中国维权律师李柏光离奇去世 好友眼中的“湖南骡子”

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周一（2月26日），人权组织对话援助协会创始人傅希秋牧师在推特上称，当日凌晨，内地维权律师李柏光在南京解放军81医院突然因肝病死亡，终年49岁。

这名出生于湖南郴州的北大法学博士曾为许多中国底层民众奔走，获得美国民主基金会奖章，并多次被美国前总统小布什接见。他的突然离世留下了妻子与年幼的儿子，也引发了对其死因的追问。

事发突然

与李柏光关系密切的傅希秋认为，李柏光是“被肝病死”，“2月初还出席华府总统早餐祷告会平安喜乐的活着，他也从来没有肝病历史”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @BobFu4China 沉痛悲愤宣布著名基督徒维权律师李柏光博士今天凌晨3点在南京解放军81医院“被肝病死”！我们的好弟兄歇了地上的劳苦在上帝温柔的膀臂里！恶魔的这笔帐一定要算的!2月初还在华府早餐祷告会Renown HR defender lawyer Li Baiguang was killed by Chinese Govt at No.8 Military Hospital Nanjing! pic.twitter.com/ndDMrWaNJP — Bob Fu傅希秋 (@BobFu4China) 2018年2月26日

傅希秋在接受路透社访问时说，李柏光不抽烟不喝酒，对一名49岁的人来说，突然因肝病去世让人难以置信。

另一名与李柏光相识十几年的朋友、“中国律师观察网”负责人赵国君也觉得死讯意外，“从来没听说过他有肝病”。

从大学教师到维权律师

李柏光出身湖南南部农村，在湖南湘潭大学取得本科学位后入读北京大学，先后取得北大政治学硕士及法学博士学位，毕业后赴海南大学法学院任教。

但在九十年代末，他离开了教师岗位，在北京接触维权工作。

“作为出身基层、来自贫困农村的孩子，接受了高等教育丶看到社会的种种不公，他不愿意在学术宝塔里待着，”李柏光的多年好友、同为维权律师的李方平对BBC中文说。

赵国君仍记得自己在2003年初与李柏光初次见面的情境。

赵忆述，初见时觉得李像“老农”，不善言谈，但一谈起如何协助农民组织起来、形成争取权利的力量，加强农民的法律意识，就十分激动。“一激动起来，很有湖南人的那种激情，‘湖南骡子’的劲儿……”

2004年，福建和河北省先后爆发农民大规模联署、要求罢免官员的行动。《明报》报道，李柏光也参与其中，担任数地农民的代表，受访时表示手中有近十万名农民签名的联署动议。

但这亦令李柏光成为了当局的目标。 2004年底，福建福安市公安局曾以诈骗罪拘留李柏光。

李方平形容，在福建遭受牢狱之灾，是李柏光维权手法改变的转折点。与此同时，李柏光在这段时间前后归信基督教，也促使他反思自己过往的做法。“前期他是比较勇往直前、公开化的抗争，”李方平说，“后来，他转向教会维权工作，渐趋低调行事。”

“能做什么还是要做”

2004年以后，随着宗教信仰的改变，李柏光做了大量的宗教维权工作。他曾在访问中提到自己对教会的看法，强调信仰能够“作为法律和民主的社会丶文化根基”。

“教会天然具有组织性，尤其是基督教，因为有定期团契，又有信徒奉献作为物质基础，而且提倡行动能力，”李柏光曾言：“有社会关怀的人很容易看到基督教会的这种特质，把它作为平台来推进民主法治。大家聚集在教会就会有很强大的力量，这是让当局最害怕的。”

赵国君说，李柏光是一个坚定的法律战士，也是一个杰出的社群领袖。

九十年代末、千禧年初在北京，李柏光曾为不同弱势维权群体提供法律援助。他也翻译、撰写了一些政治书籍，包括美国民主理论大师道尔（Robert A. Dahl）的著作《论民主》、《中国公民常识读本》等。

不回避敏感案件

“他接手的案子都是费力不讨好，是最棘手、最难干的那种底层维权，”赵国君说，“被监控、骚扰和殴打都有过，很让人痛心和敬佩。”

自2013年以来，中国内地法律维权的空间不断收窄，维权律师一个个被打压，但李柏光并未回避政治敏感的案件。2015年，中国政府拘捕及传唤大批维权律师和相关人士，即“709大抓捕”，李柏光就担任过被捕律师谢燕益、李昱函的代表律师。

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李方平一个月前与李柏光联络时，他仍然十分紧张李昱函的案件， “那时他状况很好，精气神都非常不错，对手上的工作仍然有信心。”

另外，据对华援助协会的信息， 去年10月李柏光在浙江温岭代理一起案件时，在酒店门前遭到七八名男子殴打和恐吓。

“（柏光）不管处于什么样的逆境，都对未来抱有希望，”李方平说，“别人沮丧，他还说要放眼长远，能做什么还是要做。”