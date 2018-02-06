花莲发生芮氏6级地震 已致2死202伤

图片版权 kulas_tw Image caption 深受中国大陆游客欢迎的统帅大饭店整栋严重倾斜

台湾东部花莲县周二（2月6日）晚间发生芮氏规模6.0级，深度10公里的强烈地震。截至BBC中文记者发稿，尚有数十人被困受灾建筑中。

台湾当局发布的消息称，此次地震的震央在花莲东部外海。当局还通报说，目前已有7建物坍塌，2死亡，202人伤。

其中，深受中国大陆游客欢迎的统帅大饭店整栋严重倾斜， 10层楼的建筑中1到4楼整体陷落。根据当地民众叙述，有许多民众惊慌失措、甚至是哭着跑出来。

截至记者发稿，3名统帅大饭店的员工被埋。

“从未碰上如此之大地震”

图片版权 Social media Image caption 地震使许多高楼将近倒塌。

有当地居民跟BBC中文记者表示：“在那边出生以来没有碰过这么大的地震”。台湾气象局地震预报中心人员表示，近几天台湾已经发生超过上百个有感地震，这次是一系列的主震。至今，救灾现场仍在不断发生余震。

台湾总统蔡英文指示，已经要求相关单位立即启动灾害应变机制，投入救灾工作。行政院长赖清德则是即刻进驻中央灾变中心指挥，台湾国军则是立刻从各地集结投入救援。当局持续呼吁，受灾地附近关闭水、电与瓦斯。

这场地震强度，让对岸的中国大陆网友也在微博上表达感受。不少泉州与福州的网友表示：“窗户一直在震动”。

两年前同一天的台南地震

图片版权 EPA Image caption 两年前的同一天，台湾的南部台南也发生大地震，造成维冠大楼等多栋建筑物倒塌。

台湾一直是地震好发区域，两年前的同一天，台湾的南部台南也发生大地震，造成维冠大楼等多栋建筑物倒塌。最终当局统计117人死亡，551人受伤。

而在1999年，台湾中部南投县则是发生史上最惨的921大地震，这项惨剧造成2415人死亡，超过万人受伤。 1964年时，台湾南部的嘉义县、台南县则发生白河大地震，造成106人死亡、650人受伤。

近几年以来，台湾政府持续宣导防震知识、以及加强大楼的防震结构，加速都市更新。然而，还是有许多老旧建筑物因为长年缺乏维修，因此在地震发生时，就成为受灾高危险群。