钩沉：解放军封锁金门险些成为核攻击目标

Image caption 1951年3月，美国总统杜鲁门派遣装备了核武器的B-29轰炸机进驻西太平洋的关岛。

美国宣布要研发新型核武器，让美国核武库多样化，提高核威慑，应对增加的安全挑战。但中国指责美国的“冷战思维”危及地区和平。

美国国防部1月2日发布新版《核态势评估》报告称，由于国际战略环境的恶化，美国面临更多安全挑战，因此需发展门类更加丰富的核武器，以提高核威慑力。但有分析说，美国核战略较2010年的同类报告相比，等于降低了使用核武器的门槛，提高了核冲突危险。

美国是世界上唯一投放过核武器的国家。1945年8月，美国用原子弹轰炸了日本的广岛和长崎。历史上，美国也曾多次走到进行核战的边缘，其中多次同中国有关。

中苏分裂与核威胁

多年前中国一位名为刘郴山的作者撰文说，中国受到最严重的核威胁来自中苏分裂时候的苏联。他说，1969年3月中苏珍宝岛（俄罗斯称作"达曼斯基岛"）武装冲突后，苏联打算对中国发动核攻击。

由于文章发表在《人民日报》旗下"文史参考"上，因此被一些英文媒体和香港媒体引用。文章说，由于美国总统尼克松和他的国务卿基辛格对苏联发出威胁，因此中国避免受到苏联的核攻击。

Image caption 在1945年8月美国用原子弹轰炸了日本的广岛和长崎。

据《每日电讯报》报道引述说，1969年10月15日苏联总理柯西金对苏联领导人勃列日涅夫说，华盛顿已经制定了"详细的计划"，即在中国受到核攻击的时候对苏联展开核战。柯西金对勃列日涅夫说："（美国）明确表示中国的利益同他们息息相关，他们应制定了针对我们的核战争计划"。

报道引述这位中国作者说，在同一天，苏联在美国的大使多勃雷宁对勃日烈涅夫通报了相同的内容，说美国外交官说"如果中国遭受核攻击，他们（美国人）肯定会开始第三次世界大战。"

许多英语报道说，美国总统尼克松干涉令中国免于受到苏联的核攻击。尼克松的国务卿基辛格对苏联大使说，只要苏联对中国发射出第一枚导弹，美国就会对苏联130个城市发动核攻击。

对中苏分裂这段有争议历史的惊人结论自然引起许多争议。中国国防大学的学者徐焰在《1969年，苏联是否计划对华核打击？》一文中认为，尽管当时苏联曾对中国有恫吓言论，但并没有史料证实苏联准备对中国实施核打击。徐焰通过采访前苏联官员和学者，查看前苏联对华关系档案，认为并不存在上述计划。

麦克阿瑟部署核弹

不过许多媒体都报道了自朝鲜战争以后，美国面对红色中国的威胁，曾经数次考虑过对中国动用核武器，遏制共产主义蔓延。美国有几次甚至将携带核弹的轰炸机部署到了关岛基地。

第一次威胁发生在1950年朝鲜战争期间。当时中国军队入朝参战，遏制了一路进攻的美军和韩国军队。到11月，美国国会建议考虑对朝鲜，中国东北和其他地方的城市发动核武器攻击。该建议得到麦克阿瑟的支持。

11月30日，杜鲁门总统对记者说，美军指挥官有权根据军事目的决定是否使用原子弹。这意味着使用核武器的权力掌握在美军远东最高指挥官麦克阿瑟手里。

12月，麦克阿瑟提交了朝鲜和中国境内的攻击目标名单，并且要求部署34颗原子弹。但在1951年，苏军，特别是苏联轰炸机和潜艇在远东集结引起美国警觉。英国也担心美国的核攻击会令英国本土的美军基地成为苏联核报复攻击的目标。

是否动用核武器后来成为麦克阿瑟和杜鲁门纷争的焦点。美国动用核武器计划也招至西方国家反弹，英国和维持独立核威慑政策的法国都反对美国的核攻击计划。

图片版权 AFP Image caption 自朝鲜战争以后美国面对红色中国的威胁，曾经数次考虑过对中国动用核武器，遏制共产主义蔓延。

1951年3月，美国总统杜鲁门派遣装备了核武器的B-29轰炸机进驻西太平洋的关岛。4月初，美国侦察机频繁飞跃中国东北和山东选择攻击目标。最终，杜鲁门政府认为核攻击中国风险过大，数月后从关岛撤回了装备核武器的B-29轰炸机。

