大稻埕乐与怒 年货大街传统与新型冲击

图片版权 BBC WORLD SERVICE Image caption 走进位于台北市西区的大稻埕，逢年过节的游客总是将此挤满。

走进位于台北市西区大稻埕的迪化街，一股中药材与干货清香即刻扑鼻而来。冉冉白烟与线香环绕当地寺庙，对于老台北市民来说，这是再也熟悉不过的过年光景。

200多年来，大稻埕始终是当地传统食材的集散地。从当年洋人来此设洋行交易至今，每当逢年过节时，此起彼落的叫卖声与人潮总是将大稻埕挤得水泄不通。过往，大稻埕是全台湾过年年货销售的金鸡母。

“以前过年气氛真的很好，光是办年货，两周就有人赚台币超过百万”。大稻埕土生土长，服务于当地百年古迹霞海城隍庙，71岁的蔡陈婉婉回忆起小时候的荣景，依旧历历在目。

不过，近几年来到大稻埕办年货，传统的景象被夜市的摊位占据。蔡陈婉婉说，许多老一辈过世后，店铺被出租。让这边的过年味感觉更像观光夜市。

昔日过去“买干货，办年货”就要来到大稻埕的历史，随着这十几年来网路的快速发展，也遇到不少瓶颈。近几年“网路办年货”兴起，不少年轻人与小家庭喜欢网路的方便与习性，“一键下单，家中收货”，让传统的老街区商业型态出现变化。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 近几年年货大街也搭上网路直播风潮，连中国大陆网站也请网红担任直播主持人。

一度面临没落

根据台湾雅虎奇摩提供给BBC中文的资料显示，2018年的“电子年货大街”业绩，比2017年年的农历年成长3成。其中年轻人最爱网路上办的年货，第一名居然是资讯产品，随后是家电用品。而最热销年货产品居然是“自拍神器”。

对比过去老一辈的“年货”，不外乎都是干贝，虾米，鱼鳔等海鲜干货，或是各式点心糖果，现代的年轻人则是喜欢用网路，购买时髦的电子商品。传统与现代一辈认定的年货，似乎也出现差距。

事实上，大稻埕老街过去除了网路冲击，也有一段不短的黑暗期。大稻埕从清朝时代开始因为靠近淡水河边，100多年来都是商业中心。但从90年代起，台北市快速朝向东区发展，商业高楼林立，经济重心东移，商机与工作渐渐失去。

1895年创业的当地点心老店“李亭香”，第五代李佳阳向BBC中文回忆：“小时候每年春节期间都忙不过来，我在厨房帮忙削萝卜皮，削到我一度对过年充满恐惧”。

青春期对于家中生意反感，国中高中的李佳阳选择住校，大学与工作也刻意远离台北。直到90年代末，偶然回到大稻埕，才发现没落之快速令他难以想像，“很多人都搬走了，年轻人一辈都离开了”。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 大稻埕传统年货多办大袋装，以秤斤论两出售，通常年轻人对此都摸不着门。

年货型态转变

1996年年，时任台北市长的陈水扁，开启“年货大街”计划，希望藉由年货促销促进当地经济。起初在2000年代，收到不错成效。然而，进入2010年代后，电子商务逐渐成熟发展，传统年货大街又再度面临挑战。

根据台北市商业处提供的数字，2013年的大稻埕商店街依旧有近100万游客与15亿元台币营收。但在2016和2017两年，来客数则减低为87万与84万，呈现逐渐下滑。有媒体认为，“科技买年货”，让传统的年味渐渐消失了。

除了市区开发快速，新的一代也渐渐对传统年货印象不再大稻埕当地老店，祖传三代的“李日胜”第三代少东，正好同名的李日胜则说：“认真办年货的老一辈在下降，取代而之的是伴手礼的比例增加”。

李日胜认为，“年货”其实一直都存在，它只是在年轻人中转化成“伴手礼”的形式。纵使他们想方设法，希望年轻一辈可以接触干货与药材，但当初年轻人还是对此疑虑。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 大稻埕传统老店李日胜，将传统袋装年货改装小袋包装附带说明，并大力改善店内的传统陈列。

“传统的年货店面，都是散装大包麻袋放在地上，年轻人不好意思问，甚至连踏进店门都不敢，觉得太有距离感”。传统街市习惯秤斤论两，很多年轻人没有斤两概念，“有时看到干贝一斤3000多块，他们就吓跑了，其实用量根本没这么多。怎样让他们愿意踏进来，我们下了很多功夫”。

最后，李日胜店铺这几年抛弃过往的方式，除了将店面进行翻修改造，也改用以公克计算的小包装出售干货，符合现代小家庭需求。店员也会在顾客购买后，不厌其烦地说明干货的泡发与煮食方式。

同样，老字号李亭香的第五代李佳阳，也是从20年前就力主进行店铺改革：舍弃了很多卖不好的西式糕饼品项，专心做口碑最好的中式糕饼，将店面重新改造历经长时间的家庭革命，李佳阳至今仍深有感触：“那段时期真的是相当辛苦”。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 创业120多年的老店李亭香，则是由第五代李佳阳重新打造店面，企图让老店找寻新生。

面临网路挑战

挑战一波接着一波，网路年货的崛起，同时也成为老店在新世代的关卡李佳阳对此则说：“网路年货图像再怎么漂亮，毕竟是透过萤幕去传达，还是冰冷的。但大稻埕充满各种香味：中药香，食材香味与饼的香味，它是种嗅觉冲击，而且这边有着百年以上的洋房建筑物，它有着老旧与新创意的结合”。

李日胜店铺则是这几年运用网路的便利，开始营运起自家网路商店第二代的老板娘王丽苹说：“很多网路的东西都是主打便宜，但我们就锁定高规格食材，逆向操作网路市场。有些信任的老顾客，知道我们的品质，就会安心地从网路下单”。

同时，李日胜也与台北市商业处合作改造店面，将其改为明亮，动线好的空间抛弃传统塑胶袋，采用高级的包装：“实体店面是展示，让客人有好的购物空间外，让客人也要安心”。这几年下来，顾客开始稳定回流，年轻一辈开始愿意接受传统年货。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾已故作家郭雪湖的名作《南街殷赈》，里头描绘着当年大稻荣的荣景。

再找寻社会连结

“食物消费与在地连结是息息相关的，网路的兴起固然会改变人的消费习惯，但科技只是反应一时社会形态，人类是社会性的动物，会自己找到新的连结模式”。东吴大学社会系助理教授，专长食物消费与认同的何撒娜向BBC中文网如此说明。

何撒娜说，网路购物的繁盛，只是在科技进步的当下，个体化与疏离的城市中成为一时主流。然而，人类终究需要社会连结，传统市场正是创造连结的场所，一旦面临挑战时，老店会再自我进化，重新拉回与人的交流。“我不认为目前的网路购物型态让传统市场受到很大挑战”，她说。

面对现在客流量回稳，李日胜希望可以将店铺变得更精致，成为专卖传统干货与冷冻海鲜，而非传统杂货式店铺。李佳阳则计划，推出更多传统作饼课程，让台湾与国外旅客可以体验大稻埕当地的制饼文化。

当今，科技日新月异，消费模式也在不断自我进化，仍有不少传统店家愿意坚守自家产品，同时用新型模式重新开启与下个世代的连结。大稻埕飘香200多年的食材香，虽一度无望，仍有不少人试图让其出现一道曙光。传统年味依旧没有消失，而转化成别种形式持续飘扬。