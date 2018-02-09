台湾来鸿：花莲地震房屋致命垮塌缘起“软脚楼”？

图片版权 Reuters Image caption 倒塌的云门翠堤是"头重脚轻"的楼房

台湾花莲一场大地震震倒了当地的多栋楼房，而这些楼房的共同特点就是低层都是比较开阔的空间。虽然坍塌的原因还没有经过鉴定，但是专家们几乎是异口同声地说，倒塌的楼房都是低层出现了结构上所谓的“软弱层”。

倒塌的房子当中，有的一二楼是中间没有间隔墙的停车场，有的则是开放式的酒店接待大厅。专家们在媒体上说，这让整栋建筑几乎完全依赖几根柱子承载上面楼层的重量，地震来袭，难保不出问题。

承载重量

台湾的结构工程、土木工程业者公会通过媒体表示，倒塌的统帅饭店、云门翠堤等楼房都是“头重脚轻”的楼房，他们认为初步的判断就是这些楼房的一二楼似乎无法承受地震的晃动，导致无法承载楼上的重量，所以是从上向下地垂直坍塌。

为了要弄清楚“软脚楼”是怎么一回事，我找了执业建筑师廖坚毅。他解释说，其实这个问题很复杂，不在现场也还没有检查的数据，很难确定所谓的“软脚楼”是造成楼房坍塌的直接原因。

图片版权 Reuters Image caption 统帅饭店的一楼完全消失。

台湾人装修的时候时常敲掉隔间墙壁、甚至柱子来达到广阔空间的效果。廖坚毅说，不是不能这样改装，但是要经过仔细的结构计算，才能判断如此的改装是否安全。

外观不等于内在

根据台湾土木技师公会的说法，即便房舍外观看起来还好，但是房舍的主结构体是什么样的状况却很难说，因为用现在的技术无法看见内部的情况，即便是有进行所谓的补强，未必承受得了这次的地震。

廖坚毅表示，这次倒塌的房子都是大约二、三十年以上的房子，也许以现在的标准来看，好像这些房子施工有问题，但是在兴建的时候应该是合乎当时的标准，而装修也需要建筑师的认证。

那么怎会出现倒塌的问题？廖坚毅解释说，我们一般人都忽略房子也是有寿命的，一般而言，“混凝土设计生命是50年、钢骨构造是35年”，而台湾是个多天灾的地区，“一栋房子在其生命中会经历多少次天灾？”，“如果房子在每次地震都受了一点小伤，它能像人体一样自己痊愈吗？”

图片版权 CNA Image caption 台北的东星大楼在921地震中倒塌，连带造成隔壁的大楼和附近的庙宇严重受损。

他说，造成“软脚楼”的原因不仅仅是装修、设计、施工等等方面的问题，而危险的老旧住宅一直是台湾的潜在问题，但是要解决的话更是困难重重。

重大的难题

要解决问题有多困难？这可以从台北市长柯文哲、前内政部长李鸿源在地震之后提出的警告可以看得出来，他们指出寿命逼近极限的老旧房舍在台北就有50万，整个台湾更是不计其数。

有关专家也在媒体上指出，台湾在每次地震之后，屋主不会主动要求检验房屋结构是否安全，因为如果查出问题，房价就会下跌甚至到不值钱，查出来没问题、又会觉得支付高额的检验费用不划算。

Image caption 花莲地震中倒塌的楼房都位于米崙断层附近

而以都市更新的方式来处理有潜在问题的老旧房舍，又因为法律规定、实质利益等等，导致推动速度缓慢。

有专家指出，老旧房舍在台湾有上百万户，但是完成"都市更新"申请程序的，仅有不到二十户。专家因此认为，如果要想解决问题，以目前的速度估算，真的要花上千年时间才能完成。

地震灾情出现之后，出现这种“软脚楼”导致重大伤亡，的确在台湾引起了不满情绪，但是造成“软脚楼”的因素却不是马上可以判明的，按照官方的说法，也许现在就要追究责任可能也还太早，但是“软脚楼”好像也已经成了有关的部门所必须面对的挑战。