从"学渣"到"糖王" 中国蛋糕师变形记

图片版权 zhou yi Image caption 周毅用糖作的天使

翻糖蛋糕师周毅称自己小时候成绩不好，是绝对的“学渣”。但是现在，中国媒体却叫手艺精湛的周毅“糖王”。从“学渣”到“糖王”，周毅如何完成自己华丽的蜕变？

"从小我就是一个不折不扣的'学渣'，不好意思的说我几乎就没怎么及格过，"在去年国际蛋糕大赛（cake international）上斩获冠军的中国男生周毅腼腆地说道。

1983年周毅出生在四川省攀枝花市，父母都是普通的工人，家境并不是很富裕。父母对周毅寄予了厚望，希望他可以好好学习，找一份好工作。

但是周毅觉得学习索然无味，倒是对父亲的面塑颇感兴趣，总想成为一名手工艺人。

高中毕业后周毅进入四川烹饪高等专科学校，学做中餐。大学期间，周毅决定不能再"废"下去了。

图片版权 zhouyi Image caption 周毅在给学生讲解如何制作翻糖人

"很多人觉得我去了一个烹饪学校，以后就是个厨子，有些看不起我。我当时想我这一辈子总不能都当'学渣'吧，我总不能一直都让我父母抬不起头吧。"于是，周毅决定开始发奋学习。

周毅的努力很快得到回报，学校给取得优异成绩的周毅颁发了一笔奖学金。拿着这笔奖金，周毅去了浙江省义乌市小商品批发市场。

"义乌批发市场大楼前有一尊巨大的雕塑，旁边停满了豪车。我从来没见过那么多奔驰、宝马车停在一个地方。我整个人都震撼了，我觉得我要挣钱、很多钱。"从此，周毅摆过地摊、捡过水瓶，摆过庙会，想尽一切办法做生意。

这些经历让他逐渐发现了自己的特长和兴趣— 从小耳濡目染的面塑— 以及中国市场的空白，翻糖蛋糕。他相当一名成功的“商业手工艺人”。

图片版权 zhou yi Image caption 糖作的《冰雪奇缘》公主艾莎

翻糖蛋糕是一种起源于英国的艺术蛋糕。这种蛋糕制作技术可以把花卉作的栩栩如生，经常用于蛋糕装饰。

周毅开始潜心学习西方的翻糖制作。"我把自己关在工作室里，从早到晚都在做糖、擀面、捏糖人，几乎不出门。"然而，在学会制作翻糖人偶的技巧以后，周毅对书本上传授一些方法不满意。他开始尝试融入中国传统捏糖人的手法，力求把人物的每一次细节都做到极致。

”我觉得西方用的材料不能擀出薄衣服的质感，所以我自己调制了新的原材料。 我可以把糖坯擀成纱一样薄，然后做成衣服给人物传上去。"

周毅的制糖技术得到了2017年国际蛋糕大赛评委们的认可，他的团队在比赛中一举拿下三金、两铜。周毅“糖王”的名号也越打越响。

如今， 这位具有创新精神的蛋糕师在中国创立了"我是主厨培训学校"，出版了《跟着大师学翻糖》，还有拥有了自己的模具制作工厂。那个成绩不好的男生经过重重磨砺，终于成长为了他一度梦想的 "商业手工艺人"。