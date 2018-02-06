中国地方两会观察：“反腐影响经济”是真的吗

图片版权 Getty Images Image caption 外界质疑，中国经济是否因短时间内"塌方式"的官员落马而遭到重创？

今年1月，中国各级地方政府召开两会。地方两会上，很多省区市首次产生监察委员会机构及领导，这是中国最新的反腐机构。总结过去五年反腐成果成为各地两会的主要议题之一。

在此期间，天津滨海新区宣布下调2016年经济数据，承认当年三分之一的数据属于伪造。2016年恰好也是天津腐败案集中爆发的一年。

这似乎印证了长久以来的外界质疑——由地方政府主导的经济发展，是否因短时间内“塌方式”的官员落马而遭到重创？习近平主导的反腐风暴运转五年之后，“反腐影响经济”论能否坐实？

2018地方两会密集召开期间，BBC结合各地公布的经济数据对此话题进行查验。

哪些省受影响最大？

自2012年习近平执掌国家政权以来，在全国性打击腐败行动中，大量政府官员落马，既包括前国家领导人，也包括为数众多的国有企业管理者，总数超过30万人。

但这些落马官员并不是均匀分配，有些省份在短时间内查处了大量高级别官员。

BBC中文记者梳理发现，四个省级地区在一定时间段受反腐影响最大——山西、辽宁、天津和四川。

山西的反腐在2014年2月突然爆发。从2月到8月，山西官场有7名省部级高官相继落马。其中包括原副省长，以及四位省委常委。负责全省具体工作的地厅级官员落马者更多。继任省委书记王儒林称，反腐后省管干部一度空缺300多位，包括3位市委书记、16位县委书记。腐败案件没有审结的情况下选人用人更难。“不能今天上任了，明天就进去了。”

辽宁反腐则源自“拉票贿选”案，2016年初开始连续挑落4个省部级高官。

四川和天津也都发生“窝案”。2014年四川有4名省部级高官被查处，仅次于山西；而过去五年，四川一共立案审查市厅级干部269人。

天津的官场地震则起于2015年8月的天津港特大火灾。此后，包括代理书记、市长的黄兴国在内，4位省部级高官和为数众多的地厅级相继被查处。

图片版权 Getty Images Image caption 王岐山是习近平推动反腐运动的得力助手

中国经济问题专家胡星斗教授向BBC中文表示，中国体制是自上而下提拔官员，所以官员往往对上负责，下级官员依靠上级官员的庇护，这就容易形成官员的关系网。腐败容易出“窝案”。因此中国反腐一直是难题，容易得罪利益集团。

贪官被查放在哪个国家都是民众拍手称快的好事，但为何会有反腐影响经济的担忧？

这是中国特殊经济发展模式所致。胡星斗称，中国地方经济很大程度靠政府干预，如果没有官员的主动作为，经济发展就容易出现问题。

负责地方经济的官员，一部分集中落马，其他在任官员则积极性受挫，不愿作为。

山西和天津等地的继任一把手多次申斥政府官员“不担当、不作为、慢作为”的情况，山西还专门出台四份文件，要求对这类公务员进行督查、计分、以及责任追究。

一位曾在上述腐败重灾区省份任职的副处级干部向BBC中文表示，没有了“一把手”，出现权力真空，一个部门或班子几乎是停止运转。即便来了新的领导，也能感觉公务员工作热情下降，干部不表态、不作为，工作人员同样遇事就躲，因为怕出错。“还有人担心以前的污点被曝光，随时被查办，就没心思工作。”

腐败重灾区经济数据如何？

这四个省级行政区成为过去五年经济表现如何？BBC中文记者查阅这些地区在腐败案发前后的GDP数据。

2012年和2013年，山西的GDP增速分别为10.1%和8.9%，较为正常。2014年反腐集中爆发的一年，增速猛跌到4.9%，下跌了4个百分点，全国垫底；2015年，进一步跌到3.1%。2016年开始回升，达到4.5％。

辽宁“拉票贿选案”爆发的2016年，GDP增速从本来就不高的3.0%，暴跌至-2.5%，下滑5.5个百分点，成为中国多年来罕见的负增长省份。

四川在官员密集落马的2013年和2014年GDP增速分别下滑了2.6%和1.5%，相比之下同期全国经济增速下滑0.1%和0.5%。

值得注意的是天津，在腐败案集体爆发的2016年，天津却保持了GDP增速9.1%，排名全国第四。但刚刚公布的2017年GDP增速下滑至3.6%，变成了倒数第一。断崖式下滑背后是“数据造假”在作祟——今年，占天津GDP半壁江山的滨海新区承认GDP注水，将2016年的GDP下调了3000多亿元。

可见，在腐败案件集中爆发的时期，这些地区的GDP出现了异常波动，无论是与同期全国经济增速还是历史增速都有较大幅度下滑。但这种波动的广度和深度各地有所不同。

在胡星斗看来，一些较落后的省份市场机制不健全，经济发展动力靠政府改革创新，比如辽宁和山西，计划经济残留较多，平常政府过多干预经济，官员缺位后，经济停滞。这种情况被称为诺斯悖论，即“国家的存在是经济增长的关键，然而国家又是经济衰退的根源”。

中国社会科学院中国廉政研究中心副秘书长蒋来用表示，腐败案爆发的地区，企业家不敢去投资，因为考虑到风险非常大。

受反腐重创的产业

高压反腐五年，一些行业也成为“重灾区”。

2012年底，中央出台“八项规定”抑制公款消费、反对铺张浪费，让不少依赖公务消费的行业和企业遭遇“寒流”。

图片版权 Getty Images Image caption 澳门博彩业受反腐影响，于2014年出现了十几年来首次下滑

餐饮业首当其冲，官方数据显示，2013年全国餐饮收入增长9%，创下了20年来的最低增速。中国饭店协会称，2013年高端餐饮企业的影响幅度达到了30-50%。仅2014年高端餐饮的人均消费额就下降20%。

奢侈品行业下滑也非常明显，反腐直接导致了腕表类销售额在2013年下降了11%，而在2010到2011年，腕表类奢侈品牌在中国的复合增长率高达40%。胡润的一项中国消费者调查也估计， 2013年中国富人在奢侈品上的花费较上一年减少了15%。

下滑幅度最大的要属于澳门博彩业，在经历了长达十年的快速增长后，2014年澳门博彩业年营收首次出现下滑，2015年上半年，澳门最大的6家赌场运营商利润下滑40%。

除此之外，高端礼品、娱乐会所、高端白酒等消费行业普遍受反腐影响经历了3年的动荡期。

但上述专家分析称，打击腐败的影响是短时间的，腐败集中爆发地区在特定时间段内经济受影响较大，特定产业会受到重大影响。但从长期和全局来看，打击腐败后一定程度解决财富分配不公的问题，对经济是有益的。清除了腐败影响后，上述地区展现经济回暖的态势，比如，山西的经济在2017年全面回暖至7%，超过全国增速。受影响产业也在调整自己的市场取向后，逐步适应，回归正常水平。