中国政协发言人不满“锐实力”提法

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一年一度的两会即将召开，在政协会议新闻发布会上，发言人王国庆回应外界对中国“锐实力”的质疑，批评西方国家“有些人”思想仍停留在冷战将时期，对中国充满偏见、歧视与敌视，形容是西方“炮制新词‘黑’中国”。

但在国际间引起极大关注的修宪建议，虽然列入了政协会议的议程，在此次记者会上并没有被提及。

王国庆又表示，政协展望2018年中国经济会继续向好、稳中有进，经济发展“不仅‘颜值高’，‘气质’也相当好”。王国庆又回应早前美国贸易代表称美方当初支持中国入世是“错误”的说法，强调中国认真履行市场开放的承认，采取单边主义的是美国。

“让许多世贸组织成员感到担忧的，恰是美国采取的单边主义做法。”王国庆说∶“中国开放的大门只会越来越大。”

今年的政协会议新闻发布会与往年不同，被“点中”的外媒记者明显较少，日本《朝日新闻》是唯一获得提问机会的外媒。

记者会未提修宪

全国政协十三届一次会议将于明日召开，13日闭幕。王国庆透露，会议议程将包括讨论“宪法修正草案”，以及“监察法草案”，审议政协章程修正案，并选出新一届政协正副主席等要职。

图片版权 Getty Images Image caption 今年被点中提问的境外媒体只有香港的凤凰卫视及文汇、大公报

然而，近日外界最为关心的修宪及监察体制改革，在记者会上并无触及。

往年的政协记者会并不回避敏感议题，也不时爆出亮点。 2014年的全国政协会议会前记者会上，香港媒体《南华早报》记者提问关于前前中共政治局常委周永康案的消息，时任发言人吕新华以一句“你懂的”回应，是中国官方首次就周永康案回应。

在过去两年的政协会前记者会上，南海等国际问题也会被提及；但在今年的记者会上，被“点中”的外媒记者明显较少，只有日本的《朝日新闻》记者获得发言机会，记者会上没有提到一些较“敏感”的话题。

激烈回应“锐实力”

近年，外国舆论关注中国以商业、经济手段，在其他国家推进政治议题，并将这种战略冠上“锐实力”（Sharp Power）之名。

图片版权 CNS Image caption 孔子学院、中国学生、中国资金让美国社会忧虑学术自由的问题。

去年12月，美国国家民主基金会就曾发表报告，点名批评中国、俄罗斯透在媒体、学术、文化等领域的投资，渗透目标国家的资讯与政治环境，影响、操纵他国民主。

在今日的记者会上，王国庆对“锐实力”的说法做出回应，将其形容为“中国威胁论”的新版本，对中国充满偏见、歧视及敌视，反映出西方一些势力的冷战思维及双重标准。

“炮制新词‘黑’我们中国，这已经不是第一次，我相信也不会是最后一次，”王国庆表示：“做同样的事情，西方国家是展示‘软实力’，到了中国就成了别有用心的‘锐实力’。”