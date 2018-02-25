中共提议为习近平修宪 台湾日本评说利弊

图片版权 Reuters Image caption 中国共产党即将召开十九大三中全会 （资料图片）

就在中国共产党即将于北京召开十九大三中全会（2月26日-2月28日）之际，中国官媒新华社发表消息指出，中央委员会建议，删除宪法中国家主席与副主席“不得连任多于两届”的规定。

这一消息在台湾也掀起波澜。

台湾主管大陆事务的陆委会副主委邱垂正面对BBC中文网电话询问表示：“有注意到事件，会密切关注相关发展。但本会原则向来不对中共人事评论，因此没有意见”。

翻开台湾民主进程，自从台湾1996年实施总统民主选举以来，宪法比照美国制度。不论哪一位总统在位，都只能最多连任一届，总共八年。这样的制度也在县市长选举中适用，台湾民众对于正副总统与县市长只能“连任一届”的规定早已根深蒂固。

虽然台湾没有硬性规定不能隔一届后再选总统，但解严后的台湾历届总统都遵守份际。前总统马英九2018年春节在住家附近庙里发放红包时被热情支持者问：“可不可以2020年再选总统？”。马英九幽默回应：“我选里长还可以。”（注：里长相当中国村长职位）

“绝非好事”

因此，当中方有意取消国家主席连任限制时，台湾网络上传出许多不可思议的声音。民运人士王丹在美国于脸书发文表示，“中国政治最黑暗的时刻已经到来，习近平想当皇帝的个人野心，已经昭然若揭。”

台湾网友则多半揶揄习近平终于要“称帝”。也有网友表示担忧，如果大陆正式修改宪法，对台湾地位只会更加不利。

更有网友沉痛地说：“这样的做法真的对不起许多推翻帝制的先贤先烈”。

一位民进党幕僚人士则向BBC中文网表示：“有这种想法真的很夸张，这不仅是逆文明的举动，对中国人民更是不公平。”

他进一步指出，就严谨的宪法定义来说，中国现在实施的不能称作真正宪法，而是共产党自己写、自己通过的·“语戏宪法”。他说：“真正的宪法是要经过国民授权，国民或是国民选的代表可以修改、可以废除。”

该幕僚担忧，中国自从十九大以来就有这种从集体领导倒退回一人集权的现象，这对中国政治发展来说“绝不是好事”。他说，“这样一人意志下，对区域关系、地缘政治，乃至于整体国际局势，都有趋于不稳定的可能”。

图片版权 Getty Images Image caption 中共第一代领导人毛泽东终身执政

“利大于弊”

任教实践大学的国际与两岸政治学者赖岳谦则对BBC中文网指出，从这次的修正案可以看出，中国或许会走向日本与英国的内阁制，（政党领导人）可以长期执政。

赖岳谦说，这样一来，说习近平是“不民主”或是“大开倒车”是不对的，“像是日本安倍晋三、英国撒切尔与德国梅克尔（默克尔）都是长期执政。“

赖岳谦认为，中方这样的政治制度设计，可以让主政者不受时间限制，放心实行长远政策，这样的决定是”利大于弊“。

他还补充说，”短的任期制会造成政策不稳定，菲律宾与韩国都只有一任。但过于长期的执政也会有弊病，执政长短是根据国家发展需要而产生的。

当初蒋介石与蒋经国就是为了长期执政发展经济需要，才会想一直执政，也缔造台湾经济稳定。“

民选之路

台湾的《联合报》则称，这是一场明显为习近平继续连任铺路的提案。《自由时报》则认为，”习思想“入宪与删除”国家主席连任限制“，往后习近平将更无往不利。

修宪得以持续连任，这在过往的台湾历史上也曾发生。蒋介石担任总统时代的1960年，因为宪法规定连满两届必须退任（当时一届为六年），有护蒋人士出面高呼修宪”持续连任“，一度引发”护宪“与”修宪“论争。

最终，”修宪派“以人数占上风，因而在1960年的国民大会上增加”临时条款“的”动员戡乱时期，总统副总统连任不受限制“，成功修宪。

蒋介石一直到1975年任内过世，其子蒋经国”继任“总统到1988年过世。直到1996年台湾真正民选总统，才正式开启民主化道路。

图片版权 Getty Images Image caption 邓小平曾采取措施“打破终身制”

“明争暗斗”

中方提出的”连任限制废除“宪法改正案，日本也以最快的速度发表消息。

日本《每日新闻》表示，从2017年10月以来，习近平的权力巩固就愈来愈明显。然而，在下一代后继者始终无法浮出台面的情形下，明争暗斗的态势将更严重。

《朝日新闻》则认为，中国过去在文化大革命中学到教训，于1975年废除国家主席职位。但在1982年邓小平时代恢复职位。

报道说，36年后的今天中国计划修改宪法，又回到过去”毛泽东长期政权时代“，这也显现出习近平的野心。