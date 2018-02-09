杭州保姆纵火案　被告莫焕晶遭判处死刑

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造成一名母亲与三名年幼子女死亡的杭州保姆纵火案，周五（2月9日）早上判刑，被告莫焕晶遭以“放火罪”判处死刑。

这场全国触目的案件，引起了中国网络针对消防安全的广泛讨论。死者的丈夫、父亲林生斌表明，将会提出民事诉讼，追究其他责任方。

“恶魔终于得到了法律的制裁，死刑。这两百多天来我日夜煎熬，今天终于有了审判的结果，感谢杭州中院的公正判决。”

“对方很强大，很强硬，我知道会很难，很多阻力，我会坚持下去。”林生斌于判决后在微博上表示：“希望能继续得到各界专业人士的援助。”

2017年6月22日清晨，莫焕晶在其任职保姆的杭州一户豪宅纵火后逃生，女主人朱小贞及其三个未成年孩子不幸在火海中丧生。事发时，男主人林生斌正在广州出差。

事前曾搜索“放火要坐牢吗”

杭州中院公布的判决指，莫焕晶“不顾雇主及其年幼子女生命安全”，犯罪动机卑劣、犯罪后果极其严重，严重危害公共安全，依法应予严惩，事后坦承放火罪行亦不足以对其从轻处罚。

判决书指出，莫焕晶在案发前夕在网上赌博输了逾六万钱款，“为继续筹集赌资，其决意采取放火再灭火的方式骗取朱小贞的感激以便再向朱小贞借钱”。

判决又指，莫焕晶纵火前曾用手机在网上搜索“放火要坐牢吗”、“火灾起点原因容易查吗”等讯息，明显有放火预谋；之后莫用火机点燃书本引燃客厅沙发、窗帘等易燃物品，导致火势迅速蔓延。放火后，莫从大门离开，并故意将门关闭。

消防安全

在事件发生后，舆论除了谴责保姆纵火，亦极为关注消防有关部门，以及豪宅小区消防设施等方面，是否也出了问题，令今次救援延误，酿成惨剧。

判决书明确指出，今次事件中，火灾扑救时间延长，“与案发小区物业消防安全管理落实不到位、应急处置能力不足及消防供水设施运行不正常，致使供水管网压力无法满足灭火需求有一定关联。”

去年底，林生斌曾经向杭州市消防当局申请信息公开，要求当局公布调查结果、火灾扑救记录、小区物业消防安全管理落实不到位的证据等资料。

杭州市公安消防局称将根据相关规定作出答覆，但至今未有正式回应。