图片版权 CNS Image caption 今年2月1日周立波因涉嫌“非法持有枪支和毒品”在美国纽约州拿骚县法院出庭。

中国知名脱口秀主持人周立波去年在美国涉嫌持枪且涉毒，网路传言他将被判刑41年，周立波在微博以激烈言词辟谣，坚称他无罪并传达他的“家国情怀”。

根据新华社报道，周立波于美国东部时间周四（2月22日）在纽约州拿骚县（Nassau Court）法院出庭，法官宣布，周立波面临持有武器和毒品的控罪初审听证会将在3月15日审理。

周立波在美东时间2017年1月19日在纽约长岛驾车时因“蛇行”及“开车时讲手机”被警方拦下，根据新华社取得的警方公报，警察在车上搜出一只黑色手枪枪套、一把装有子弹的手枪，还有两个塑料袋装着甲基苯丙胺（冰毒）。当时车上还有另一名乘客，两人当场被捕，被以非法持有管制药物、非法持有武器、非法持有枪枝等五项罪名检控。

周立波翌日接受传讯后以5000美金（约32000人民币）交保，步出法院后他对媒体表示，枪支是合法取得，但没有说明枪的来源，也没有提到毒品。

当时与周立波同车的中国籍青年学者唐爽取得麻省理工学院（MIT）博士后在美国任教，2017年7月法院撤销对他的控罪，他也于同年回到中国继续科研及教学工作。他称会与周立波同车只是担任周出席活动时的翻译。

今年1月周立波案在纽约开庭，新华社报道，周立波的律师斯蒂芬‧斯卡林（Stephen Scaring）表示，周立波在庭上否认非法持有武器及毒品，并深信自己不会被判有罪。律师说，周立波当时确实在驾车，但不清楚为何车内会有毒品和武器。

中国官媒人民日报海外版报道中提到，2017年12月时检方指出，若周立波的控罪成立，将面临3年半到15年的监禁。

微博辟谣

图片版权 WEIBO Image caption 周立波今年1月在微博发文

周立波今年1月在微博发文，称“在美国受到指控并不等于你犯罪了、更不等于你有罪”，他说从未考虑认罪，因为他只是“遭遇了天外飞脏神仙手”。他相信美国的法律，并希望网民能再回味他在中共建党90周年时的系列演讲，感受到他的“家国情怀”。

除了这篇文章外，周立波2017年11月也在发表过声明，称他在美国“一切安好，每日接送孩子上学日子过得很踏实。”

他在该文中指出，一些网站为了营销，制造“周立波在美国被判刑41年”的“谣言”，阅读量超过十万，周立波称这已经达到可以谣言被转发500次造谣者得以被判刑的标准。

周立波为什么淡出？

图片版权 CNS Image caption 周立波和第二任妻子胡洁一起步出法庭。

中国籍的周立波在美国有房产，两名女儿也在美国上学。

他自称是“海派清口”的创始人，1967年生于上海，1980年代担任过演员，1990年代暂别舞台，曾经做生意、因打伤前岳父而入过狱，2008年他重返舞台，以上海话为主、辅以普通话的脱口秀节目受到瞩目，2009年他主持的《壹周立波秀》让他尝到走红滋味，2010年担任《中国达人秀》评审，在主持界曾与郭德纲齐名。但因为他“语不惊人死不休”的主持风格多次引发争议，后来渐渐淡出萤光幕。

周立波2009年开始与前妻张洁婚姻关系紧张，张洁开始爆料周立波吸毒、家庭暴力等等，2010年，商人胡洁与周立波正式结婚，在美国发生持枪涉毒事件，周立波的第二任妻子胡洁陪同出庭。