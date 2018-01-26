被萌到了！日本民众专业级堆雪人
- 2018年 1月 26日
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日本最近迎来四年来最大雪，比雪景更吸引眼球的是，民众在街头堆起的“萌萌哒”雪人。
尽管东京的气温已经降至零下四度，但他们仍然活跃在户外堆雪人。
他们并不只是制作老派──用煤做眼睛，胡萝卜做鼻子──的雪人，这些雪人的造型别具匠心。
雪人造型受到电影和电子游戏的启发，包括《星球大战》和宠物小精灵。
以下是一些我们在社交媒体上找到的照片。
ナカマ〜^_^#雪像 #一人雪祭り #雪だるま職人 #雪だるま #ミニオン #ミニオンズ #ボブ #スチュアート #ケビン #minions #怪盗グルー pic.twitter.com/ZYj9lOE6E1— 雪だるま職人としにゃん (@mokomoko_2015) 2018年1月14日
结尾 Twitter 帖子 用户名 @mokomoko_2015
走在街头，你可以看到一只坐在地上的熊猫。
A post shared by peihua LONG (@ph.long_) on
结尾 Instagram 帖子 用户名 ph.long_
《星球大战》里的赫特人贾巴。
銀河を股にかけるギャングスター作ってたら会社遅刻したお🙇✨✨✨ . シャチョーにこの写真見せたら許してくれたお🙇🙇✨✨✨ . . おはようございます🙆✴ . . #全部雪のせいだ#ジャバザハット#雪像#starwars#jabbathehut#snowart#朝日
A post shared by 牧 (@marolien2) on
结尾 Instagram 帖子 用户名 marolien2
有点吓人的哥斯拉。
#我が家の #雪だるま #雪像 #GODZILLA #父の力作 pic.twitter.com/zmYTGK0yQJ— ★ちーこ★ (@chiiiiiko1980) 2017年12月22日
结尾 Twitter 帖子 用户名 @chiiiiiko1980
举着雨伞的龙猫。
结尾 Instagram 帖子 用户名 lucyco73
还有躺在房顶上的史努比，但它好像并没有萌到旁边的小女孩。
今年はスヌーピーになりました。 キティとトトロは４年前のです。 #雪像#大雪#町田市
A post shared by 田邊 慶一郎 (@keith.tanabe) on
结尾 Instagram 帖子 用户名 keith.tanabe
当然还有，戴着红蝴蝶结的凯蒂猫。
hello(ﾐ･｡･ﾐ)🧡 * #snow #japan #HELLOKITTY #hellokitty #雪だるま #ゆきだるさん #⛄️
A post shared by KUMI💋 (@__kumidieng__) on
结尾 Instagram 帖子 用户名 __kumidieng__