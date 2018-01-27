曾有望成香港史上最年轻议员　香港众志周庭因主张“民主自决”失参选资格

图片版权 Reuters Image caption 周庭原本计划参加香港岛地区补选

已报名参选香港立法会港岛区补选的学运领袖周庭，因主张“民主自决”，被香港政府以不符合《基本法》、不可能拥护《基本法》为由，宣布其提名无效，无法参选。

政府的公布没有说明被取消资格的参选人是谁，但周庭所属政党“香港众志”发表声明，确认已接获通知，周庭的选举提名无效。

政府声明则指，主张“民主自决”、或以公投方式处理香港体制问题，不符《基本法》，并“与国家对香港既定的基本方针政策相抵触”，有此主张的人士不可能拥护基本法，亦不可能履行立法会议员的职责。

香港众志批评这是“政治决定”，有违选举主管机构的中立原则，并指政府褫夺候选人资格，“近乎永久地剥夺港人的政治权利”，违宪及违反人权。

图片版权 EPA Image caption 周庭与黄之锋同为“香港众志”创办人，该党主张“民主自决”

报名参选前，周庭放弃了英国公民身份，以符合参选资格。如果获准参选，刚届21岁的周庭将有望成为香港史上最年轻的立法会议员。

今次进行补选，是因为原为港岛区立法会议员的“香港众志”罗冠聪，因宣誓被裁定无效而遭撤销议员资格。另外两个选区及一个功能组别席位，亦将同时进行补选。

另一港媒盛传将被取消参选资格的参选人姚松炎，其提名尚未被确认为有效。

“鼓吹民主自决者不可能履行议员职责”

2016年立法会选举，有至少三名候选人，明确主张“民主自决”，包括朱凯迪、刘小丽及罗冠聪；当时三人均顺利参选，并最终胜选。“自决派”三人在2016年选举中，获得173，122名香港选民的支持，占整体近8%。

主张“民主自决”者认为，在《基本法》承诺的“一国两制50年不变”将于2047年到期，届时香港人应享有自决权利，以公投形式，决定香港在2047年后的政治地位。

但香港政府今日（1月27日）发表的声明指，鼓吹推动“民主自决”、以公投方式提出包括选择独立来处理香港体制，或以何种形式提议独立的人士，均不可能履行立法会议员的职责。

图片版权 AFP Image caption 姚松炎等议员被取消资格后，引发示威

由2016年8月，主张港独的“本土民主前线”梁天琦遭判定提名无效起计，至今已有至少七名参选人因被指政见不符合《基本法》无法参选，另有六名立法会议员在当选后因宣誓问题而被撤销议员资格，13人全部为民主派或本土派人士。

在出任议员近一年后，刘小丽及罗冠聪于2017年中，因被裁定宣誓无效而失去议席。目前不清楚政府的最新取态，对以“民主自决”为主张进入立法会，仍是议员的朱凯迪有什么影响。

与黄之锋等人一同创立“香港众志”

在2016年的立法会选举中，年仅23岁的大学在读生罗冠聪当选，成为香港史上最年轻的议员。

党友罗冠聪因宣誓争议被取消议员资格后，周庭报名参选立法会选举，声言“卷土重来”。周庭去年12月满21岁，刚好符合参选的最低年龄要求。

周庭14岁加入学运组织“学民思潮”，持续参与社会运动。学民思潮2016年解散后，周庭与罗冠聪、黄之锋等，组成新政党香港众志，关注香港2047前途问题，主张“民主自决”。

她在宣布参选时，透露自己已经签署声言会拥护香港《基本法》的确认书，又指香港众志“不主张港独”，并展示英国当局证明她已经放弃英国国籍的文件。