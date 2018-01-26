英美"零零后"变红，中国"毛左"被追逃

Image caption 被"网上追逃"的左翼青年发声质问抓捕他们的广东警方：难道广东省成了"国统区"？

中共抓捕读红书的青年"毛左"，英美"零零后"认为资本主义更危险，这个世界肿么了？

英国民调公司ComRes 最近的调查显示，18-24岁的英国年轻人认为世界面临的严重危险是大公司，只有9%的年轻人认为世界危险是共产主义。

在英国反对党工党变得左倾，吸引了大量年轻选民，对保守党构成现实的选举威胁的时候，保守党评论人士开始津津乐道"零零后都是毛左"，为自己无法在零零后这代人当中赢得稳定多数找借口。

"一个幽灵，共产主义的幽灵，（还）在欧洲游荡"？

"共产主义的幽灵"

英国《新政治家》杂志评论认为，在苏联解体后，即使把现在的共产党中国算进来，在世界范围共产主义已经名存实亡。至于在英国，军队，警察，安全部门根本不受共产主义影响，共产主义者在英国也没有自己的广播网络。

即使目前左倾的工党领袖的顾问或有同情共产主义的倾向，但是工党纲领离共产主义的主张相差甚远。

英国《新政治家》杂志评论文章的作者史蒂芬·布什认为上面的英国民调提问方式存在问题。如果问年轻人，劫匪和剑齿虎，哪个威胁更大。答案肯定是劫匪，因为剑齿虎早就灭绝了。同样在全世界范围共产主义名存实亡的情况下，问年轻人大公司和共产主义哪个威胁大，他们的选择可想而知。

去年11月的报道说，总部位于华盛顿"纪念共产主义受难者基金会"的报告利用YouGov民调的数据，分析了美国人对社会主义和共产主义的态度。分析显示，美国"零零后"一代人当中近半数人更希望生活在社会主义制度中，而不愿意生活在资本主义社会。

图片版权 Getty Images Image caption 左翼议院科尔宾当选工党领袖后令更多年轻选民关心政治，增加了他们的投票热情

不过相同比例的人说，他们也愿意选择生活在法西斯主义社会。调查也发现美国1/3的"零零后"分辨不清共产主义，社会主义，资本主义，法西斯主义有什么不同。

"纪念共产主义受难者基金会"的执行主任马瑞恩·史密斯对上述调查感到担忧。她说"零零后"越来越厌恶资本主义，倾向于认同社会主义或共产主义。她的解释是，这反映了美国社会在社会主义认识以及共产主义造成苦难方面体现出广泛的历史无知。

苏联，斯大林的争议

英国大学生马克思主义者在BBC广播4台的新闻节目中明确表示资本主义的危险超过了共产主义，因此令一些重量级学者对英国大学教育状况表示担忧。

BBC广播4台邀请伦敦大学亚非学院的马克思主义协会的会长，三年级的法律专业的学生费欧娜·拉莉上"今日"节目，她说年轻人对资本主义失去了信心。当主持人用苏联和俄罗斯放弃共产主义的例子挑战她的时候，她说"说共产主义失败，既不准确，也不公平，因为共产主义实际上根本没有机会发展。"

"例如在苏联，你不能说共产主义有机会发展繁荣，因为美国，英国，他们都在攻击苏联。即使那样共产主义仍然取得了许多重要成就。共产主义有许多优势，苏联做出过很多贡献。"

《人民的悲剧：俄罗斯革命 1891-1924》一书的作者，伦敦大学伯贝克学院的苏俄史学者，奥兰多·费吉斯教授评论说，费欧娜·拉莉把俄罗斯共产主义失败归咎于西方干涉是长期以来的"误解"。

奥兰多·费吉斯教授还警告说，英国大学里宣扬平衡和道德相对主义很危险，有可能减少对斯大林罪行的认识。"教科书也助张了这种错误，（教科书）提到应该正反两方面看斯大林—他做过好事，诸如实现国家工业化，也做过坏事，如制造恐怖。这种道德平均做法于事无补，因为即使他做过的"好事"也是以如此多的谋杀和毁灭为代价的，所以不能说是好事。"

西方历史学者大多认为，大批人死于俄罗斯1917年革命后发生的强制合作化和饥荒，以及上世纪30年代斯大林的大清洗，死亡者超过了一百万。

图片版权 Getty Images Image caption 西方历史学者大多认为，大批人死于俄罗斯1917年革命后发生的强迫合作化和饥荒，以及上世纪30年代斯大林的大清洗被认为造成一百多万人死亡。他们认为，毛泽东搞"大跃进"也造成了灾难，大批人口死于饥荒。

但无论如何，马克思主义吸引了许多年轻人。英国的"马克思主义学生联合会"表示，去年他们有来自32所大学的3,000学生登记入会。他们在25个大学的校园内每周，或每两周都召集会议。

在BBC广播4台"今日"节目中拉莉说，"我们是生活标准不如我们父辈的第一代人，我已经不可能拥有自己的住房，而且一毕业就背上了4万英镑的债务。"

广东成"国统区"？

生活状况和就业前景影响年轻人的政治观点。有人用所谓"小粉红"现象指近年来活跃在中国网络的90后和00后的年轻人，他们认同国家和中共政策。关于"小粉红"现象的民调显示，中国受访者所在地区经济发达程度以及个人生活水平优越程度和他们认同"自由主义"成正比。因此有人评论说，处于中国社会底层者往往更拥护体制。

中国还有比“小粉红”更"红"的年轻人，他们自称"毛左"，信仰马克思主义。去年底在广州有青年人因为在大学举行读书会学习红色经典，或被警方拘捕，或被追逃。这件事引起舆论广泛关注。一些左翼人士说，这件事是资本统治阶级的国家机器同无产者和学生发生的"阶级冲突"。

也有自由派学者加入左派人士，共同呼吁释放这些年轻人，似乎政治观点不同的知识界人士在当局压制言论问题上取得了共识，认为"言论不分左右，都应该自由。"

该读书会的成员张云帆1月15日被拘捕，保释后这名青年人发表了自白书，坦言自己成为马克思主义者和"毛左"的原因是世界上的剥削和压迫从未消失，中国还有黑煤窑和血汗工厂，中国的国企改制剥夺了工人的利益。

之后另外一位被"网上追逃"者徐忠良也在网络发声，质问抓捕他们的广东警方：难道广东省成了"国统区"。所谓"国统区"是指国共内战时期被中共称为"白区"，也就是国民党政府控制的地区，与"红区"或中共控制的"解放区"相对。

徐忠良说自己来自河南农村，说中国这个为劳动者建立的国家里面，劳动者却沦为社会最底层，他们的土地被强征，家人被受地方黑恶势力迫害。他还质问警方，他们读书会学习的《共产党宣言》和《资本论》在中国是否是禁书？信仰社会主义、毛泽东思想违反了中国什么法律？

170年前马克思说在欧洲游荡"共产主义的幽灵"受到欧洲旧势力的围剿，100年后中共建立了红色政权。时过境迁，现在中国的"毛左"青年抗议受到当局围剿。