戊戌年间谋变法 习近平终身制“靴子落地”

图片版权 Getty Images Image caption 中共第一代领导人毛泽东终身执政

2018年农历春节，海内外的华人还沉浸在节日气氛中，中国官媒新华社周日（2月25日）发出的一则短短新闻稿震惊中国内外。

中共中央委员会提议，删除宪法第七十九条第三款中对国家主席、副主席“连续任职不得超过两届”的规定。

外界对此的普遍反应是：此次修宪是为中国最高领导人习近平继续执掌党、政、军大权甚至永久在位铺平道路，因为在中共党内，总书记任期与中央委员会相同，五年一届，但党内并没有对连任设定限制。

终身制

1989年11月，中国 “改革开放总设计师”邓小平辞去他担任的中央军委主席一职，为中共废除最高领导人职务终身制创下了先例。

邓小平此举，也被视为他对中国政治体制改革，废除领导职务终身制，实现干部退休制度，建立集体领导的一个重要贡献。

其后的近30年，历任中国最高领导人基本循例安排权力交接。2002年， 江泽民卸任国家主席和中共总书记职务后，曾短暂保留中共中央军委主席一职，引发诸多“恋栈权力”之非议。

而江泽民之后接班的胡锦涛，在2012年卸任中共总书记、中央军委主席。新上任的中共中央总书记习近平在就职演说中，还曾赞扬胡锦涛带头离开党中央领导岗位，体现了“崇高品德，高风亮节”。

胡锦涛在2013年卸任中国国家主席，开创了中共60多年来领导人任期届满，全身而退的首例。

图片版权 Getty Images Image caption 2012年11月，习近平当选为中共总书记

巩固权力

中共此次提议修改宪法，删除对国家主席任期两届的规定，从宪法层面为习近平长期执政铺路。很多海外观察人士对此并不感意外。

多年报道中国事务的BBC国际部亚太事务编辑杉丽雅（Celia Hatton）分析认为，“这一宣布是很多人意料之中的。”

她认为，“中国国家主席习近平，已经是主宰中国政治的人物。他要求执政党各派系、军队和商界精英们的忠心，使他成为继中共建政领导人毛泽东以来最强势的领袖。”

在杉丽雅看来，中共领导层一直都在为修宪做准备：去年10月召开的中共19大会议上，习近平一改传统做法，没有公布继任者人选。

中国官方新华社周日刊登的一篇署名文章，或许从一个层面透露了此次修宪的背后原因：要实现中华民族伟大复兴，完善国家主席任期任职制度是非常必要和及时的。

中共党报《人民日报》旗下的《环球时报》评论员文章则提到另一种修宪理由：“不断有少数力量在境外势力支持、鼓动之下试图挑战”中共领导国家的现实，因此十分有必要修宪。

《环球时报》还称，最近二十几年形成了中共中央总书记、国家主席、军委主席“三位一体”的领导体制，修宪取消对国家主席连续两届任期的限制，有助于保持上述“三位一体”， 进一步完善党和国家领导体制。

图片版权 Getty Images Image caption 中共第二代领导人邓小平主张打破终身制

该报还引述权威解读说，这一修改不意味着恢复国家主席职务终身制，但并没有说明所谓权威究竟是谁，也没有解释如果这不是恢复国家主席职务终身制，那么中国在宪法层面又如何限制终身制。

新变法

中共此次提议修宪之际，正值海内外学界反思清末戊戌变法120周年之时。

1898年6月11日清朝光绪皇帝颁布《定国是诏》，表明变更体制的决心，开始进行朝政体制的变革，希望中国走上君主立宪的道路。那场变法以失败告终。

本次中共提议删除对国家主席任期两届的规定，预计将在3月召开的中国人大会议上审议并通过。果真如此，本次修宪会给中国和世界带来什么呢？

英国《卫报》引述美国的中国政治问题专家祖德·布兰吉特（Jude Blanchette）表示，这绝对是一个信号，显示“习近平已经设计好将在2023年后继续留任。邓小平倡导了一个已经进行了四十年的工程，为在位者设立任期限制，确保不再出现毛泽东那样的人物。现在这个工程全毁了。”

另一位中国政治问题观察员比尔·比绍普（Bill Bishop）则将习近平与普京相提并论。

他认为：“这意味着只要习近平活着，只要中共掌权，那么习近平就会是中国最有权势的人。跟毛泽东不同，习近平将在中国处于几百年最强盛的时候而且还在继续变强的时候，成为中国最有权力的人。”

伦敦大学亚非学院中国研究所所长曾锐生向《卫报》说，“现在一切都名正言顺了，习近平不会下台。欢迎来到习近平时代。他发出的信息是：我可以做到、我会做到，要想挑战，想都别想。”

图片版权 Getty Images Image caption 习近平和夫人彭丽媛

曾在中国报道七年的英国《卫报》记者安玲(Tania Branigan)向BBC表示，习近平将会是自毛泽东以来，中国最集大权于一身的领导人。

“他的思想已经写入党章，对他个人的宣传程度是近年来其他领导人所没有的，还有他通过反腐运动和党内清洗，清除了对他造成威胁的人之后建立起的绝对权威地位，所以现在更没有人出来挑战他了。”

安玲认为，外界不要以为这是事关习近平个人的事情，这不仅仅是习想做什么，显然也是党内其他人觉得有修宪的必要。可能是既得利益等原因让中国没有进行必要的改革，使得习近平可以这么做，甚至被同僚们鼓动去这么做。

在世界层面，中国修宪使最高领导层在相当长一段时间内保持稳定，这与美国形成鲜明的对比。

一方面是是习近平掌权下越来越自信、咄咄逼人的中国，而另一方面，是缺乏条理，朝令夕改的美国政府。这或许会让中国人更加认同集权稳定的好处。

不过，安玲警告说，政治强人或许能在短期让国家强大和稳定，但是长期来说，有个一言九鼎的人是不是更会造成国家的不稳定呢？

图片版权 Getty Images Image caption 中共还提议，将习近平思想写进中国宪法

终身有多久？

中共提出的修宪提案还有待人大批准，但是普遍预测，结果是肯定的。届时，习近平长期、甚至终身执政的障碍就被扫清了。

那么，他到底可能掌权多久呢？

中国历史学者、政治评论人士章立凡认为，这很难预测 。他告诉路透社，“从理论上说，可能比穆加贝（掌权时间）都要长，但事实上，很难确信会发生什么事。”

中国政治问题专家祖德·布兰吉特说，现在预测习近平可能会终身执政还为时过早，但是，“除非发生灾难……今后十年内习近平很可能主宰中国政坛。"

伦敦大学亚非学院中国研究中心负责人曾锐生认为，只要习近平希望、或者感觉有必要，他就会一直掌权。前提是，健康状况允许。

在中国，领导人的健康状况通常被看作国家机密，不会像美国总统特朗普那样，体检报告还要公开。所以，64岁的习近平目前健康状况如何我们并不了解。

修宪只是扫清了障碍。执政路上，习近平还将继续面临来自国内外的挑战，包括中美关系的降温、朝鲜核危机、中国自身的经济问题等。

政坛多变，今后几年的走向目前谁又能够肯定？