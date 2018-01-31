刨根问底：梅姨访华谈生意 英国中资大盘点

图片版权 Getty Images Image caption 梅首相与中国总理李克强举行会谈。

进入2018年第一秒钟，伦敦市中心泰晤士河畔烟花绽放。水映人头攒动，夜幕五彩纷呈。震耳欲聋的烟花停息后，伴随着《友谊地久天长》的歌声，直播电视镜头推向河边的观众。一对年轻男女相拥着冲镜头高喊: "新年快乐" ! 吴侬软语味的普通话。镜头稍拉开点，周围是更多的中国人面孔。

一瞬间，看电视的我竟不知身在何处。一片国人面孔中夹杂着几个"老外"，这是泰晤士河畔还是黄埔江边？

哎哎，不是说要盘点中国在英国的投资吗，跑题了吧？没跑，别急。这些零点看烟火的中国人，几个小时后，可能就是百货店里的顾客，旅游景点的游客，餐馆酒吧里的食客。

例子信手拈来。伦敦的百年老店哈罗德百货作为英国最富盛名的奢侈品"贵族店"，它今天最大的客源已不是英国人而是中国人。从2016年起，中国顾客在哈罗德百货的消费超过了英国顾客，年平均消费额逾2亿英镑，占了哈罗德20亿英镑年收入的10%以上。

图片版权 Getty Images Image caption 中国游客在英国

难怪一个哈罗德店就雇了200名能说标准的和不太标准的普通话的人站柜台。英国国家旅游局公布的《中国市场及贸易概述》报告中，判定中国是"目前国际旅游业最有价值的市场"，为何？2016年入境英国的游客，中国游客约26万人，排第24位，但他们在英国花了5亿多英镑，消费排行第12位。难怪英国旅游局立下目标，到2020年，实现吸引中国游客65万人次，指望他们在英国花上11亿英镑。

这哪是中国买英国？这是给英国送钱当冤大头！要这么看，就看走眼了。买卖买卖，买中有卖，卖中有买。今天的顾客，或许就是明天的老板。2015年中国国家主席习近平访英，时任首相卡梅伦陪习主席到他选区的一家乡间酒吧喝扎啤。两年后，前台斟酒的仍是英国人，门外的招牌扔是The Plough（犁） ，但后台老板已是中国人。习主席酒喝的尽兴，中富集团就把酒吧买下了。

生意经，犹如孙子兵法。攻城易，攻心难。心攻下来了，城门钥匙双手奉上。对于今天的话题，理解这一点意义深远，我们回头再多啰嗦两句。

英伦岛，中国买下了多少？

图片版权 PA Image caption 2015年中国国家主席习近平访英，时任首相卡梅伦陪习主席到他选区的一家乡间酒吧喝扎啤。

美国企业研究所和传统基金会对2005-2015年10年间中国在英国的投资有一个权威统计。10年中，中国在英国的投资年均增长率达58%，英国成为中国在欧洲的最大投资国，投资总额接近300亿美元。投资主要集中在房地产、能源和金融三大领域，尤其是房地产，投资近百亿，占了中国在英国总投资的三分之一。

2015年10月， 中国国家主席习近平访英，与时任首相卡梅伦联手推动中英两国经贸合作"黄金时代"，中国在英国的投资加速。熟料几个月后，英国公投脱欧，卡梅伦被迫交出唐宁街10号钥匙。"硬脱软脱半脱不脱"的争吵中，英镑从坚挺到疲软。

与欧盟"崩脱"的阴影笼罩下，英国急于打造"全球化英国"新形象，争取中国的投资又成重中之重。贸易大臣，财政大臣接连往北京跑还不够，特里莎·梅首相撂下家里一堆糟心事，亲自出马到北京拉生意。

过去两年中，尽管出现了一些意外干扰，中国在英国的投资规模和速度还是前所未有。根据英国国际贸易部统计，英国2016-2017财年吸引中国投资项目160个。2016年一年的总投资约111.5亿英镑，2017年中国在英国投资据不完全统计已达168亿英镑。迄今，中国在英国的总投资接近600亿英镑。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国继续推进“一带一路”项目

