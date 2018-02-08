中国警察戴上人脸识别墨镜　已抓七名逃犯

图片版权 AFP Image caption 该眼镜与警方数据库相连，可进行面部比对

中国郑州警察开始配备能够进行面部识别的墨镜，以识别嫌疑犯。

该墨镜与警方的嫌疑人数据库相连，意味着警察可以快速扫描人群，识别出逃犯。

但批评人士担心，该技术使政府拥有更多权力。

据中国官方媒体报道，新款墨镜已经帮助警方抓获七名嫌犯。

中部省份河南的省会郑州的铁路警方率先使用这款警务眼睛。郑州火车站是中国最繁忙的火车站之一，临近春节使该车站迎来全年的客流高峰。

郑州铁路警方分别在车站的四个进站口部署了佩戴新眼镜的警员。

被捕的七人被控犯有从贩卖人口到贩卖人口的罪行。

据人民日报报道，被捕的七人涉嫌包括拐卖人口、交通肇事逃逸在内的刑事案件。此外，警方还查获26名冒用身份证的人。

该技术允许警员拍摄可疑人员的照片，然后与内部数据库中的照片进行对比。如果有匹配结果，相关人员的姓名和地址等个人信息将被发送给警员。

类似技术还曾在去年八月的青岛啤酒节上使用。根据中国媒体报道，这场活动上，警方一共抓拍识别人脸图像约230万张，抓获25名逃犯、19名吸毒人员。此外还预警具有扒窃前科的人员37名，其中当场抓获作案扒手5名，驱离32人。

但有人担心中国的专制领导人会用该技术来追踪持不同政见者或少数民族的异见人士。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国的人脸识别监控系统有多厉害？

中国在面部识别技术上处于世界领先地位，当局经常宣传在这类技术的帮助下几乎不可能逃避监控。

中国一直在建设“世界上最大的摄像监控网络”。估计有1.7亿台闭路电视摄像机已经到位，预计未来三年将安装约4亿台新摄像机。

其中许多相机使用人工智能技术，可以进行面部识别。