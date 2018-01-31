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英国首相特里莎•梅（又译文翠珊）于1月31日至2月2日首次正式访问中国，此行重点是促进两国间“至关重要”的经贸关系。

三天访问期间，特里莎•梅将前往北京、武汉与上海，与习近平举行会谈，并会见商界领袖和学生。

2015年卡梅伦执政时期，两国表态称双边关系进入“黄金时代”，双方经贸关系随之迅速扩展。目前英国是中国在欧盟内第二大贸易伙伴，中国是英国在欧盟外第二大贸易伙伴，2010年来英国对中国的贸易额已增长60%，中国企业赴英投资也在扩大。英国“脱欧”与 “黄金时代”背景下，中英双边关系发展面临新形势。

中英“黄金时代”：争议中前进

随着中国对英投资不断增长，一些争议与摩擦也时有发生。中国对许多英国基础设施项目投资显示出浓厚兴趣，其中欣克利角C核电站最为引人关注。

2015年习近平访英期间，中国广核集团与总承包该核电站项目的法国电力集团签署《英国核电项目投资协议》，中国将投资60亿英镑促成修建欣克利角C核电站，时任首相卡梅伦政府对此原则上同意。这也被中英“黄金时代”中的最早展露头角的巨型合作项目。

图片版权 Getty Images Image caption 英国是中国在欧盟内第二大贸易伙伴，中国是英国在欧盟外第二大贸易伙伴。图为特里莎•梅2016年会见习近平。

不少人批评这一项目可能会给英国国防安全带来隐患。2016年特里莎•梅上任后不久就一度宣布推迟批准该核电站工程，后又在一个多月后正式批准动工。

此次与特里莎•梅一同到访中国的还有来自英国50个企业与商业组织的领袖，英国《独立报》称，这是梅就任首相以来最大的商业随访代表团。

出访前，梅在《金融时报》发表文章称，明确称此行将“深化两国关系的黄金时代”。

她期待中国在世界经济增长中扮演“重要角色”，称“希望这种未来可以对英国有利，因此在访问期间我会与中国深化在重要全球及经济问题上的合作”。

但她同时指出，中国必须坚持自由公平贸易。梅明确指出两国在一些问题上的看法并不一致，承诺将表达英国业界对中国钢铁产能过剩和知识产权保护方面的担忧。

收购英国弗雷泽百货的中国商人袁亚非：梅需要就脱欧释放强烈信号

Image caption 中国三胞集团主席袁亚非2014年收购英国老牌弗雷泽百货商店集团。

在接受BBC记者白洛宾（Robin Brant ）的采访时，掌控了弗雷泽百货的中国商人袁亚非表示，他认为离开欧盟对英国经济“不会太坏”，他对此“有信心”。

他同时指出，英国政府需要让人们对此放心，特里莎•梅需要就英国的脱欧安排释放出非常强烈的信号。

有一些声音认为，中国一直利用英国等开放经济体带来的好处，却对外国企业进入中国市场施加诸多限制，这样不公平。

袁亚非不认同这种观点。他表示，“许多国家都有保护自己经济的政策”，称有信心中国政府会在短时间内“更开放”。

采访最后袁亚非表示，对特里莎•梅的访问表示欢迎，相信黄金时代下“没有国家可以忽视中国”。

关注点：英首相会否为“一带一路”背书

一些英国媒体在梅访华前夕报道称，梅如何对习近平力主的“一带一路”倡议表态可能对此次访问产生巨大影响。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国继续推进“一带一路”项目

《金融时报》表示，正式表态支持"一带一路"是中国方面对梅此次行程的一个关键要求，但梅办公室拒绝就此评论。报道称，与卡梅伦不同，梅政府在这一问题上更为谨慎，且英国受到特朗普政府的压力，美国最近宣布将中国视为“战略竞争对手”。

前英国驻重庆总领事、英国皇家国际事务研究所高级研究员夏添恩（Tim Summers）向BBC中文表示，英国对“一带一路”已经相对“热情”。

夏添恩称，去年英国财政大臣哈蒙德作为首相特使出席“一带一路”国际合作高峰论坛时提出，英国是中国在“一带一路”倡议上的“天然伙伴”。英国政府目前将这一倡议视作两国经贸合作的平台，希望借此机会与中国展开合作，帮助英国企业在中国和第三世界市场扩展业务。

他补充道，英国在2015年申请加入亚洲基础设施投资银行（AIIB），是最早加入亚投行的主要西方国家之一，这都显示出，英国对“一带一路”的态度已经比美国、日本、法国、德国等主要发达国家积极。

“全球化英国”会不会影响中英“黄金时代”

图片版权 Richard Stonehouse Image caption 中英人文交流不断扩大。2015年习近平访英时不少华人到场支持。

“脱欧”谈判开始后，英国政府提出打造“全球化英国”（Global Britain）口号，这可能会对中英关系发展带来影响。

据中国新华社报道，中国驻英大使刘晓明日前表示，英国“脱欧”为中英关系发展在政治、经济、国际事务合作带来机遇。

刘晓明认为，英国提出打造“全球化英国”，在维持与传统盟友关系的同时，将把目光转向其他地区，中英关系的战略性由此会进一步加强。

夏添恩认为，目前“全球化英国”还只是一个标语，并没有具体路线与政策。梅此次中国之行的“基调”比内容重要，此次访问可能看不到梅对华政策的新政策与显著改变。

梅在《金融时报》文章中指出，她的议程“不会靠一次访问推动，必须成为未来双方共同的目标”。

她此前还曾表示，两国将在应对朝鲜、气候变化、环境污染等全球及区域安保问题上携手合作，同时继续发展中英牢固的双边贸易、投资及文化合作。

但尚不清楚双方是否会提及人权话题。英国末任香港总督彭定康要求梅利用此访机会，私下提出对近来香港自由与人权问题的担忧。他与英国自由民主党前党魁阿什当勋爵（Lord Ashdown）上书梅，表示香港人民需要得到保证，英国与中国日益增长的经济合作不会“以牺牲英国对香港的义务为代价”。

特里莎•梅曾表示，中英关系允许双方“在所有问题上进行坦诚讨论”。