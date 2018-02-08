香港流感爆发　为何集中在小学、幼稚园

  • 2018年 2月 8日
A masked girl sits with classmates at a kindergarten in a residential estate in Hong Kong on June 11, 2009. Hong Kong authorities on June 11 ordered all primary schools in the city to be closed for two weeks after the first cluster of local swine flu cases was found. 图片版权 Getty Images
Image caption 香港的小学、幼稚园及幼儿中心，因为流感肆虐而停课

香港政府2月7日宣布，全香港小学、幼稚园及幼儿中心停课，让这些学童“提早放年假”，原因是近日流感猖獗，集中在小学及幼稚园爆发，今个冬季已有超过三百宗。

香港卫生署卫生防护中心公布称，今年冬季已录得398宗在学校或院舍爆发流感的个案，其中幼稚园或幼儿中心占42.5%，小学则占41.7%，受影响人数以千计。

据多家香港媒体报道，目前受停课影响的小学、幼稚园及幼儿中心学童超过53万。

在香港，今年的流感为何集中在小学、幼稚园爆发？医学学者向BBC中文指出，这既关乎病毒种类，也与香港儿童的疫苗接种率偏低有关。

“乙型流感”

当局数据显示，在不同年龄层的流感入院者中，以5岁以下幼童比例最高，其次是6-11岁儿童：在6-11岁组别，流感相关入院率已超越过去五年的高峰水平。

截至昨日（2月7日），香港在今年冬季，一共录得12宗严重的儿童流感个案，并且有两宗死亡个案，分别是一名3岁女童及一名5岁男童，两宗均为乙型流感病毒并发脑病变所致。

香港大学医学院微生物学讲座教授袁国勇指出，停课有助切断传染链，降低儿童感染的风险，“以免有第三位儿童感染流感死亡”。

香港中文大学微生物学系系主任、教授陈基湘向BBC中文指出，过往多年的数据显示，小童较易感染乙型流感。

他引述近年的相关研究说，小童需要感染数次乙型流感，体内才会产生足够成熟的保护抗体，与感染一次即会产生抗体的甲型流感不同，因此即使曾经感染过乙型流感的儿童，均有机会再度感染。

疫苗接种率低　因为家长抗拒？

香港大学医学院内科学系临床教授孔繁毅则指出，香港的流感疫苗接种率偏低，尤其儿童及幼童的接种率，明显低于其他国家及地区。

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Image caption 目前香港政府没有推行医护人员到学校为儿童接种疫苗的计划

香港政府现时推行“疫苗资助计划”，资助儿童、长者、孕妇等每剂港币190元，自行到诊所注射，另外亦免费为“高危人士”提供接种服务。但2017/18年透过这两个途径接种疫苗的人数只有70.5万，即不足人口一成。

近年，香港网络与家长社群流传一些说法，质疑疫苗的安全及有效程度；停课后，社交网站及通讯软件疯传一些声带，指疫苗含有水银及铝的成份，对人体有害，又指今年的疫苗成效只有10%。

香港医学界立法会议员陈沛然，以及港大微生物学系讲座教授袁国勇等，均反驳这些说法，指今年疫苗可发挥防护效用达50%-55%，内含的物质亦非铝及水银，而是名叫Thiomersal（硫柳汞）的物质，可以排出体外，对人体无害。

不过孔繁毅认为，香港儿童疫苗接种率低，并非因为家长普遍抗拒，而是因为目前资助家长自行带子女去诊所打针的方式，太过耗时、不便。他与陈基湘均认为，香港政府应该仿效其他国家及地区，推行医护人员到学校为儿童接种疫苗。

以台北市为例，市卫生局每年10-11月流感高峰期之前，均会在小学、中学校园设立站点为学生免费接种疫苗。这项安排并非强制，学童仍须获家长同意才可以接种，但已能令疫苗接种率大幅提高，全市可达六至七成，个别学校接种率可达八成。

孔繁毅又解释说，近年英国有研究显示，儿童疫苗接种率较高的地区，因为“群体免疫”的效应，长者及长期病患者因流感入院的比率及死亡率，亦相对儿童疫苗接种率较低的地区为低，因此提高儿童疫苗接种率，对社会整体有好处。

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