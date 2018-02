中国维权律师李柏光离奇去世 好友眼中的“湖南骡子”

沉痛悲愤宣布著名基督徒维权律师李柏光博士今天凌晨3点在南京解放军81医院“被肝病死”!我们的好弟兄歇了地上的劳苦在上帝温柔的膀臂里!恶魔的这笔帐一定要算的!2月初还在华府早餐祷告会Renown HR defender lawyer Li Baiguang was killed by Chinese Govt at No.8 Military Hospital Nanjing! pic.twitter.com/ndDMrWaNJP