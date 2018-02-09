两张图秒懂花莲为何地震频发

图片版权 Reuters Image caption 义工在花莲的搜救现场为失联者祈福

台湾花莲周二（2月6日）深夜发生6级强震，花莲1951年、1986年都发生数十人死亡的震灾，BBC中文为你解释花莲的地质环境如何导致地震经常发生。

花莲2月6日晚间11时50分发生6级地震，暂时已有10死（当中有4名陆客）、274伤，5名陆客和两名加拿大籍香港人仍失联。搜救人员仍在倒塌的云门翠堤大楼中搜寻失联者，在主震过后的两天内，仍不断有规模5以上的余震。

你的器材不支持播放多媒体材料 台湾花莲地震现场：民众从倒塌建筑内逃出

花莲地震频仍，根据台湾中央气象局地震测报中心统计，在2月6日深夜造成伤亡的地震前的2月份，花莲已发生94起大大小小的地震，其中规模达4以上的有感地震就有11起。

为何花莲这么多地震？

台湾位于环太平洋地震带，台湾岛是板块挤压形成的岛屿，以地质年代来说，台湾岛相对“年轻”，因此活跃的板块运动是台湾岛的“宿命”。

花莲所在的位置──花东纵谷──为欧亚板块和菲律宾海板块的聚合带，菲律宾海板块以每年约8公分的速率朝西北与欧亚板块聚合，根据学者余水倍等人的研究，台湾东部地区消耗了40%的聚合能量，因此该地区的地质活动显著。

根据台湾经济部中央地质调查所的调查，台湾东部现有8条活动断层。这次被花莲地震破坏的民宅、大楼和路面多位于米崙断层附近。

“其实花莲满常地震，我平常遇到也是处变不惊，”一名程姓花莲人对BBC中文说，但这次2月6日的地震，他说：“我觉得不对劲，有躲到桌子底下，算是我首次很惊恐的避灾。”

经营录影带出租店的黄立诚也说，2月6日地震是他在花莲生活40年来，体验过最可怕的一次，地震晃动程度让他连站都站不稳，店内货价被震得变形，数万片影碟跌落地面，而他到花莲市区查看，发现许多地方路面隆起、水管破裂，他认为“这次对花莲的伤害比九二一大地震严重。”

米崙断层有多“厉害”？

米崙断层过去就有地震纪录，1951年10月开始的纵谷地震系列，地震带绵延100多公里，地震系列持续至12月，共造成85人死亡，发生错动的其中一条断层就是米崙断层，花莲在该次地震系列的10月22日录得3起规模7以上的地震。

米崙断层呈南北走向，陆地上全长约7公里，横亘过多数花莲人聚居的花莲市区，倒塌的云门翠堤大楼附近是花莲火车站和电影院。传出灾情统帅大饭店、国盛六街民宅，几处发生地裂的街道都分布在米崙断层带附近。

经济部地调所研判这次地震可能与米崙断层有关。2016年米崙断层正式被列为地质敏感区，在地质敏感区的建筑物建造前要经过更严格的审核。

图片版权 CWB Image caption 1951年花莲地震造成市内四成房屋倒塌

地震有多可怕？

台湾位于板块聚合带上，全岛都有发生地震的可能，如果有中大型地震发生在台湾本岛近岸10公里内，容易造成严重灾害。

1999年造成2735人死亡的九二一大地震让台湾人留下难以抹灭的恐惧回忆，根据经济部地调查所统计，自西元1900年以来，台湾共发生近百次灾害性地震，共造成约8000人死亡。

图片版权 Reuters Image caption 花莲2月6日地震后市区地表变形

地震除了屋倒楼塌之外，地震前可能会伴随地鸣现象，地震之后可能造成的灾害有地形变动、山崩、地裂、喷泉喷砂、天然气喷出、地下水变化等等，瓦斯管线和天然气管线破裂也可能引发火灾。

台湾的防震准备

图片版权 BBC CHINESE Image caption 主震发生时手机用户收到的地震警报

台湾自2016年开始启用地震预警系统，若气象局预测将有规模5以上的地震发生，震度达到4级以上地区的民众会收到手机推送通知。

但在此次花莲地震中，不少民众反应虽然收到通知，但离地震发生的时间太短，来不及应变。花莲的蔡同学更直接地表示地震预警“很恼人”，“重点是，它都会稍晚才传到，而且花莲地震那么多，没事就传更恼人。”

图片版权 BBC CHINESE Image caption 一名花莲民众在余震震完的四分钟后才收到预警通知。

自从九二一的“震撼”后，台湾修订建筑法规，建商盖楼房也更加谨慎，许多建案会标示抗震系数，或直接标榜是“制震宅”。

台湾的中小学及政府机关、商业大楼都会进行防震演习，让民众熟悉逃生动线以及地震当下如何自保。

避难包要装什么？

图片版权 BBC CHINESE Image caption 一名在花莲的民众平时准备的地震避难包

矿泉水、三天份的干粮、巧克力、中小型手电筒、电池、打火机、跳楼或逃生用的绳索、铁锤、清理伤口用的生理食盐水、个人常用药品、面纸、御寒衣物、羽衣、呼救用的口哨、身分证件、现金和存折影印本

避难包应该每半年更新一次，并放在容易拿取的地方。

地震当下你该怎么做？