席卷中港台的这场严寒到底有多“冷”？

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中国各地经历寒冷天气，上海、安徽、江苏等地均遭遇了近10年来最大降雪；黄河源头青海省近有35年来同期最大降雪。厦门亦罕见下雪，消息一度成为微博热搜榜的榜首位置。中国各省市政府加紧措施应对寒冷天气，确保春运交通畅顺。然而，这冬天最困扰中国的是能源问题。

中国的能源改革

为了打击空气污染，中国去年实施“煤改气”，惟天然气供应不足，令部分民众在严寒中没有暖气，最终暂缓“煤改气”政策，容许各地烧煤取暖。

即便可以烧煤取暖，但多间电厂却发生了供应不足的问题，让外界忧虑部分省市会否在春节期间未能供电供暖。

上月22日，四大电力央企“上书”发改委，希望发改委出手调控煤炭供应。四大电力央企发表的报告称，进入冬季以来，由于供暖耗煤增加，岁末煤炭产量下滑、春运铁路运力紧张等因素，目前煤炭供给严重不足，燃煤电厂面临全国性大范围保供风险。

报告称，除了供应紧张外，煤价同样因为需求超预期、产能置换滞后以及入港汽车禁运等因素影响而居高不下，加上铁路部门计划就输煤加价，亦加重了电企、电厂的负担。

路透社报道，由于中国中部及南部地区遇上罕有的大雪，影响了煤矿运输，导致多地发电站却面临煤矿不足的问题。据路透社得到的文件，在2月10日前，需要约4.6万架车辆把煤矿运动湖南、湖北、山东等地，这等同需要运送300万吨煤矿，相当于全国每日六成的煤矿能源需求。

图片版权 Getty Images Image caption 中国政府推行的“煤改气”后，导致许多民众受冻。

中国铁路总公司承认，因应近日冰雪灾害影响煤矿运输，当局已采取紧急措施，就电厂煤炭运输加大力度。中国发改委副主任连维良表示，今年发电量增长接近21%，需求快速增长是部分电厂用煤紧张的原因，当局已排查出26间存煤低于７天的电厂，会与铁路部门重点予以保障，称有能力和措施确保电厂存煤在安全范围。

中国各地去年为了打击空气污染问题，要求部分地区的企业，停止使用柴油汽车运煤，强制要使用铁路运煤，但专家警告这会加重了铁路负荷，在铁路运输网络未完全完善前，这种情况可能每年都会发生。

北京交通大学教授赵坚对路透社表示，虽然中国每年大幅度投资兴建新的铁路线，但其铁路仍然有严重不足之处。目前中国最主要的煤矿生产地包括内蒙官、山西、陕西和新疆，2017年四地合共生产72%的煤矿，把煤矿生产内陆化，增加了煤矿运输的压力。

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台湾的追雪潮

台湾寒冷天气持续，高山地区出现雪景，再度引发类似2016年霸王级寒流的赏雪潮。

图片版权 CNA Image caption 台湾民众专程到大屯山看雪。

图片版权 CNA Image caption 台湾合欢山降雪，车辆也被白雪覆盖。

图片版权 CNA Image caption 台湾雪霸国家公园观雾游憩区飘雪。

图片版权 CNA Image caption 台湾宜兰大同乡思源垭口路段降下冰霰。

台湾气象局预报中心主任吕国臣对《自由时报》说，原本北方冷空气的移动路径，应该由俄罗斯向东移越过太平洋，但近期太平洋北方产生了“阻塞式高压”，迫使冷空气向南移，所以今次寒流时间较长。

据台湾媒体统计，上个月的寒流，台湾5天内逾300人死亡，本月初亦已有逾120人死亡，当中大部分是长者。据台湾中央社报导，寒冷天气令用电量增加，台湾预计用电量达2890万瓩，或打破历年2月纪录。

没有暖气的香港

香港经历了近年最寒冷的立春，街上行人均要穿着厚厚的羽绒，早前亦有人拍到植物结冰的照片。

美国《纽约时报》驻香港记者王霜舟（Austin Ramzy）亦表示，听到芬兰人和加拿大人投诉香港的寒冷天气；而美国有线新闻网络驻香港的高级编辑史蒂夫‧乔治（Steve George）亦回应指，来香港几年，首次需要从箱子里取出厚衣物。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @austinramzy I've now heard a Finn and a Canadian complain this morning about how cold it is in Hong Kong. — Austin Ramzy (@austinramzy) 2018年2月1日

有网民点出，由于香港大部分室内地方也没有暖气，而且比较潮湿，所以香港的冬天也是十分寒冷。

香港天文台由上月28日起发出寒冷天气警告。根据天文台资料，香港去年全年只有9日寒冷天气（即温度在12度或以下），今年是否特别寒冷呢？根据天文台资料，香港1981年至2010年，平均每年有17天寒冷天气。

天文台科学主任唐恒伟对BBC中文表示，香港刚过去的12月和1月，分别录得平均气温17.8及16.1度，“接近正常”。而整体而言这个冬季是否特别寒冷，寒流是否特别长，仍然要等待观察。