保卫金门，马祖

第二次美国考虑对中国动用核武器是在朝鲜战争1953年结束后。当时美国把台湾纳入反共防御体系，利用台湾牵制红色中国，遏制共产主义扩散（"多米诺骨牌效应"），为此美国和台湾在1954年签订了"中美共同防御条约"。

这个被中国称作 "美蒋共同防御条约"的防务协议激怒了中国，当时中国声明"台湾是中国领土"，"解放台湾"是中国的主权，不容美国干涉。

艾森豪威尔总统，其国务卿杜勒斯和五角大楼的战略专家在1954年就讨论在台湾海峡威胁使用核武器的问题。直到1955年3月他们才认真讨论对中国军队发动核攻击的问题。

3月，美国国务卿杜勒斯说，如果解放军迫使台湾撤出金门和马祖，那将是对台湾和亚洲其他地方的防御灾难。他说美国会考虑对解放军使用核武器，帮助台湾防御金门和马祖。

当时美国针对解放军的威胁，在关岛基地部署了装备了核弹的B-36轰炸机。这些轰炸机在关岛部署了4年后撤走。

建议美苏联合行动

第三次是美国计划用核武器先发制人攻击中国新诞生的和研发基地和工厂，主要是新疆的罗布泊。1955年1月毛泽东决定中国要研发原子弹，为此中国选定新疆的罗布泊座位和项目的基地，因为那里远离美军在太平洋和台湾的空军基地，减少了被轰炸的危险。

据美国U-2高空侦察机进入中国大陆侦察搜集的情报，美军太平洋司令部认为，中国在1962年底前会进行首次核试爆，到1965年前能够试爆核弹。

美国总统肯尼迪1961年说，中国有了核武器就会把势力蔓延到整个东南亚。因此，美国希望在中国开发出原子弹之前对中国的核设施发动先发制人的攻击。美国认为，中苏分裂为美苏联合对中国发动攻击创造了机会。

图片版权 xinhua Image caption 虽然中苏分裂，但赫鲁晓夫不愿意和美国这个世界"头号资本主义国家"一起对中国这个共产主义大国动手。

1963年7月，美国使节在莫斯科向苏联通报中国核武器项目情况。当时，肯尼迪试图说服赫鲁晓夫一起对中国采取军事行动。但是赫鲁晓夫不愿意和美国这个世界"头号资本主义国家"一起对中国这个共产主义大国动手。

最终，肯尼迪没有下决心单独对中国采取行动。1964年10月16日，中国成功进行了原子弹试验。美国总统约翰逊说，那一天是"自由世界最黑暗，最富悲剧性的一天"。

金门炮战和越南

第四次是50年代末期金门炮战后。1958年8月，解放军发动金门炮战，中国海军又攻击了离开金门岛的船只，并对金门岛实施封锁。美国空军从关岛和日本向金门运送军用和民用物资解围。当时，美军在此建议对中国使用核武器发动攻击。关岛的5架B-47轰炸机待命，准备用和1945年8月在日本广岛投掷的原子弹个当量相当的核弹轰炸厦门机场。

当时的美国总统艾森豪威尔和其前任杜鲁门一样，担心核攻击的风险过高，放弃了对福建的核攻击计划。美军于是决定用常规武器帮助台湾防御金门马祖两岛。

越南在1968年发动"春季攻势"后，约翰逊总统和越南的美军司令威斯特摩兰（Westmoreland）考虑过动用战术核武器和化学武器攻击武元甲指挥的北越部队，避免美军在溪山的基地失守。溪山战役是美军在越南遭遇的最惨烈的战斗。

同样是因为苏联的核威慑和中国对美国发出不要让战争升级的警告，美国没有入侵北越。当时的美国防长麦克纳马拉说："有一两次，美国参谋长联席会议建议美国入侵北约，而且他们认为这样做可能会导致中国和/或苏联作出军事反应。参谋长联席会议建议，无论上述哪种情况发生，我们都可以考虑动用核武器。"