图辑：特里莎·梅访华第二天 行程满满

中国农业部长韩长赋、农科院院长唐华俊和驻英大使刘晓明陪同梅姨参观国家农业科技展示园。中英两国在农产品和农业科技领域的交流合作是不是可以更进一步？农业科技合作是2017年中英高级别人文交流机制上启动的科技创新合作战略旗下第一个合作年主题。