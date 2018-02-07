台湾花莲地震 遇难者母亲：“我一直都相信儿子会回来”
台湾花莲经历近年罕见的强震，造成多人死伤，多座建筑物倒塌，BBC中文采访了几名灾民，倾听他们的故事。
“我相信他會回來”
36岁的周志轩在花莲统帅饭店任职，据他的妈妈彭冬春忆述，周志轩是一个相当勤劳的男子，经常自愿通宵上班，跟家里感情很好。不过，统帅饭店在周二花莲地震当中发生倒塌下陷倾侧事故，在饭店工作的周志轩不幸丧生。
周母彭冬春对BBC中文忆述，地震发生的时候，她本来是不当成一回事，认为这次地震就如一般花莲地震一样，没有甚么感觉，起初还继续睡觉。但她的小孙子突然跑过来摇醒她，说伯父工作的饭店倒了。
彭冬春家住花莲万荣的兆丰农场附近，连忙开车赶到现场等候消息，在接受访问的时候，她的儿子仍然生死未卜。
“我一直相信我儿子会好好回来。”她当时这样说。但后来证实她的儿子遇难，当局把她带去认领遗体。
周志轩的同事梁书玮则平安获救。梁书玮对周志轩遇难感到很遗憾，他告诉BBC中文，本来周志轩不用来上班，只有他一个人当班，但因为有一些“突发情况”，周志轩去完尾牙、喝了点酒才上班。
26岁的梁书玮也在饭店工作了三年。他说，花莲人蛮习惯地震，但大楼居然倒了，心想：“不会吧？”
地震后，他被一些东西压着，意识虽然清醒但几乎不能动了，被固定了一个“大字型”姿势，电话也滑掉了，除了大喊外，也没有其他方法向外求救。
“感觉人生就如跑马灯一般，就在想我这一生过的怎么样精彩的时刻。”
过了多个小时，他最终获救。
“还好我上班前有先吃喝一点东西，一直到救出时体力还够，都不会饿。”
住6楼、变2楼
在花莲市商校街、国盛一街交界的云门翠堤大厦也是重灾区，出现下陷倒塌的情况，大厦以45度倾侧，成为了今次地震的标记。
66岁的陈建香是这座大厦的住宅。他对BBC中文说，地震时正在熟睡中，但突然“好像有炸弹掉下来”般发生大地震，家俱四处横飞，甚至击中他的头部。
大厦在地震时也瞬间停电，门口被东西堵住，他花了很大的力气才把杂物移走。
当他打开门的一剎那，他吓呆了：“我原本是住在6楼，但现在变成2层了。”
整幢房子就这样陷下去，而现在还不停有余震，他认为这座大楼终会塌下来，十分危险。
“我甚么东西、家当都没有拿出来，怎么办？这个是天灾，如果像台风还是可以避免，但半夜（突然之间）怎么去逃？”
现在他在避难所，庆幸自己还能保住性命。
BBC中文驻台北特约记者郑仲岚 花莲报导；BBC中文记者林祖伟对此文也有贡献。