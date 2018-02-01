图辑：特里莎·梅访华第二天 行程满满
英国首相特里莎·梅正式访华行程第二天是高潮。
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中国农业部长韩长赋、农科院院长唐华俊和驻英大使刘晓明陪同梅姨参观国家农业科技展示园。中英两国在农产品和农业科技领域的交流合作是不是可以更进一步？农业科技合作是2017年中英高级别人文交流机制上启动的科技创新合作战略旗下第一个合作年主题。
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然后赶到英国驻华使馆出席“非凡英国Britain is GREAT"盛典，并为舞狮点睛。舞狮是中国农历新年庆祝的传统必备节目。点睛的期祈是新年新气象。北京是梅首相访华第二站。
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Dan Kitwood/Getty Images
午后暖暖的阳光，正好去故宫，两口子在太和殿前合影留念，很妥贴的样子。
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参观故宫。这里的雕梁画柱都是历史见证。梅首相上任后首次正式访华，主要议题包括经贸、文化、外交和安全事务。
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Stefan Rousseau
访华第二天，也是梅首相这次为期三天访华行程里最重要的一项：在钓鱼台国宾馆跟中国国家主席习近平见面。梅首相说，希望推动两国全球战略合作伙伴关系加深。
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宾主默契。特里莎·梅首相和习近平主席在北京钓鱼台国宾馆会晤和茶叙之前，先跟记者们配合一下。
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镜头往后拉......现场是这样的。
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双边会谈。梅首相说，自从习主席2015年访问英国以来，英中的经贸和民间交流往来成绩不菲。2017年双边贸易额将近600亿美元，
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Stefan Rousseau
宾主合影
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正山小种红茶产自武夷山自然保护区。功夫茶的传统茶道仪式感很强。习近平主席和夫人彭丽媛招待梅首相夫妇观看功夫茶是怎么沏成的。
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啜饮之间，梅首相告诉习主席，她这次访华，随行的经贸代表团觉得“很成功”；但确实，英中之间肯定不能只谈买卖，还有很多可谈的议题，比如教育和文化。
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梅首相说钓鱼台国宾馆的红茶跟唐宁街10号的一样。梅首相访华行程最后一站，上海，安排的主要活动是出席中英工商论坛，并就上海和伦敦证券交易所建立连通机制（沪伦通）项目发表讲话。
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