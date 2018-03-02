中国富豪聚“会”北京 胡润说人数减少了一些

图片版权 Getty Images Image caption 小米的雷军在2012年当选全国人大代表，本届连任。（资料图片）

3月2日，胡润研究院发布了《两会中的上榜企业家报告2018》。第十三届全国人大代表和政协委员中胡润百富榜上榜企业家有152位，比上一届减少了56位。

胡润百富榜的上榜门槛为20亿元人民币。

五年来人数最少

152位富豪中，有79位全国人大代表和73位全国政协委员，分别占第十三届全国人大代表和政协委员总人数的2.7%和3.4%。

人数和占比都比上一年大幅减少。

对此胡润表示："今年是五年一次的换届之后，我们统计了新一届全国人大代表和政协委员中的上榜企业家。虽然我们百富榜的上榜人数比五年前扩大了一倍多，但登上我们榜单的全国人大代表和政协委员的人数是五年来最少的。"

152名富豪中，全国人大代表马化腾身价最高，达到2950亿元。第二名恒大的许家印为全国政协委员，身价2600亿元。第三名为李兆基的儿子李家杰，身价2150亿元。

此外，李嘉诚的儿子李泽钜排名第五，身价1900亿元。

图片版权 Getty Images Image caption 京东的刘强东（左）今年首次当选全国政协委员，马化腾（右）为本届代表委员中身价最高者

哪些新面孔？

每五年人大和政协换届，都有一批新企业家涌现，也有曾经风光的企业家因为多种原因落选。

通过梳理发现，本届两会上代表和委员名单中出现了更多的互联网企业家。

互联网企业家曾经与两会这一政治舞台绝缘。2008年十一届人大和政协时，盛大网络董事会主席陈天桥当选政协委员，成为互联网企业家进入政治舞台的第一人。

2012年换届后的第十二届，互联网企业家多了起来，包括马化腾、小米董事长雷军以及百度董事长李彦宏。

本届出现在两会上的"胡润百富榜"企业家中。新上榜有48位，其中9人来自互联网行业。财富第一的为网易的丁磊，达到1100亿元；以及当选全国政协委员的刘强东（京东），隶属于中华全国工商联合会；同样广为人知的还有周鸿祎（奇虎360），隶属于九三学社。

图片版权 Getty Images Image caption 李书福的吉利汽车曾展开收购沃尔沃，入股戴姆勒等动作，已连续六年进入世界500强。（资料图片）

制造业中也有新面孔。吉利汽车的董事长李书福从全国政协委员转任全国人大代表。不久前刚以90亿美元入股奔驰母公司戴姆勒，成为其最大的股东，拥有后者9.69%表决权的股份。

另一个制造业代表是蓝思科技的周群飞，她是胡润先进制造富豪榜的首富。蓝思科技是笔记本电脑、平板电脑和移动设备玻璃屏的领先供应商之一，为苹果和三星的手机产品供应触屏。

名单中谁不见了？

在名单中消失的企业家也不少。消失的56个企业家中，不少来自房地产行业，包括复星董事长郭广昌、龙湖集团董事长吴亚军、华夏幸福董事长王文学、富华国际的陈丽华、泛海集团的卢志强等等。

上届代表委员中从事或涉及房地产领域的11名企业家都不再出现在本届两会名单中。

图片版权 Getty Images Image caption 1998年郭广昌第一次当选全国政协委员，时年31岁

其中最令人瞩目的为郭广昌。郭广昌被称为"中国巴菲特"，他在2015年12月突然"失联"，引发媒体与商界不小的震动，当时他还是第十二届全国政协委员。后被证实郭广昌因涉及上海友谊集团原总经理王宗南挪用公款、受贿案，而被当局带走协助调查。

房地产企业家逐渐退出，互联网企业和高端制造业企业家涌现，与中国经济发展的转型方向一致。分析人士指出，中国经济开展"供给侧结构性改革"，去杠杆力度加大，因此突出实体经济和科技企业，同时加大对房地产的调控，使经济逐渐挣脱房地产。