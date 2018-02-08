台湾花莲地震死亡人数增至9人 包括4名大陆游客

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台湾花莲周二晚（2月6日）6级强震导致多处建筑物倒塌下陷，造成至少9人死亡、267人受伤、数十人仍然失联，目前救援工作仍然继续，民众或已在倒塌的大厦中被困几十小时。

这次地震遇难者中包括４名大陆自由行旅客，海基会表示已通报陆方，另有4名大陆人受轻伤送院，内政部移民署正协助十几人处理遗失证件问题。

据台湾中央气象局资料，花莲在地震后发生了逾200次余震，周四早上约9时，5分钟内有3起规模４以上地震。BBC中文记者到花莲云门翠堤大楼了解到，余震不断加上当地天气欠佳，均为救援工作带来挑战。

你的器材不支持播放多媒体材料 花莲一家民宿老板忆述地震一刻的经历

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下陷多层、以约45度倾侧的云门翠堤大楼是今次灾情最严重的地方，或仍然有人被困。这座大楼一层到三层下陷，该几层本身是火锅店和旅店。目前大楼用多条钢条支撑，附近亦放了防泥块。

消防署长陈文龙表示，虽然现场余震不断，但救灾没有中断，采取了相应安全措施。

对于有报导指，大楼每小时出现倾斜5公分的情况，陈文龙澄清，据现场同仁回报及建筑师公会监测，并没有每小时倾斜的问题。

受灾户会在下午举办大会，讨论接下来的行动。

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收容825人

50岁的李畹媜现在一家人留在收容所，她对BBC中文回忆当天紧张的情况，指地震来得突然，家里的东西全都倒下来，她当下来不及抓小孩，要依靠墙壁靠稳。

“花莲地震很频繁，这个震对我来讲真的很夸张，余震也很大，你根本不知道你的房子能撑多久，就只是害怕。”她说。

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她不知道甚么时候能够回家，接受访问期间一度激动落泪，比丘尼上前为她疏理情绪。

据中央灾害应变中心提供的报告指出，目前825人需要到收容所，御寒衣物及饮食无虞。

你的器材不支持播放多媒体材料 台湾花莲地震现场：民众从倒塌建筑内逃出

获救陆客感谢蔡英文

大陆国台办主任张志军在昨天早上已与花莲县长傅昆萁紧急通电话，海协会会长陈德铭致电花莲县有关方面，向在地震中遇难的台湾同胞表达沉痛哀悼。

国台办发言人安峰山表示，大陆高度关切地震，国台办、海协会紧急启动涉台突发事件应急机制，了解灾情和救灾情况。

中国国家旅游局提醒陆客近期勿前往花莲及相邻地区旅游，并已提示旅行社停止组团到风险区域。国台办主任张志军致电花莲县傅昆萁表达关切。

据新华社报导，台湾地震受到大陆媒体高度关注，新华社、人民日报、央视等媒体滚动播报，大陆网友亦纷纷为台湾祈福，微博阅读量逾以亿人次计算，在热搜榜一度位处首位一段时间。

报导引述一些网友说：“花莲，如此美的一个名字，你一定要坚强。中华儿女心手相连，血脉相通，为灾区人民祈福。我们与你同在。”

据多家台湾媒体报道，蔡英文到医院探望一名受伤的大陆游客时，这名游客说了一声“谢谢总统”。

其他国家方面，日本首相安倍晋三致慰问函给台湾总统蔡英文，对地震感痛心，他表示日本愿意提供任何必要协助，目前已派警消等专家小组前往灾区。

美国国务院亦表达慰问，称有必要时愿意提供协助。

BBC中文驻台北特约记者郑仲岚花莲报导，BBC中文记者林祖伟对此文也有贡献