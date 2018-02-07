台湾花莲地震 遇难者母亲：“我一直都相信儿子会回来”

图片版权 AFP Image caption 在雨中，一名男子在灾场祈祷。

台湾花莲经历近年罕见的强震，造成多人死伤，多座建筑物倒塌，BBC中文采访了几名灾民，倾听他们的故事。

你的器材不支持播放多媒体材料 花莲一家民宿老板忆述地震一刻的经历

“我相信他會回來”

36岁的周志轩在花莲统帅饭店任职，据他的妈妈彭冬春忆述，周志轩是一个相当勤劳的男子，经常自愿通宵上班，跟家里感情很好。不过，统帅饭店在周二花莲地震当中发生倒塌下陷倾侧事故，在饭店工作的周志轩不幸丧生。

周母彭冬春对BBC中文忆述，地震发生的时候，她本来是不当成一回事，认为这次地震就如一般花莲地震一样，没有甚么感觉，起初还继续睡觉。但她的小孙子突然跑过来摇醒她，说伯父工作的饭店倒了。

彭冬春家住花莲万荣的兆丰农场附近，连忙开车赶到现场等候消息，在接受访问的时候，她的儿子仍然生死未卜。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 统帅饭店现在地面的门窗，其实是第四层。

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“我一直相信我儿子会好好回来。”她当时这样说。但后来证实她的儿子遇难，当局把她带去认领遗体。

周志轩的同事梁书玮则平安获救。梁书玮对周志轩遇难感到很遗憾，他告诉BBC中文，本来周志轩不用来上班，只有他一个人当班，但因为有一些“突发情况”，周志轩去完尾牙、喝了点酒才上班。

26岁的梁书玮也在饭店工作了三年。他说，花莲人蛮习惯地震，但大楼居然倒了，心想：“不会吧？”

地震后，他被一些东西压着，意识虽然清醒但几乎不能动了，被固定了一个“大字型”姿势，电话也滑掉了，除了大喊外，也没有其他方法向外求救。

“感觉人生就如跑马灯一般，就在想我这一生过的怎么样精彩的时刻。”

过了多个小时，他最终获救。

“还好我上班前有先吃喝一点东西，一直到救出时体力还够，都不会饿。”

图片版权 BBC CHINESE Image caption 被困多个小时后获救的梁书玮（左）到医院接受检查后见媒体，看上来没有大碍。

图片版权 AFP Image caption 当局救出了一些生还者，但也有人不幸遇难。

你的器材不支持播放多媒体材料 台湾花莲地震现场：民众从倒塌建筑内逃出

住6楼、变2楼

在花莲市商校街、国盛一街交界的云门翠堤大厦也是重灾区，出现下陷倒塌的情况，大厦以45度倾侧，成为了今次地震的标记。

66岁的陈建香是这座大厦的住宅。他对BBC中文说，地震时正在熟睡中，但突然“好像有炸弹掉下来”般发生大地震，家俱四处横飞，甚至击中他的头部。

大厦在地震时也瞬间停电，门口被东西堵住，他花了很大的力气才把杂物移走。

图片版权 Reuters Image caption 当局警告或会发生余震，这些大厦随时会有倒塌危机，救援工作争分夺秒。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 陈建香认为未必能短期内重返家园，他所住的大厦随时有倒塌危机。

当他打开门的一剎那，他吓呆了：“我原本是住在6楼，但现在变成2层了。”

整幢房子就这样陷下去，而现在还不停有余震，他认为这座大楼终会塌下来，十分危险。

“我甚么东西、家当都没有拿出来，怎么办？这个是天灾，如果像台风还是可以避免，但半夜（突然之间）怎么去逃？”

现在他在避难所，庆幸自己还能保住性命。

BBC中文驻台北特约记者郑仲岚 花莲报导；BBC中文记者林祖伟对此文也有贡献。