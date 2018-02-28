图片版权 Getty Images Image caption 1986年，当时23岁的浙江台州青年李书福成立了北极花冰箱厂，即吉利前身。

中国浙江吉利控股集团近期入股奔驰母公司戴姆勒，成为其最大的股东，拥有后者9.69%表决权的股份。这家汽车生产商近年来屡屡成功收购欧美著名汽车品牌，同时借助并购赢得的技术和产能，开始在中国国内市场攻城略地。

2017年，包括万达、复星和海航在内，大批曾经的中国海外收购明星急踩刹车，停止海外收购动作。但吉利却能逆势而上，完成又一重大收购，让这家公司及其掌门人李书福再次成为关注焦点。

吉利扩张史

一个广为流传的故事是，上世纪90年代末，吉利第一次尝试造车，模板正是戴姆勒旗下的奔驰轿车。

从仿造奔驰到收购戴姆勒，吉利飞速跨越，进展也出人意料地顺利。中国的新华社2月24日称，与戴姆勒的交易尚需通过中国监管机构审批。虽然这笔90亿美金的大投资引来外界对中资可能透过该交易来换取创新技术的担忧。但德国政府已经表态，只要它符合市场需要，不会阻止该交易，但会“密切关注”此事。

浙江吉利控股集团董事长李书福表示"很高兴能在戴姆勒未来发展道路上伴随其成长，助力其成为电动出行和线上技术服务领域的佼佼者。"吉利承诺长期持有戴姆勒的股权。媒体报道称，通过这笔投资，李书福或者李书福的代表有机会进入戴姆勒奔驰的管理层。

如果这笔收购最终敲定，吉利将从最初的电冰箱零件生产商摇身一变，成为全资拥有瑞典汽车品牌沃尔沃和伦敦出租车生产商的国际企业，同时成为著名豪车品牌奔驰的最大股东。

公开资料显示，1986年，当时23岁的浙江台州青年李书福成立了北极花冰箱厂，即吉利前身。几年间，李书福攒下了几千万启动资金。上世纪90年代初，李书福投身到海南房地产大潮，但却遭遇楼价下跌，给当时的房地产市场泡沫交了几千万人民币学费。

图片版权 AFP Image caption 浙江吉利控股集团在官网上如此自我介绍："始建于1986年，从生产电冰箱零件起步，发展到生产电冰箱、电冰柜、建筑装潢材料和摩托车，1997年进入汽车行业。"

在正式开始造车之前，李书福从两轮摩托车入手。1993年，他成立了中国第一家民营摩托车制造厂，仿台湾阳光踏板摩托车。

1996年，吉利在浙江台州成立，李书福开始尝试拆解研究奔驰、红旗、夏利等品牌轿车，走上了造车之路。

九次收购

中国媒体报道显示，李书福在汽车行业先后进行了9次大的并购。

1997年，他斥资2400万元收购四川德阳监狱汽车厂70%的股权，获得了汽车生产目录。

2006 年，收购伦敦黑色出租车母公司锰铜控股20%的股份。逐步积累海外并购和融资方面的实战经验。

2009 年以2.57 亿港元收购澳大利亚变速箱公司 DSI，助力吉利提升变速箱的技术研发。

2010 年以15亿美元收购了瑞典沃尔沃轿车100% 的股权，被媒体形容“蛇吞象”。

英媒：吉利和沃尔沃的文化冲撞

2013 年用逾 1 亿人民币收购伦敦黑色出租公司的剩余80%股权。2017 年收购宝腾汽车 49.9% 和莲花汽车 51% 股份，控股后者并可以使用其品牌。2017 年收购飞行汽车公司 Terrafugia。

2017 年收购沃尔沃集团（生产商用车） 8.2% 股权。

2018 年收购戴姆勒 9.69% 股份，成为该公司的第一大股东。

吉利集团在官网上这样介绍自己：“现资产总值超过2000亿元，员工总数超过7万多人，连续六年进入世界500强。”

图片版权 Getty Images Image caption 汽车并非吉利的唯一业务。

吉利旗下包括了吉利汽车、领克汽车、沃尔沃汽车（100％股权）、宝腾汽车（49.9％股份）、路特斯汽车（51％股份）、伦敦电动汽车。

汽车并非吉利的唯一业务。吉利旗下还涵盖了多家教育机构，包括北京吉利学院、三亚学院、浙江汽车工程学院和湖南职业汽车工程学院。

“蛇吞象”资金何来？

从沃尔沃到戴姆勒，吉利两次收购欧洲著名汽车品牌，使其走到了中国企业国际化的潮头。外界开始持续关注这家民营企业背后的资金来源。2010年，吉利收购沃尔沃轿车全部股份，这项斥资18亿美元的收购行动是当时中国民营最大的海外汽车收购。

中国媒体报道称，至少有中行、建行和进出口银行三家中资银行为吉利提供了总计 10 亿美元的融资。时任吉利集团副总裁、首席财务官的尹大庆称，资金一半来自国内，另外一半则是国外的资金。李书福则表示"国内资金部分，大部分是通过吉利自身担保、抵押等各个方面得到，还有少部分来自地方政府的投资公司"。另有媒体报道则称，为完成本次收购，吉利控股出资41亿元（人民币），另有部分资金来自于几个省市的国资。

近期的戴姆勒收购案中，吉利否认市场流传其获得中国国有资金支持的传言。并澄清称“此次收购资金完全通过吉利海外公司通过海外资本市场运作而来，并未使用中国境内资金。“

浙江吉利控股集团常务副总裁 CFO 李东辉在本周中国中央电视台的一段采访中进一步解释说：“我们这次收购是通过李书福董事长持股的吉利集团有限公司，是在境外合资，是通过李书福董事长持股的吉利集团有限公司在境外的分公司来进行收购。”