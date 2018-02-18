消失中的老香港 艺术家以微缩模型留住美好时光
“变幻原是永恒”这句说话用在香港最为合适不过。老房子被拆后，高楼大厦拔地而起；特色小店也被亮丽的连锁店所取代。我们或许无力阻挡推土机，但总有办法留住美好记忆，一群艺术家就以匠心巧思创造微缩模型，重温旧日喜乐参半的生活。
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二战后，中国大陆大量移民涌至香港。他们大都身无分文，只能自行搭建木屋居住，而其中一个木屋区位于香港岛西边的摩星岭。1983年，台风爱伦袭港，摩星岭木屋区山泥倾泻，灾情严重。一名消防人员在拯救行动时不幸殉职，港英政府其后决定拆卸摩星岭木屋区。
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报纸档曾是香港街头风景不可或缺的一部分，不过纸媒日渐没落，报纸档亦随之凋零。1990年代是纸业的黄金年代，全港有逾2000档报纸档。不过，现时只剩约四百档。报纸档与传统茶楼有着共生关系：茶客总喜欢一边读报、一边“叹个茶食个包”。虽然“饮茶”仍是不少香港人的习惯，但高昂的商铺租金也令传统茶楼越来越稀少。
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“士多”（Store的直译）总有这些满载诱人的零食小吃的铁架子，是不少香港人的儿时回忆。除了購買日用品外，街坊鄰居也愛在“士多”談天說地、聯絡感情。
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唐楼顾名思义就是给唐人住的楼房，在19世纪中后期到1960年代盛行。唐楼只有几层楼高，地下是商铺、上面是住宅。唐楼居住环境不太好，通常是几户人家共用厨房、厕所。这个微缩模型复制当年永乐码头（又称三角码头，已被拆卸）“咕哩”（即苦力）辛勤工作的情景。
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每逢春节，林村许愿树总会吸引大批游人。传说指，假如能够成功抛宝碟上许愿树，愿望就会成真。2005年，许愿树不胜负荷，一条支干断裂，百年大树濒临死亡。香港政府随即禁止向许愿树抛宝碟，希望大树能休养生息。林村村民于是摆放一棵塑胶许愿树，让游人还能享受抛宝碟的乐趣。
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香港曾有“东方好莱坞”之称，本地电影产量于1990年代初达到顶峰。在电视及互联网出现前，到戏院看电影是深受大众欢迎的娱乐。不过近年香港电影业陷入衰退，前景大不如前。电影院日渐减少，七百多万人的城市中只有约50间戏院；好莱坞大制作称霸香港票房，年轻观众对香港电影失去兴趣。
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对外人来说，“搭棚”看似极其危险，工人犹如空中飞人一样。不过，香港不少摩天大厦都是通过“搭棚”兴建。使用竹子“搭棚”有不少好处：竹子生长速度快，是环保的建筑物料；工人亦能因需要自行切割竹架，比其他物料更有弹性。“搭棚”是古老的建筑技术，在其他地方绝无仅有。为确保安全，香港政府亦对竹棚的应用发出指引，工人亦需领取牌照。
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位于太子的花墟占地不大，却有差不多一百间售卖各种花朵及植物的店铺。香港是弹丸之地，只有很少数人能拥有自己的花园，不过摆放盆栽的空间还是有的。过年前花墟特别繁忙，不少香港人都喜欢在这里买年花，讨讨吉利。
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1953年圣诞夜，石硖尾木屋区发生大火，令五万人失去家园，殖民地政府不得不正视香港的房屋问题，而徙置区就是香港第一代的公共房屋。徙置区的物质生活并不富裕，但不少老居民却缅怀昔日的邻里生活。
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大坑舞火龙的历史可追溯至1880年。相传大坑村经历风灾后，出现一条巨大的蟒蛇。村民杀死蟒蛇后，尸体离奇消失，一场瘟疫在村内蔓延。菩萨向村中长老报梦指，只要村民用禾草扎出一条龙，把香枝插满草龙上，在中秋节日巡游火龙，就能驱除瘟疫。大坑村瘟疫果然停止，中秋节“舞火龙”的传统保持至今，甚至成为吸引游客的盛事。
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艺术家重现1970年代户外游乐场的情景：更高更有趣的铁制滑梯、没有铺设安全物料的硬地、没有家长看顾的儿童。
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