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一名美国男子涉嫌折断并偷走在美展出的兵马俑手指，中国当局要求美方“依法严惩”。

被破坏的兵马俑有超过2000年的历史，价值450万美元，是十座陕西省借给美国费城一间博物馆展出的雕塑之一。

上周，24岁美国青年米高.罗哈纳（Michael Rohana）被起诉盗窃等罪名，获准保释。

兵马俑是中国最为重要的出土文物之一。

自拍与盗窃

根据法庭文件，罗哈纳于去年12月21日，在富兰克林科学博物馆出席一个“丑毛衣派对”（Ugly Sweater Party），期间偷偷溜进当时已经闭馆的兵马俑展区。

罗哈纳掏出手机，使用闪光灯与兵马俑自拍，然后将手放在兵马俑的左手上，似乎折断了什么东西，并将之收入口袋后离去。法庭文件另指，罗哈纳的一个朋友表示，在派对翌日，罗哈纳在自己的Snapchat帐户刊出了兵马俑拇指的照片。

博物馆员工于1月8日发现兵马俑缺了拇指，联邦调查局（FBI）调查后锁定罗哈纳。罗哈纳后承认自己将兵马俑的手指藏在书桌抽屉中。目前该拇指已归还富兰克林科学博物馆。

图片版权 AFP Image caption 兵马俑被称为二十世纪最重大的考古发现

陕西省文物交流中心向富兰克林科学博物馆借出这批兵马俑。《北京青年报》引述该中心负责人称，对事件感到震惊、愤慨，并“就美方未及时通报表示谴责”。

该中心称将要求美方严肃追究安防责任人的责任，依法严惩肇事者，并启动索赔程序。

陕西省文物交流中心将会派出两名专家赴美，检视兵马俑的损毁情况，并对兵马俑进行修复，将拇指重新装上。

1974年，中国陕西临潼一批农民在秦始皇陵以东不到一英里处打井时，发现了8000个兵马俑。陕西省是次向富兰克林科学博物馆借出了十具兵马俑展出。

博物馆事后发表声明说，事发当晚负责保安的外判商（承包商），没有按照既定程序闭馆，馆方将检讨保安守则。