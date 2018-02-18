西藏大昭寺失火消息被封 官方为何如此敏感

图片版权 Twitter Image caption 上载到网络的图片显示，大昭寺部份建筑的火势蔓延到屋顶

西藏拉萨的藏传佛教圣地大昭寺失火，照片在网络上一下子传开来，却随即又被官方删除，官方媒体的通报也只作十分简短的交代。

中国官方《西藏新闻网》事后发了一则只长七十多字的报道。内容指大昭寺部份建筑在周六（2月17日）傍晚六时四十分发生火灾，报道指火势已被“迅速扑灭”，没有伤亡，没有文物损坏，也强调当地“秩序正常”。但上传到网络上的视频显示，最少有一幢建筑物的火势蔓延至屋顶。

大昭寺已有1,300多年的历史，获联合国教科文组织列为世界文化遗产。有分析指，中国当局封锁消息的力度突显大昭寺在当地的政治和宗教地位。

大昭寺起火当天是藏历新年初二，与农历新年初二刚好是同一天。

据自由微博网站监测显示，网友张贴到社交网站的帖子大多关注大昭寺受灾的情况、对文物的损毁等。但这些帖子大多在贴出后不久随即被删除。上传到推特的视频显示，寺庙火光红红，冒出大量的白烟。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @RobbieBarnett Devastating news from Lhasa of the Jokhang temple on fire. pic.twitter.com/LXiIlvc7V5 — Robert Barnett (@RobbieBarnett) 2018年2月17日

美国西藏研究学者罗伯特·巴涅特（Robert Barnett）指，中国当局对火灾的情况几乎“三缄其口”，令人担忧大昭寺真正的损毁情况。

他对英国《卫报》指，损毁情况“可能其实不如想象中严重”，但官方封锁消息的手法令外界无法确定大昭寺损毁的情况。

图片版权 XINHUA Image caption 中国全国政协主席俞正声曾到访大昭寺，突显它在西藏的地位

有分析指，中国当局封锁消息的力度，令人想起大昭寺在当地政治和宗教上的地位。它是当各教派共同尊敬的寺院，也是各地藏传佛教教徒“磕长头”朝圣的终点。

1989年在西藏拉萨爆发的骚乱期间，曾有示威者在大昭寺前的广场上发表演讲，并举着象征西藏的雪山狮子旗在大昭寺附近街道游行。而2008年西藏骚乱期间，也有示威者在大昭寺附近的市中心破坏，推翻警车。

西藏当局2015年举行纪念自治区成立50周年的活动时，中国人民政治协商会议主席俞正声在大昭寺看望当地宗教界人士，呼吁他们“宣传好中共的民族宗教政策”，还向大昭寺赠送国家主席习近平亲笔题写的“加强民族团结、建设美丽西藏”的贺幛。