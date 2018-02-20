拜年涉嫌辱华 NBA球星为“舌头打结”道歉

图片版权 Reuters Image caption 雷迪克说，自己曾两次到中国打球，对中国文化、中国历史，尤其是中国人民非常尊重。

2018年农历狗年春节，是一个让中国人反思种族歧视问题的春节。

在中央电视台的春节联欢晚会上，涉及中国与非洲关系的一个节目引发“种族歧视”大讨论尚未完结之际，一段美国球星贺年祝词中的疑似“中国佬”用词，又让中国观众大为吃惊。

在短短几天时间内，中国观众们有了歧视和被歧视的双重感受。

在美国篮球NBA众多球星向中国观众贺岁短片中，球星雷迪克（J.J. Redick）被指用了Chink（中国佬）一词。

上传到微博上的一段视频让雷迪克的这番讲话引起中国观众的关注，至今已经有2100多万次播放。这一视频有50000多人转发，14000千多人发表评论，11万多人点赞。

图片版权 YouTube Image caption 虽然雷迪克的贺岁讲话已经被发布者删减，但还是有人将原视频发布在YouTube上。

诚心道歉

有评论者认为：无论是今年春晚上那个描写“非洲人”的小品还是这个chink的视频都是种族歧视，不能因为其祝福或是喜庆的成分就无视歧视。应该有人站出来指出问题，才能让更多的人去关注种族歧视的问题。

对美国篮球NBA来说，中国是仅次于美国的第二大国际市场。面对中国人的不满，雷迪克在社交媒体推特上发文“诚心诚意道歉”。

雷迪克先解释说，“显然我舌头打结了，因为那个被误解成我用的词，根本就不在我的词汇库中。有人以为我会用那个词，对此我深表失望。我热爱尊重我们在中国的朋友。”

之后，雷迪克再次发出道歉信， 解释了事情的经过。“我们录像时，房间里没有人”，而他临时修改了自己的话，没有人听见，“包括我自己都没有听见这个会造成误解的词。如果我知道会成这样，我一定会重录。”

图片版权 Twitter Image caption 雷迪克在推特上解释说，他只是“舌头打结”并没有用有种族歧视的词。

种族歧视

雷迪克此番坚持自己是“无心之失”，得到不少球星们的支持和理解，特别是来自台湾的华裔NBA球星林书豪的理解和支持。

林书豪在推特和微博上发言说，我真心相信雷迪克没有说那个有种族岐视的词。“每个人都知道这个词不应该用来称呼华人”。

效力NBA布鲁克林篮球队的林书豪对种族歧视有亲身体验。

2012年，林书豪在NBA比赛中的表现，像平地一声惊雷，轰动全世界的篮坛，美国媒体用他的姓造出许多新词：linsanity（林来疯）、linpossible（林可能）、Lincredible（林惊奇）。

图片版权 Weibo Image caption 林书豪在微博和推特上都表示了对雷迪克的支持。

但美国体育电视频道ESPN在报道林书豪出场的比赛时，使用了一个英语俗语Chink in The Armor （原意为“百密一疏”）, 被指有种族歧视之嫌疑。为此，电视台撤下了这一标题，该编辑被解职，而另一个在解说时使用了这一俗语的评论员，也被停职。

敏感意识

在英文中，chink的原意是指“能透过光亮的小缝”，但用此词指称华人时，带有严重的种族歧视。

近年来，海外华人面对此类种族歧视的用词，也越来越敢于发声，表示抗议。

就在今年1月，当有人在推特上向林书豪用了这一词后，林书豪的回应得到媒体的赞赏。在外界看来，他“一改亚洲人在这一问题上不出声、不抗争的典型形象”。

林书豪当时的回应是：“不要这么做。我们亚洲人也敢发声。我们不是任人欺负的鞋垫子。”

很多情况下，人们使用含种族歧视的用语，或许并无恶意，只是出于无知。

但每个社会的确有必要提高种族平等意识，学会尊重、包容和接纳，真正做到“己所不欲勿施于人”。