由16:00延至16:30。

任教通识的蔡芷荺观察，过往第一堂课上不少学生倒头大睡，但上课时间延迟后，学生明显“精灵”了。

“但有些同学精神了、不再恰眼瞓（打瞌睡），就会不断吹水（与邻座聊天）。”蔡芷筠苦笑。 “所以学习状态是否有改善？还待正式的统计与研究。”