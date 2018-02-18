消失中的老香港　艺术家以微缩模型留住美好时光

报纸档曾是香港街头风景不可或缺的一部分，不过纸媒日渐没落，报纸档亦随之凋零。1990年代是纸业的黄金年代，全港有逾2000档报纸档。不过，现时只剩约四百档。报纸档与传统茶楼有着共生关系：茶客总喜欢一边读报、一边“叹个茶食个包”。虽然“饮茶”仍是不少香港人的习惯，但高昂的商铺租金也令传统茶楼越来越稀少。