“永不止步的天才”　国学大师饶宗颐走了

图片版权 CNS

与季羡林、钱钟书等学者齐名的“国学大师”饶宗颐，本周二凌晨在香港跑马地家中逝世，享年100岁。

饶宗颐是在国际享负盛名的汉学家，冶学范围极广，涉及考古学、古文字学、史学、词学、音乐史、目录学、方志学等。饶宗颐自上世纪五十年代开始研究敦煌经卷与艺术，在敦煌学上著作甚丰，成就斐然，被尊为中国敦煌学的开创者之一。

曾向饶宗颐授予该校最高荣誉“桂冠学人”的香港大学，署理校长谭广亨形容饶是“国际文化巨擘、我国国宝”。

家学渊源

饶宗颐生于1917年8月9日，父亲饶锷是潮洲著名学者，也是饶宗颐重要的老师，饶五岁起便跟随父亲学习。

据传记《饶宗颐：东方文化坐标》，饶家在潮洲经营钱庄，同时也拥有粤东地区最大的书楼（私人图书馆）“天啸楼”，年少的饶宗颐无意承袭钱庄的家业，终日埋首书堆中研读古借；虽未接受过系统的学校教育，但其父礼聘多名老师指导，为他打下基础。

饶锷于42岁之龄早逝，饶宗颐18岁起继承父亲遗志，补订父亲所撰的《潮洲艺文志》，被誉为“（中国）方志史的里程碑”，自此在学术界崭露头角，不满20岁便受聘于中山大学广东通志馆，踏上学术之路。

“行走的图书馆”

1949年，饶宗颐移居香港，先后任教于香港中文大学及香港大学，同时致力研究。 五十年代饶宗颐出版《敦煌老子想尔注校笺》，引起欧洲学界的注意，并被法国汉学家康德谟（Max Kaltenmark）引为研究生教科书，并获邀访问巴黎参与敦煌写本计划。

图片版权 CNS

法国著名汉学家汪德迈（Léon Vandermeersch）曾于1961-1964年赴港向饶宗颐求学，以饶为师学习甲骨文，而饶宗颐则向他学习法文与与楔形文字。

饶宗颐精通多国文字，包括英、法、日、德、印、伊拉克语等，并通晓梵文、古巴比伦楔形文字等。在汉学研究中，西方学者从梵文与其他西域古文字入手，能够发现更多角度，饶宗颐对不同古文字的掌握，亦令他得以在敦煌学、甲骨文等范畴提出创见。

在一次关于饶宗颐的讲座中，汪德迈曾回忆与饶的师生岁月。他指饶宗颐的工作能力异于常人，更形容他是“行走的图书馆”：“惊人的记忆力，是饶公成为卓越文献学家的原因之一。”

香港的自由环璄，令饶宗颐得以广交来自不同国家的学友，也令他得以免于同代学人经受的政治动荡。香港《明报》2000年的专访引述饶宗颐说，当大陆学者因为莫须有的罪名被关在牛棚，自己却有幸周游列国。

饶宗颐曾赴印度及东南亚诸国研究佛教艺术，也曾在新加坡任教、到法国、美国、日本等地讲学；在访学过的不同国家中，饶宗颐与法国渊源尤深。

1962年，饶宗颐获颁有“西方汉学诺贝尔奖”之称的“汉学儒莲奖”。

1978年退休后，饶宗颐仍继续到世界各地讲学。他与法国汉学界交流良多，2013年获法兰西学院肯定，成为首名荣任该院“外籍院士”的亚洲汉学家。

图片版权 CNS Image caption 2014年，饶宗颐成为港大“桂冠学人”

永不止步

饶宗颐在海内外获得殊荣无数，地位超然，但在学术上一直没有停步。据曾任饶宗颐助手的香港大学“饶宗颐学术馆”副馆长郑炜明回忆，饶宗颐在学术上的天资固然极高，但令人更难以想像的，是其勤奋程度。

“我所认识的饶教授，在他六七十岁时，每晚的睡眠时间不多于五小时。通常晚上九时许十时上床，清晨二时起床工作……”郑炜明在2015年的“饶宗颐教授百岁华诞”纪念文章中写道：“到六时正就致电找我，嘱我去找什么什么资料。”

郑炜明还说，饶宗颐在退休后，还曾专门向一位研究巴比伦文的法国学者为师，将写在泥版之上、人类文明最古老的史诗之一《近东开辟史诗》翻译成中文，于1989年出版。

“有天赋的人未必愿意做学术研究，可以成为大诗人、大作家、大画家、大音乐家……饶教授固然是IQ 极高的天才，但他也有超于常人的勤奋。”

学问、艺术与人生

学问以外，饶宗颐在书画艺术上亦甚有成就。

“饶公的书画艺术，几乎每个年代的风格均异于前，正是求变、自我突破的表现。”香港作家潘耀明这样评价饶宗颐的艺术创作：“这是成大名的人不愿做、也做不了的精益求精的态度。”

图片版权 CNA Image caption 2014年，饶宗颐出席自己画展的开幕礼

年近百岁的饶宗颐深居简出，需以轮椅代步，但据照顾他的幼女说，他仍每天风雨不改，坚持打坐与挥笔写字，是他保持健康的诀窍。

2003年，饶宗颐将数十年研究的万册藏书，及自己的书画作品赠予香港大学，成立“饶宗颐学术馆”。

“（饶教授）学术领域特别辽阔，古今中外都极为罕见，”学术馆馆长、香港学者李焯芬曾写道。 “只是专心致志地做自己的学术研究，八十多年如一日，勤奋地钻研，才有如此杰出的成就。”