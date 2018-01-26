被萌到了！日本民众专业级堆雪人

图片版权 Hiroe-beach Image caption 日本街头的雪人

日本最近迎来四年来最大雪，比雪景更吸引眼球的是，民众在街头堆起的“萌萌哒”雪人。

尽管东京的气温已经降至零下四度，但他们仍然活跃在户外堆雪人。

他们并不只是制作老派──用煤做眼睛，胡萝卜做鼻子──的雪人，这些雪人的造型别具匠心。

雪人造型受到电影和电子游戏的启发，包括《星球大战》和宠物小精灵。

以下是一些我们在社交媒体上找到的照片。

走在街头，你可以看到一只坐在地上的熊猫。

《星球大战》里的赫特人贾巴。

有点吓人的哥斯拉。

举着雨伞的龙猫。

还有躺在房顶上的史努比，但它好像并没有萌到旁边的小女孩。

当然还有，戴着红蝴蝶结的凯蒂猫。