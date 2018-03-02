25岁创业37岁执掌世界500强 叶简明的华信神话

Image caption 中国华信首次进入世界500强榜单时，叶简明只有37岁

路透社和中国媒体《财新》消息，中国华信能源董事局主席叶简明因涉嫌经济犯罪而遭到调查。

中国华信官网显示，该公司专注于能源及其它海外投资，从小型能源贸易商一跃成为快速成长的石油和金融集团，资产遍布全球，并力争成为中国能源巨头之一。

去年9月，中国华信曾斥资91亿美元买下了俄罗斯石油公司14.16%的股份。

3月1日深夜，中国华信发布声明，称中国华信能源有限公司运营正常。同时称，某些媒体关于叶简明先生不负责任的报道“没有事实依据，也未经叶简明本人及公司核实同意”。

《财新》关于叶简明被调查的报道发布当天就被删除。

BBC中文通过邮件联系中国华信，希望确认叶简明是否被调查，但截至发稿前没有得到回复。

股价大跌 债券停牌

路透社称，相关消息来自一名要求匿名的直接知情人士，称叶简明今年被调查，但未说明被哪些部门调查，亦未说明调查是否还在继续。

3月1日，“华信系”股票暴跌。A股上市的华信国际开盘跌超9%，一度逼近跌停，收盘跌4.45%。

3月1日中午，华信国际公告称，近日，有媒体报道中国华信能源有限公司董事局主席叶简明先生被调查的相关消息。因相关报道可能引起市场关注和投资者猜测，华信国际对媒体报道的内容进行了核实，目前，公司运营一切正常，各项业务有序开展。

“华信系”香港上市公司华信金融投资也呈现暴跌，3月1日跌幅一度达30%。

在债券市场，上海华信国际集团有限公司公告称，公司发行并上市的公司债3月1日起停牌，其中，“15华信债”、“16申信01”早间被两度临停，停牌前均跌超30%。

神秘富豪 37岁执掌世界500强

1977年出生的叶简明长期低调，媒体报道并不多。2014年，中国华信首次进入《财富》杂志评出的世界500强企业，当时37岁的叶简明可能是最年轻的世界500强公司掌门人。其后连续四年，华信都进入《财富》杂志世界500强榜单，2017年7月以437亿美元营业收入位列第222位，较上年上升七位。

公开资料显示，叶简明于2002年创立中国华信能源有限公司，当时年仅25岁的叶简明出任董事长。

据其官网介绍，中国华信能源有限公司是集体制民营企业，主营能源与金融，目前拥有两大管理集团公司、七家一级投资公司和A股上市公司，各类人才近3万人。

中国媒体报道显示，叶简明进入石油业始于当年轰动中国的赖昌星远华案的资产拍卖。远华的子公司厦门华航拥有在中国进行石油贸易的牌照。叶简明拍得这部分资产后建立了中国华信。

叶简明最为知名的手笔为去年9月收购俄罗斯石油公司14.16%的股份，合同金额预计约91亿美元。俄油为全球最大的上市石油公司，完成收购后中国华信成为俄油第三大股东，并获得每年4200万吨和总量为26.7亿吨油气储量的石油权益。

叶简明曾发表文章称，华信收购俄油股份对华信的发展的确是一个里程碑。

中国媒体人秦朔2017年撰文评论，一个20多岁的年轻人，在行政性垄断特征明显的石油石化行业，用十几年时间成为仅次于中石油、中石化、中海油，而且在上中下游同时进行国际布局的油气供应商，今年刚刚40岁，这实在是一个奇迹。

牵扯何志平行贿案？

中国华信飞速上升背后离不开叶简明对政要关系的经营。其中，华信旗下的中华能源基金会扮演重要的角色。香港前民政事务局局长何志平担任过该基金会秘书长。

图片版权 CNS Image caption 何志平涉嫌贿赂乍得和乌干达政要，为华信在这些国家取得利益

BBC中文曾报道，去年11月，美国司法部披露，华信下属中华能源基金委员会秘书长何志平已于当月18日在纽约被捕。因其涉嫌为中国华信贿赂乍得总统及乌干达外长和洗黑钱，被美国司法部起诉，罪成最高可被判监20年。一同被捕的还有塞内加尔前外长谢赫‧加迪奥（Cheikh Gadio），两人涉嫌企图向乍得总统代比（Idriss Deby Itno）提供200万美元，以换取中国的能源公司，能够不用面对国际竞争下，获得乍得国内昂贵的独家石油权。

此外，何志平还涉嫌准备把50万美元电汇给前联合国大会主席、现任乌干达外长萨姆‧库泰萨（Sam Kutesa），以协助华信获取商业利益，包括一宗涉及乌干达银行的潜在收购计划。部分汇款经由美国银行系统，触犯美国《反海外腐败法》。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 位于香港的中华能源基金委员会

另一个基金会在上海成立，名为华信公益基金会。据《财新》报道，该基金会由上海警备区原政委李光金担任执行理事长，中央军委办公厅管理局原副局长王宏源担任常务理事。前者为叶简明牵线，结识了曾在安徽、甘肃两地任过省长、书记的落马高官王三运；叶还通过后者结识央企珠海振戎公司的杨庆龙。

外界猜测叶简明有"官二代"的身份。为此他曾在华信官网发布声明，"由于出现关于我个人的不实揣测，特此声明，我并不是叶选宁少将儿子，也不是叶剑英元帅孙子。 "该声明后来被删除。