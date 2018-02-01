王岐山当选人大代表为何再次引发关注？

图片版权 Getty Images Image caption 王岐山

中国共产党全国第十九次代表大会后，负责纪检和反腐的最高级官员王岐山未留任政治局常委。但是，近日他当选第十三届全国人民代表大会代表，再次引发各界对他未来工作的猜测。

罕见现象

周一（1月29日），中共湖南省委机关报《湖南日报》微信官方公众号发布公告称，湖南省第十三届人民代表大会第一次会议选出118人为第十三届全国人民代表大会代表，前中纪委书记王岐山名列其中。

随后许多人在社交媒体上转发了这条消息，目前《北京日报》旗下微信公众号”长安街知事“这条消息的阅读量已经达到10万+。

2012年中共十八大后，王岐山担任中央纪委书记，是7名政治局常委之一。他雷厉风行地推动反腐工作，被视作中共党内第二号人物，也是习近平最重要的助手之一。

中国共产党党内有“七上八下”的不成文规定，也就是67岁续任、68岁退休。从去年年初开始，在海外的中国神秘富豪郭文贵持续爆料，涉及多名高官，其中有多项对王岐山涉嫌贪腐的指控。十九大前，69岁的王岐山能否留任中央政治局常委一直是海外媒体和华文社媒圈的热议话题。

去年10月25日中共十九届一中全会后，赵乐际任中纪委书记，王岐山卸任，并且未入选新一届中央委员会，因此外界猜测他将要退休、淡出政坛，但这次他再次当选全国人大代表却释放了一个不同的信号。

多名分析人士向BBC中文表示，在除文革十年外的正常时期，中共政治局常委从党的职务上退下来之后继续当选全国人大代表比较罕见，这意味着他可能并不会离开中国最高领导层。

未来的国家副主席？

去年10月，《南华早报》曾引述消息人士称，王岐山将在今年三月的全国人大会议上被任命为国家副主席。

根据中国宪法，中华人民共和国副主席协助主席工作，受主席的委托可以代行主席的部分职权。

香港科技大学教授丁学良分析，中华人民共和国1949年建国后，国家副主席大多是一个ceremonial（仪式性）的角色，并没有实际影响力；在极少情况下，担任国家副主席是为接班铺路，比如胡锦涛和习近平。

他认为，王岐山担任国家副主席有一定可能性，但他并不会是一个仪式性的角色，而是要在国家治理中难处理的问题上协助习近平，在金融、经济贸易等领域发挥重要作用。

“习近平雄心勃勃要做那么多事，现在能帮他做事的那些人，有几个人像王岐山那么有经验？”他说，“除了军队和警察这两个系统外，王岐山差不多在每一个重要的政策领域里都有很扎实的实践经验。”

丁学良说，王岐山对农村改革、首都治理、金融整顿、大国关系等领域都很了解，“我不认为经验这么丰富的人，习近平会让他做一个纯粹的ceremonial（仪式性）的角色，ceremonial（仪式性）的很多事完全可以让另一个人去做。”

图片版权 Getty Images Image caption 习近平（右）与王岐山

王岐山当选全国人大代表后，《华尔街日报》、《纽约时报》和路透社都引述消息人士报道了这一可能任命。《华尔街日报》和路透社引述的消息人士称，王岐山若任职国家副主席，将负责处理中美关系。

丁学良认为，王岐山有能力处理中美经贸问题，但中美关系目前的问题已经远远超过经贸领域，涉及军队和国家安全问题，这些方面王岐山也许并不能起到什么作用。

政治局常委地位下降？

中国政治学者吴强分析，从王岐山的职务任命能看出未来五年中共权力体系的变化，如果他担任国家副主席，就将在常委之外来统筹事务、掌握权力。

吴强观察到，中央政治局常委的政治地位在下降，“实际上是以习为最高元首的核心圈子来掌握权力，而不是简单的常委权力分工的集体领导制”。

他举例，今年的达沃斯论坛，政治局常委、国务院总理李克强没有出席，率团出席的却是习近平的亲密助手、中央财经领导小组办公室主任刘鹤。