中国扫黑除恶斗争数千人被捕 山东给基层下指标引争议

图片版权 TAIZHOU POLICE Image caption 浙江省扫黑除恶行动中，已经抓获犯罪嫌疑人1200余名

1月，中共中央和国务院下发通知，要求开展扫黑除恶专项斗争。近日山东全省检察长会议要求今年每个基层检察院至少要办理1起涉嫌黑社会性质组织犯罪案件或恶势力犯罪集团案件，在网络上引发争议。

深挖黑恶势力

据中国新华社1月24日报道，“近日”中共中央发布一份《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》称， 扫黑要“把打击黑恶势力犯罪和反腐败、基层‘拍蝇’结合起来，把扫黑除恶和加强基层组织建设结合起来”。在最高人民法院的部署中，此次打击重点是“涉及威胁政治安全、把持基层政权、欺行霸市、操纵经营黄赌毒、跨国跨境等十类犯罪”。新华社的另一篇报道指出，近年来中国的黑恶势力还大量存在，而且活动越来越隐蔽，大多以“公司”形式存在，渗透的重点领域也从过去的采砂、建筑等行业转变为物流、交通等。

通知发布后，一些省份就开始了“集中收网”行动，集中抓捕犯罪嫌疑人。两周后，新华网、澎湃新闻等中国媒体披露，河南警方已经抓获涉黑犯罪嫌疑人1481人，陕西1426人，云南1029人，浙江1200余人，河北329人，山东打掉涉黑涉恶团伙597个。综合这些报道，内地已经有数千涉黑犯罪嫌疑人被捕。

社交媒体上，有网友认为打黑是好事，“但千万别是运动战一阵风就没了”，但也有网友质疑，“这些黑恶势力不是一天形成的，为什么要放任到今天才打击？”

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山东“下指标”

《人民日报》海外版微信公众号“侠客岛”曾撰文指出，中央此次扫黑除恶定的基调是“依法”，一切都要有法可依。扫黑除恶应排除运动化的倾向，杜绝只顾“一阵风”，而忽视了长久性社会治理的套路。但是，这次行动中却出现了“下指标”的现象。

澎湃新闻周二（2月6日）报道，当日山东全省检察长会议透露，“今年内，每个基层检察院至少要办理1起涉嫌黑社会性质组织犯罪案件或恶势力犯罪集团案件，完不成的基层检察院年终考核一票否决。”山东省检察院党组书记、检察长陈勇称，山东省公安等部门对扫黑除恶工作已经做了长时间准备，一批案件即将进入检察环节。目前，这篇报道已经在网站下线。

一些网友在新浪微博、微信等社交平台分享了这则新闻，担忧下指标后，地方检察院为了完成任务，不再注重程序正义，导致官员“乱作为”。

有网友说，扫黑除恶已经出现了一些问题：“一是数量攀比。动员会刚开，丰硕成果就纷纷涌现，数字一个地方必（比）一个大，几天的成果似乎超过了一年的工作。二是设定指标。如果说指标来之有据，那干嘛要用1年时间办理。如果说没有依据，那一个地方如果没有这样的案件，为了不被一票否决，他拿什么来充数？”

目前，除了山东，尚未有其他地区披露行动中是否有类似现象。

2009年，原重庆市委书记薄熙来开展打黑专项行动，2011年原重庆市委政法委书记刘光磊指两年来重庆抓获涉案人员4425人。这项行动曾被许多人质疑司法的公正性。有评论人士认为，利用专政手段打黑，会同时打掉人权、法制和自由。

重庆律师周立太曾对《南方周末》表示：“所有的案子都是快起诉，快审理。律师看不到案卷，会见不到被告人，如何发挥辩护权？”为重庆打黑中的一些被告进行辩护的喻光明律师曾在接受BBC中文网访问时说，这项举措受到老百姓支持，但是打黑过程中的确出现了判刑过重的情况。

历史学者章立凡对BBC中文表示，内地确实存在黑社会也确实需要打击，但是平时出现了就应该处理。内地的运动式执法总是会有更多偏差出现，可能会导致冤假错案。

香港科技大学教授丁学良则认为，如果这一次的扫黑斗争延续了以前运动的类似做法，如布置任务和下达指标，那法律取证、人权保证和程序透明都可能出现问题。

“哪怕本来的目标中有合理的成分，但是一旦用搞运动的方式来搞，所有的法律程序都要打折扣，有的甚至被抛弃掉了，”丁学良说。