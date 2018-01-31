图片版权 Zara/AFP Image caption 高街的新时尚也是缅甸人每天穿的日常？

时尚有周期，过去的潮流某一天就会冷不惊成为当下的流行风。

这就是纱笼裙（注：缅甸称罗衣或笼基，泰国等地称纱笼裙）的命运吗？这取决于你来自哪里。纱笼裙有可能是你正在穿的，也可能是父辈或者祖父辈穿的，或者是游客参观寺庙或者佛塔时临时拿来遮腿和遮胳膊的一块布。

但纱笼裙现在是高街时尚。纱笼裙是一块长方形的布，系于腰间。在东南亚、南亚、阿拉伯半岛、东亚等地区，纱笼裙世代都是退伍男兵的装容。纱笼裙宽松轻盈，适合温暖的气候，而长度让穿者谦虚和可信。通常采用方格设计，可以用不同质量的面料制成。

图片版权 Getty Images Image caption 世界上很多国家和地区的男性穿纱笼裙

价格？通常最多几美元。

现在全球时尚品牌Zara（飒拉）已经开始销售与笼纱裙相似的物品。在英国，价格至少为69英镑（约98美元）。

据Zara介绍，他们的产品是"迷你短裙"，"正面饰有细节"。它有一个"下摆前缝细节"和"隐藏在缝隙后面的拉链"。它由聚酯和粘胶制成，不像传统的纱笼裙只能干洗。好吧，Zara的有一条拉链，这个拉链可以把它的档次稍微提升一下。但推特网友似乎普遍认为......这只是一条纱笼裙。

图片版权 Getty Images Image caption 纱笼也是游客参观寺庙或者佛塔时临时拿来遮腿和胳膊的一块布。

挪用文化？

网上很多评论都说在Zara的销售条目里找到这个产品很是惊讶。也有很多吐嘈声。他们说这是叔叔和父亲们的服饰，现在居然和女性时尚联系在一起，而且价格不菲。

但网友对Zara甚至没提及世界的纱笼是其灵感表示不高兴。其他评论指责全球时尚品牌利用亚洲贫穷国家的廉价劳动力生产服装，现在他们又甚至将设计和时尚都要从亚洲拿走。

愤怒和嘲讽之外，人们也在关注更大的议题：公司是否有权拿走别的文化，然后在别处卖高价。