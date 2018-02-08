香港流感爆发　为何集中在小学、幼稚园

图片版权 Getty Images Image caption 香港的小学、幼稚园及幼儿中心，因为流感肆虐而停课

香港政府2月7日宣布，全香港小学、幼稚园及幼儿中心停课，让这些学童“提早放年假”，原因是近日流感猖獗，集中在小学及幼稚园爆发，今个冬季已有超过三百宗。

香港卫生署卫生防护中心公布称，今年冬季已录得398宗在学校或院舍爆发流感的个案，其中幼稚园或幼儿中心占42.5%，小学则占41.7%，受影响人数以千计。

据多家香港媒体报道，目前受停课影响的小学、幼稚园及幼儿中心学童超过53万。

在香港，今年的流感为何集中在小学、幼稚园爆发？医学学者向BBC中文指出，这既关乎病毒种类，也与香港儿童的疫苗接种率偏低有关。

“乙型流感”

当局数据显示，在不同年龄层的流感入院者中，以5岁以下幼童比例最高，其次是6-11岁儿童：在6-11岁组别，流感相关入院率已超越过去五年的高峰水平。

截至昨日（2月7日），香港在今年冬季，一共录得12宗严重的儿童流感个案，并且有两宗死亡个案，分别是一名3岁女童及一名5岁男童，两宗均为乙型流感病毒并发脑病变所致。

香港大学医学院微生物学讲座教授袁国勇指出，停课有助切断传染链，降低儿童感染的风险，“以免有第三位儿童感染流感死亡”。

香港中文大学微生物学系系主任、教授陈基湘向BBC中文指出，过往多年的数据显示，小童较易感染乙型流感。

他引述近年的相关研究说，小童需要感染数次乙型流感，体内才会产生足够成熟的保护抗体，与感染一次即会产生抗体的甲型流感不同，因此即使曾经感染过乙型流感的儿童，均有机会再度感染。

疫苗接种率低 因为家长抗拒？

香港大学医学院内科学系临床教授孔繁毅则指出，香港的流感疫苗接种率偏低，尤其儿童及幼童的接种率，明显低于其他国家及地区。

图片版权 Getty Images Image caption 目前香港政府没有推行医护人员到学校为儿童接种疫苗的计划

香港政府现时推行“疫苗资助计划”，资助儿童、长者、孕妇等每剂港币190元，自行到诊所注射，另外亦免费为“高危人士”提供接种服务。但2017/18年透过这两个途径接种疫苗的人数只有70.5万，即不足人口一成。

近年，香港网络与家长社群流传一些说法，质疑疫苗的安全及有效程度；停课后，社交网站及通讯软件疯传一些声带，指疫苗含有水银及铝的成份，对人体有害，又指今年的疫苗成效只有10%。

香港医学界立法会议员陈沛然，以及港大微生物学系讲座教授袁国勇等，均反驳这些说法，指今年疫苗可发挥防护效用达50%-55%，内含的物质亦非铝及水银，而是名叫Thiomersal（硫柳汞）的物质，可以排出体外，对人体无害。

不过孔繁毅认为，香港儿童疫苗接种率低，并非因为家长普遍抗拒，而是因为目前资助家长自行带子女去诊所打针的方式，太过耗时、不便。他与陈基湘均认为，香港政府应该仿效其他国家及地区，推行医护人员到学校为儿童接种疫苗。

以台北市为例，市卫生局每年10-11月流感高峰期之前，均会在小学、中学校园设立站点为学生免费接种疫苗。这项安排并非强制，学童仍须获家长同意才可以接种，但已能令疫苗接种率大幅提高，全市可达六至七成，个别学校接种率可达八成。

孔繁毅又解释说，近年英国有研究显示，儿童疫苗接种率较高的地区，因为“群体免疫”的效应，长者及长期病患者因流感入院的比率及死亡率，亦相对儿童疫苗接种率较低的地区为低，因此提高儿童疫苗接种率，对社会整体有好处。