“旅行青蛙”风靡中国 年轻人为何着迷

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最近，日本手游“旅行青蛙”（旅かえる）风靡中国，已经超过两周在中国的App Store免费游戏排行榜稳居第一。尽管这是一款全日语的游戏，但并不影响中国玩家“摸着石头过河”。

游戏的主角是一只可爱的青蛙，而你是青蛙的主人，你可以给青蛙命名，但不能控制它的任何行动。

青蛙住在一个小屋子里，它会在那里吃饭，写字，读书，以及削木头。毕竟还是一只小Baby，蛙读书的时候也会犯困，如果被你逮到，你就可以录一段小视频分享在社交媒体。

游戏里还有一个院子，玩家可以在那里收割三叶草。三叶草是游戏里的主要货币，可以用来给蛙儿子买食物和道具。三叶草每隔三小时会长满，也就是20颗。如果你是个急性子，觉得草长得太慢，你也可以花钱买。

图片版权 Hit-Point Image caption 青蛙会坐在床上看书，它有时候也会打瞌睡

游戏最撩人的地方就是，你根本不知道你的蛙儿子什么时候出门，去哪里玩。你只能乖乖等着。青蛙会周游日本，有时几个小时后它就回来了，有时候要四天它才会回来，你没有任何方法可以和你的蛙互动。

作为蛙的主人，你可以做的是，给你的蛙准备好食物、道具，以及护身符，这些物件可以三选一，也可以全选，如果你有足够的三叶草的话。然后蛙就会带着这些东西出门，回来的时候会给你带它的旅游照片、手信、三叶菜，有的时候它会什么都不带就自己回来了。

27岁的小申是一名90后新媒体编辑，他告诉BBC中文：“这款游戏玩着实在是太省心了，你甚至不用刻意去管它，蛙都会做自己喜欢做的事情，很适合被工作压得喘不过气的90后们。说肉麻一点，就是这是一款能真正给人心灵慰藉的游戏。”

图片版权 Hit-Point Image caption 青蛙竟然还去朋友家做客

体验为人父母

1月20日上午，小申在刷微博时发现，自己的微博首页几乎一夜之间被这款游戏占领了。因为之前玩过Hit-Point（旅行青蛙的开发公司）的猫咪后院，他马上下载了旅行青蛙。

刚开始玩时，小申看手机的频率明显增加，有事没事都要看看自己的“蛙儿子”有没有好好出去旅游，有没有寄明信片回来。“每一次打开都有一种期待的感觉，就和大家说的'养了儿子'一样。看到蛙出去了就会想它什么时候回来，看他在家就又想让它赶紧出去玩——就像大学时候放寒暑假回家被爸妈嫌弃的我们。”

图片版权 Hit-Point Image caption 青蛙在日本境内到处旅游，但你永远知道，下一张它寄给你的照片是什么

同样是被朋友晒图吸引的，还有今年25岁的咸小姐，下载游戏后，她会十几分钟就查看一看手机，看看蛙儿子出门没。“我家蛙拍回来的照片基本都没朋友，所以如果寄回来的照片是一个人或者是重复的就感觉很绝望，今天它给我寄了一张和小老鼠的合影，我感到非常欣慰。”

“不过养蛙算是体会到了我妈的心情，蛙在家的时候盼着它出门，出了门又盼它回来，大概跟我假期在家被我妈念是一样的。”咸小姐说。

很多玩家都亲切地青蛙为“蛙儿子”，很多90后女性会自称“老母亲”。

由于蛙儿子时常一走就是很久，为了打发蛙儿子不在的寂寞时间，小申专门建了一个微信群，并取名“90后空巢老人抱团取暖群”，他拉了同在玩这款游戏的朋友和同事们入群，大家一起分享“育儿心得”。

“因为我用的是安卓系统，不然说不定我也会花钱给儿子买三叶草，毕竟谁都不想看着自己的蛙儿子过得比别人惨”，小申说。

图片版权 Hit-Point Image caption 很多时候青蛙寄回来的是独照，但它也会交朋友，寄跟朋友的合影给你

中国玩家远超日本

总部位于旧金山的App市场数据分析公司App Annie告诉BBC中文，这款游戏自2017年12月上线至2018年1月28日，在苹果中国的App Store下载量已经超过了390万，并且中国用户在这款游戏的总花费已经超过了200万美元。

然而，同期的日本数据只有中国的十分之一。在日本，苹果App Store加上Google Play的总下载量只有近40万次，日本玩家在这款游戏上总计才花费了10万美元。

随着智能手机的普及，各类App层出不穷，在用户粘度很高的社交媒体平台上，朋友的分享很容易引发跟风。

图片版权 Hit-Point Image caption 青蛙孤独的身影，有的玩家会发愁青蛙没有朋友

2017年第三季度，微信及其国际版WeChat的合并月活跃账户数已经达到了9.8亿。此外，微博也有近3.8亿用户。很多玩家称，他们都是在微博或者微信朋友圈看到朋友分享截图，好奇为什么这么多人都在玩，才去下载玩的。

目前，社交平台上已经出现了很多中文的养蛙攻略，知乎上，也有很多用户在分享玩游戏的体验。

“膜蛤文化”助力？

由于“青蛙”和“蛤”高度相似，有一些玩家甚至将养蛙游戏跟“膜蛤文化”联系在了一起。“膜蛤”是网络喜爱前国家主席江泽民现象的特定说法。“旅行青蛙”玩家中不乏“蛤粉”，他们给蛙取了各种跟江泽民相关联的名字。

“介绍一下，我的蛙叫‘长者’，交个朋友，一起谈笑风生吧”，微博用户 @林栖_Ether 说。

图片版权 Reuters Image caption 江泽民在两会上打哈欠

“长者”是江泽民曾经的自称。2000年，香港有线电视女记者张宝华在记者会上就行政长官董建华连任问题，问江泽民“中央是否钦点”了，江生气地斥责了张宝华。指责过程中，江自称“作为一名长者”，“有必要告诉你们一点人生的经验”，指责香港记者毕竟“too young”，问来问去的问题都“too simple, sometimes naive”。

这段视频受到了很多年轻人的喜欢，其中涉及的每个字眼都被年轻人在多种场合灵活应用，有的人甚至能倒背如流。尽管江泽民就职那年，很多90后还尚未出生，但因为其独特的个性，以及喜欢秀各种才华的风格，他的语录在年轻人中很受欢迎，社交平台上也充斥着他的表情包。