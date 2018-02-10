中国公安部安排媒体访问桂敏海：“我成了瑞典人的棋子，我想待在中国”

图片版权 BBC CHINESE Image caption 香港《南华早报》及《东方日报》参与了是次访问

今年一月在瑞典外交官在场之下，被中国当局抓捕的香港书商桂敏海，在中国公安部的安排下接受香港媒体访问，称自己“非常后悔这件事……我可能成了瑞典人的棋子”，又批评瑞典政府“炒作”他的事件。

“我再也不相信瑞典人了。”桂敏海在传媒的镜头前表示。

桂敏海说，自己上月已向瑞典驻华大使林戴安（Anna Lindstedt）致信，称对瑞典政府失去信任，要求瑞典政府不要再介入他的事情。他更称，若瑞典方继续挑起麻烦，将考虑放弃瑞典国籍。

《南华早报》引述瑞典外交部声明说，瑞典人员一直严格按照基本国际规则，为国民提供使馆支援，并要求中国允许瑞典外交及医疗人员会见桂敏海，并将他释放。

“人权观察”瑞典及丹麦总监莫兰特（Måns Molander‏）在推特批评，中国“强迫瑞典公民桂敏海‘认错’及作公开发言”，违反人权及国际领事法律，瑞典及欧盟必须作出强硬回应。

铜锣湾书店事件另一主角林荣基向BBC中文说，桂敏海被安排接受传媒采访，已是中国政府司空见惯的手法。他对老同事的处境表示同情： “很多人不明白为何他在这样的情况下要拍摄视频，我认为桂敏海希望透过这样去减轻刑罚。”

这次访问是官方安排的吗？

2015年10月，香港“铜锣湾书店”东主桂敏海在泰国神秘失踪，数月后与书店另外四名失踪同事，一起出现在中国电视台的镜头前“认罪”，证实被中国当局拘留。外界质疑，桂敏海是被中国警方越境越权执法抓人，中方则指五人均是自愿前往中国。

图片版权 Getty Images Image caption 香港舆论认为五人是因为书店出版敏感书籍而遭到“绑架”

2017年底桂敏海获释，但其家人不知他身在何处。今年一月，瑞典外交部证实，桂敏海在瑞典外交人员在场、向其提供领事协助期间，再度被中方人员带走。

2月9日的访问在宁波一间看守所进行，多间香港、台湾及中国大陆传媒获邀派员到场，持续约20分钟。《南华早报》报道指，该报在两日前，获公安部邀请参与，该报以记者提问不受限制为条件答应。

桂敏海则对记者声称，是他自己要求今次访问。

“考虑放弃瑞典国籍”

桂敏海说自己“刑满释放”后，在宁波租了一个单位居住，可以不时探望身体欠佳的年老母亲，但瑞典方面每天与他联系，“不断鼓动和唆使我回瑞典”。桂敏海两度强调，自己在随瑞典外交人员前往北京的动车上，被宁波公安带走，是当局“依法带回”。

“不排除有些人试图利用我，为中国政府制造麻烦，”桂敏海说。

被问到是否想离开中国，他则表示：“我希望能待在中国……我看透了瑞典政府。如果他们继续挑起麻烦，我将考虑放弃我的瑞典国籍。”

图片版权 Getty Images Image caption 外界质疑桂敏海（右）与李波的表态均是被迫作出

铜锣湾书店事件中有五人被中国当局拘捕，其中桂敏海及书店另一东主李波，分别拥有瑞典及英国国籍。

在李波失踪后不久，英国政府曾向北京当局交涉，但中国外交部长王毅却表示，持英国护照的李波“首先是一名中国公民”，发言人则指“香港事务纯属中国的内政，任何外国都无权干涉”。之后李波在一次访问中说自己“自愿放弃居英权”。

林荣基向BBC中文表示，相信中国当局安排桂敏海的这次访问，是“想减低外间的舆论压力，例如是瑞典政府的要求。”

香港媒体成为异见人士“认罪”平台？

在中国大陆，不时有被捕人士，未经审讯便在央视或“凤凰卫视”等电视台现身，在镜头前承认犯罪；近年，越来越多类似事件，在香港媒体出现。

香港记者协会2017年的言论自由年报，质疑“受中资控制的（香港）媒体，开始参与强迫维权人士自证其罪”。

曾经报道异见人士“认罪”的港媒包括：