房地产依然是中国投资的第一大宗。伦敦市金融城两个地标性摩天楼，"奶酪刨"和"对讲机"都在2017年被中资买下。

但是，中国在英国的投资正在呈现出两个鲜明特征：一是投资领域多元化，正在向民生民用、娱乐服务、高端制造、研发中心全面扩展。中国驻英大使刘晓明称， 目前中国在英非金融类直接投资达180亿美元，500多家中资企业落户英国。

二是越来越多的中资进入英国的能源、交通、通讯等国家基础设施的建设。最引人注目的，莫过于中广核参与投资建设的欣克利角核电项目。

往这些战略领域里引入外资，英国是欧洲国家中最开放的。是不是开放的过了头？外资涌入太多太快？英国政界商界，一些人从心里嘀咕到大声嚷嚷。前保守党外交大臣马尔科姆•里夫金德爵士的态度颇有代表性。他对中国投资"总体上是欢迎的"，但又补充说："其中一些投资对我国的长期安全有影响。"

想拿钱，又怕钱咬手。

你的器材不支持播放多媒体材料 为什么中国要进口英国的猪精液？

英国商业、能源和工业战略部去年9月证实，正在考虑建立一个类似于美国的外国投资委员会(CFIUS)的外资审查机构，以确保控制"重要基础设施"的外资所有权不会损害英国的安全。

欧美体制外，中国在英国的投资最多，果真成立"外资审查委员会"，中资遭"审查"自然首当其冲。对于英国政府拟加强投资审查，中国驻英大使刘晓明在接受《中国日报》英国版采访时称，应该理性对待，"既保持平常心，又保持自信心。"

毕竟是在英国当了7年的大使，看的颇透。中英两国政治制度、文化传统、价值观念存在诸多不同甚至是南辕北辙，中国投资英国国家战略领域，引起担忧有其必然性，不能一概斥之为保护主义的借口或冷战思维。

如何化解这种担忧，让英国人张开双臂拥抱"中国摇钱树"？从最基本的技术操作上，中国政府要确保中国在英国的投资公开透明，消除对某些中资企业的"背景"的猜疑。入乡随俗，严格遵循英国环保、卫生、安全和劳工权益等各项法律法规。

从战略上，要让英国人相信，中国人说的"互利双赢"不是漂亮话，投资项目的选择是负责任的，不仅看经济效益，还关注社会效益、环境效益，让英国人打心眼里感念中国的投资。

就业机会和税收看得见摸得着。仅一个中石油，在英合资公司自2011年成立以来，累计向英政府纳税85.5亿英镑，为当地提供超过5千个就业岗位。欣克利角核电项目的建设过程中，预计将为英国创造2.6万个就业机会。

英国国民的环保意识高涨，政府减排压力巨大。中国在英国能源领域的投资正是集中在新能源和可再生能源上。除了核能，光伏、水力、风力发电，中国从技术到资金，都在为英国提供有力的支持。欣克利角核电并网发电后，相当于每年减排二氧化碳900万吨。吉利公司在考文垂投资2.5亿英镑建设新厂，将让零排放的伦敦出租车在今年内跑上街头。

从更宏观的角度看，中国的国际形象和声誉是中国投资的最好背书。一个人财大气粗只会讨人嫌，有钱又有德行才能赢得口碑。一个国家也是一样，国力强大了，履行国际义务，承担国际责任，遵守游戏规则，才会受到国际社会的信任和欢迎。

行文至此，想起一则笑谈：一位中文半瓶子醋的老外来到北京街头遛了一遭，觉得中国人不够谦虚，怎么到处挂着金匾，声称中国工商很行、中国农业很行、中国建设很行，中国交通很行，直到中国人民很行！后来汉语老师纠正说，你看走眼了，是"银行"，不是"很行"。

中国在英国投资的超值回报，莫过于让英国人见了中国人一竖大拇指："中国人民很行"！