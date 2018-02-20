图片版权 CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG Image caption 张浚生曾在2010年到访香港，出席中文大学一家书院的奠基典礼

新华社香港分社前副社长张浚生逝世，享年82岁。他在1985至1998年派驻香港期间，曾多次高调就香港主权移交问题批评前港督彭定康。香港各界对他的评价不一，但都认为张浚生等老一辈中国官员相继去世，象征一个年代的过去。

香港《星岛日报》报道，张浚生因突发心脏病，周一（2月19日）下午在杭州逝世。

新华社香港分社在香港1997年主权移交前，除了是一家新闻机构，还是中国政府驻香港的非正式代表办事处，张浚生当年因此被视为中国政府驻港的高级官员。他离任后，继续积极评论香港事务，认为香港应加强年轻人的引导和国情教育，让他们“融入祖国发展”。

香港行政长官林郑月娥发表声明，对张浚生辞世表示“深切哀悼”，称赞他对香港主权移交“贡献良多”。但有评论认为，他是一个“典型官员”，处理不同事件时，均紧随北京当局的步伐。

Image caption 张浚生经常批评彭定康，尤其是针对彭定康提出的政制改革方案

张浚生被派驻香港前，是杭州市委副书记。张浚生在香港期间，经常批评前港督彭定康，尤其针对彭定康在1990年代提出的政改方案，指彭定康又要提出方案，又要在香港主权移交前夕维持中英关系良好，是“既要当婊子，又要立贞节牌坊”的做法。

他在香港主权移交后，要求彭定康不要再评论香港事务，又指主权移交初期香港许多问题，都是彭定康在任时制定的政策引起。

他也曾多番批评，英国在香港实行殖民地教育，令香港居民疏远自己的国家。他在2016年接受香港传媒访问时，旺角骚乱发生不久，他当时说事件影响社会安定，感到痛心，认为香港青年不理解《基本法》，因此采取盲目的行动。他又批评香港的本土主义，指香港从来都是中国领土，“还想搞甚么本土、还想搞港独，不是开玩笑吗？”

有分析留意到，张浚生在1989年六四事件爆发前，对香港的立场跟北京当局一样宽松。香港时事评论员刘锐绍指，张浚生当时跟新华社前社长许家屯一样，经常与香港各界人士接触。据报他甚至亲自同意，让亲中报章《文汇报》在六四事件发生后刊登“痛心疾首”的社论。

网络媒体《香港01》引述刘锐绍指，他处理《文汇报》社论的手法展现他“人性”的一面。但他同时指，中国政府对香港的立场在六四事件后转趋强硬，张浚生的立场也随之改变。他认为这显示张只能执令中央政府的指令，不可能有“个性”。

图片版权 AFP Image caption 《文汇报》在六四事件中采取了支持开明派，反对镇压的立场

张浚生逝世的消息传出后，香港各界的反应不一。民主党创建人李柱铭指，印象中民主派人士都不太喜欢张，又指民主派对张浚生的言论“普遍较反感”，但认为张浚生不是令民主派最厌恶的人物。

前港督彭定康也透过助手，向张浚生的家人表示慰问。

亲北京人士对张浚生的评价大多较正面。立法会议员叶刘淑仪在社交网站中发文回应，形容张浚生“没有架子，人缘也非常好”。

香港前特首、现任中国全国政协副主席梁振英也称赞张浚生，指他能清楚向香港和国际社会，解释中国政府对香港的立场，对香港平稳的主权移交有“卓越贡献”。