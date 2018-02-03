佘太君挂帅？重新认识风云数十载的吕秀莲

图片版权 Getty Images Image caption 台湾前总统吕秀莲突然表态想参选台北市长，引起不少讨论（资料照片）

「突然表态」

有道是退而不休，台湾前副总统吕秀莲，在2008年卸任后依然热心公务，不过最新发展是，她披露了新的奋斗目标：角逐年底台北市长选举。

对于问鼎台湾「首都龙头」，这位前副总统对BBC中文网说「相当乐意挑战」，她想审慎评估后，尊重党的决定。吕秀莲同时大方公开自己只想当四年，不考虑再选一次。

老一辈政治人物挑战台北市长位置并非首次。2006年时，64岁的宋楚瑜就以「前省长」之姿挑战台北市长宝座，结果得票53281张，得票率仅为14.4％。今年即将满74岁的吕秀莲，宛如佘太君挂帅般，想再闯出政治生涯新页。

图片版权 Annette Lu Image caption 两岸关系急冻时，吕秀莲出访维系台湾国际事务，图为2003年与已故古巴强人卡斯楚在巴拉圭会面（图片来源：吕秀莲）

「众人之事」

然而，吕秀莲对于很多台湾20多岁的年轻人来说，仿佛是「历史人物」般，2000年陈水扁与吕秀莲当选正副总统时，现在许多20多岁青年尚在牙牙学语或是念小学。

网路上因此出现很多负面声浪：「阿嬷（台语的外婆）该休息了」，揶揄「吕后复辟」而支持人士则认为：「吕秀莲过去担任过县长，政绩不错」，「她有学识，过去对人权也很关怀」。

对与网路上的耳语，吕秀莲看得很淡：「就我看支持的声音不少」对于「过老参政」，她提出异议：「政治是众人之事老中青三层的人们，都是社会的一部份。大家都可参与（政治），各阶层要互相尊重」。

图片版权 Annette Lu Image caption 吕秀莲长年致力于人权与女权，过去曾与已故南非总统曼德拉会面（图片来源：吕秀莲）

「女权人士」

生涯就任两届副总统，是吕秀莲政治生涯的巅峰，不过吕秀莲有另一个身份：「女权运动者」。

1971年年，甫从美国伊利诺大学毕业的吕秀莲，看见有报纸担忧大学联考女生考取比例愈来愈高，建议要有「男性保障名额」。吕秀莲对此不满，发表演讲「男性中心的社会该结束了吧」，被誉为台湾新女性运动先驱。

谈起此事，吕秀莲至今津津乐道：「我是先锋」。那时她刚进入台湾行政院任职，月薪2200元台币，跟着室友一起分租房子白天上班，晚上埋首在女性主义的书卷中。

说到她女性主义的源头，出生于1944年的她提及小时候，父母因看她是女儿，曾两度想把她送给有钱人或医生当养女的往事。「后来下聘时，我被哥哥偷偷背到姑妈家躲起来」，她说。

吕秀莲在慢慢长大后，知道这些过往，同时了解女性在台湾传统社会地位并不好：「我从小生来不服气，哥哥书念得好，家族都鼓励他去考大学，我书也念得好，家族的人反而说，女孩不用读这么多书」。

小时受到刺激的吕秀莲，念书一路都拿第一名，进入台北市最好的北一女中，考上台湾大学法律系。最后赴美国伊利诺大学与哈佛大学取得法学双硕士。

吕秀莲在美国当地，经历不少女权运动发展：「我到美国念完书回来，看到台湾还是这么封建，就很批判。现在想起来，当时很多制度依旧很不可思议。」。

1971年年至今，吕秀莲参与众多女性权益组织，近来她也很关心最近国际上的「#Metoo」运动：「长期，甚至千百年来，女性被骚扰，侵犯，都是忍气吞声，助长某些男性的气焰。但现在时代不同，世界潮流让女性选择站出来」。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 2000年，陈水扁当选总统，吕秀莲成为副手然而随后两岸关系陷入急冻

「对中敏感」

原先致力人权与女权促进的吕秀莲，在1993年迎来从政契机——当选立法委员，1996年，又被当时总统李登辉聘为资政，一切看似顺遂之际，当年年底，她的老家桃园县，县长刘邦友与八位人士遭到「行刑式枪杀」，造成8死1重伤的惨剧。

「当时桃园县很凄惨，甚至可以说是恐怖，一无所有」，吕秀莲随后被民进党征召选县长，成功击败执政的国民党，就此展开百里侯仕途：「我花了很多心力，让桃园变得更国际化，当然最后也很有幸成为中华民国唯一连任两届的副总统」。

民进党于2000年当选时，中国大陆对此相当不给好脸色。时任国务院总理的朱镕基选前更直指「谁敢台独就没有好下场」。

对于时至今日，只要民进党执政就会有的两岸关系紧张，吕秀莲始终认为，两岸就是「远亲近邻」她说：「很多台湾人都是中国的远亲，包括我祖宗（福建南靖） 。地理上台湾就是中国近邻，我的主张就是不要对立，互相尊重」。

她回忆起过去副总统时期，表示对于两岸与外交相当费力经营：「北京的目标就是买光（邦交国），那时阿扁就是尽力走遍邦交国，我也代替她出国造访12次稳固邦交，分享不少台湾发展经验」。

民进党在2016年再执政后，力倡年轻化，让吕秀脸有所感触：「听说现在中央党部员工平均年龄都不满30岁，很多创党前辈想进中央党部都不得其门而入，因为年轻党工不认识」。

特约记者最后问：「有什么想跟蔡英文建议的？」吕秀莲则说：「很多，我一直没有机会跟她深谈，有机会我一定会知无不言」同时在访问中，她对台北市的治理愿景侃侃而谈。

风云台湾政坛数十载，至今对政治仍有愿景。吕秀莲如果真的成为台北市大家长，那将是对她的治世方略再一次的重大考验。