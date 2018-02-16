新年特稿：台湾政治人物的发红包显学

图片版权 Taiwan Presidential Office Image caption 台湾总统蔡英文大年初一从台东天后宫开始发红包，许多民众争相排队。

在中国，如果要测试一位政治人物的人气，可能要到人民大会堂。而在台湾，也许可以观察农历春节，政治人物发放红包的时刻。

红包在华人过春节传统中，本来就占有相当重要的地位。但在台湾，如果拿到自己喜爱政治人物的红包，更会被视为是一年的好兆头。 2018年的春节，台湾总统蔡英文也不免俗地从东部台东县的宫庙为起点，展开一连串发放红包行程。

选择宫庙，不外乎是多数台湾人对于传统民间信仰深信不疑。据估计，遍布于全台湾宫庙就超过15000间，许多更被视为各地的信仰中心。因此，政治人物如果要测试自身人气，不仅要前往该乡镇最有名的宫庙参拜，更要在门口发放红包。这样一来，不仅做到有效地政治宣传，同时加深当地居民的印象。

图片版权 Taiwan Presidential Office Image caption 2018年除夕，总统蔡英文、行政院长赖清德与国民党前总统马英九、副总统吴敦义一起现身敲钟，蓝绿统独也“短暂统一”。

有趣的是，台湾总统蔡英文，在农历除夕时，前往台湾北部最重要的佛教信仰中心“法鼓山”进行除夕敲钟。但除了蔡英文，行政院长赖清德，以及前总统马英九与前副总统吴敦义都一同连袂现身。无论蓝绿统独，各方政治要角必定不会缺席宗教界在除夕的盛事，让台湾难得“政治融合”。

2018年底台湾也适逢地方选举，不只台湾总统与副总统，连有意角逐地方百里侯的政治人物，都会在春节自制自己版本的红包沿街发送。许多年底的议员准参选人，也会在同党县市长莅临该选区宫庙时，一起陪同扫街发红包，拉抬自己声势外，同时了解自己是否有参选人气。

图片版权 Alamy Image caption 前总统马英九卸任至今，每到了春节发红包依旧吸引众多支持者，市议员参选人也趁此机会宣传。

南北要平衡

政治人物发送红包，除了会面对庞大的“粉丝”，有时更会有其他“偶发事件”。最明显地，就是前总统马英九，凭着高人气与略帅气的外型，让他在就任总统、甚至卸任时发红包，都会大排长龙。除了合照之外，有时更会有热情师奶粉丝拥抱、“献吻”或送补品，成为传媒话题。

红包送久了后，还会有改良版的“福袋”。除了附赠小型红包外，有时还会有该年生肖吉祥物的吊饰，或是“刮刮乐”专区，让民众觉得有福气，又有乐子玩。

不过，全台湾将近20个县市，共有368个乡镇市区，从哪里开始发红包，有时也变成学问。一般来说，现任总统都会从家乡的宫庙开始发红包，避免被人指责“忘祖”。

因此，台湾总统在发放红包时，有时也要兼顾“南北平衡”。好比蔡英文今年从东部台东县的宫庙开始发放，随后再转往老家屏东县，经高雄、台南、嘉义的“南回”行程。副总统陈建仁与行政院长赖清德则从北部的教会与宫庙开始发放。这样一来，南北两边的选民都可以照顾到。

图片版权 Taipei City Hall Image caption 民调与人气依旧的台北市长柯文哲，也在新年的时刻发送红包。

李登辉首创

过往台湾在戒严时代，总统被视为是高高在上的伟人，直到蒋经国就任总统后期，开始频繁下乡探访平民。但要论到首位发放红包的总统，则是李登辉。

当年李登辉就任总统后，每年春节年初一，都会固定在新北市三芝乡的老家“源兴居”发送红包。当时的红包为台币200元（约美金7元），曾经让许多民众为了拿“总统红包”而一路大排长龙。

随后陈水扁担任总统时，也约定俗成般地继承这个理念，每逢过年初一在老家台南县官田乡发放红包，但面额则改为100台币（约3.3美金）。

台湾当局在2004年修正有关贿选条款，一但超过台币30元（美金1元）将被视为贿选，陈水扁也从2005年起把红包“锐减”为10元台币。马英九在当选总统后，2012年起更将红包缩成1元台币，象征“一元复始”至今。

当初红包从李登辉、陈水扁时期的“定点发放”，到之后的正副总统、甚至县市首长与议员，都要开始“发红包巡回”，让台湾这十几年陷入“政治春节红包热”。

根据台湾媒体报导，台北市长柯文哲这个春节就要跑超过20间宫庙，桃园市长郑文灿更会跑超过百间宫庙来发送自家设计的红包。不同于中国与香港，发送红包在民主选举蓬勃发展的台湾，如今已成为春节的一种独特，却也玩味的风景。