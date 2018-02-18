想买美国证交所?没门! 中资海外并购再碰壁

图片版权 Getty Images Image caption 芝加哥证交所是美国指定交易所中规模最小的，只占美国股票交易的0.5%。

大年除夕，中资收购芝加哥证交所被拒。这已是今年以来，继阿里巴巴、华为之后的第三家大型中国企业在美遭遇滑铁卢。

2月15日，就是农历大年除夕，美国负责证券监督和管理的机构"证券交易委员会"做出决定，不允许一个中国财团收购芝加哥证券交易所。

此次交易已经酝酿两年多，收购方是一个由"重庆财信企业集团"牵头的财团。

芝加哥证交所成立于1882年，是美国指定交易所中规模最小的，只占美国股票交易的0.5%。

尽管此次收购的交易金额仅有2千5百万美元，但仍遭到包括特朗普总统在内的美国政界人士的反对。

美国国会两党都有议员反对中资控制美国证交所，担心这会让中国政府获得影响美国金融结构的能力，甚至危及国家安全。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普在选战中多次批评中国，甚至将美国对中国的贸易逆差与"强奸"相提并论。

特朗普效应

特朗普总统在选战期间就曾对此交易表示异议。

2016年2月，中国企业试图收购芝加哥证交所的消息刚刚传出，特朗普就在南卡罗来纳州的一场辩论中说："中国买走了芝加哥证交所——中国，一个中国公司！他们在抢走我们的工作，抢走我们的财富，抢走我们的根基！"

但奥巴马政府并未阻挠这笔交易。2016年12月，美国外国投资委员会（CFIUS）认定，该交易并不构成国安威胁，因此予以批准。

然而，最终审批权在美国证券交易委员会（SEC）手中。

2017年8月，SEC的工作人员建议批准该交易。但是，由特朗普任命的SEC主席杰伊·克莱顿（Jay Clayton）推迟了决定，要让SEC的委员们重新考虑。

现在，委员会终于做出了否决的决定。

图片版权 Getty Images Image caption 由特朗普任命的美国证券交易委员会（SEC）主席杰伊·克莱顿（Jay Clayton）

"恶意投资"

SEC在否决该交易的声明中并未强调收购方的中国背景，只是说出资方的身份不明，财团背后是谁也不清楚。

另外，SEC认为，鉴于收购后的股权结构，SEC可能无法继续对证交所实行有效的监管。

曾牵头反对该交易的共和党议员罗伯特·皮滕格（Robert Pittenger）对此表示满意，并评论说："我们必须保持警惕，全面监督，以防止中国共产党政府以战略性的、有组织的方式，通过恶意商业投资来威胁我们的国家安全。"

重庆财信则坚决否认自己与中国政府有任何关系。

图片版权 AFP Image caption 美国加强监管美中企业交易，曾与特朗普相谈甚欢的马云也难免受影响。

"低调而神秘"

但是，这家企业到底是什么背景，不要说美国人，就连重庆当地人都搞不清楚。

2016年2月，财信牵头收购美国证交所的新闻刚报道出来时，中国大陆媒体《中国经营报》就在报道中说："对于重庆当地人而言，重庆财信集团也是谜一样的企业。

"近二十年的时间里，这家低调而神秘的企业已经涉足了地产、银行、保险、信托等领域，形成了拥有数百亿元资产的金控帝国。"

路透社的评论说，这桩金额很小的交易遭到否决，说明西方国家对中资收购的疑虑越来越大。

评论说，模糊的股权架构和关系在中国商界司空见惯，但中资企业在海外发展时，即使是在国防和高科技之外的非敏感领域，这些积弊也已成了问题。

接连碰壁

图片版权 Reuters Image caption 1月9日，华为消费者业务首席执行官余承东在拉斯维加斯消费电子展上宣布Mate 10 Pro手机在美国开售。

近年来，中国企业在海外并购方面已经颇有斩获，但碰壁的情形也越来越多。

2018年刚刚过去不到两个月，就已经有三家大型中国企业在美国遭受挫折。

新年伊始，美国外国投资委员会就以"国家安全"为由，阻止阿里巴巴旗下数码支付公司"蚂蚁金服"以12亿美元收购美国电汇公司速汇金国际（MoneyGram）。

仅仅几天后，美国电话电报公司（AT&T）退出了面向美国消费者销售华为公司Mate 10智能手机的协议。

华为本想在拉斯维加斯的消费电子展上宣布与AT&T合作发售华为手机，但该合作项目在最后时刻搁浅。

据报道，美国参众两院情报委员会去年12月曾致信联邦通信委员会，对这项合作表示担忧，因为他们认为华为与中国共产党和中国情报和安全部门关系密切。