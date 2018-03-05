图片版权 EPA Image caption 2018年人大会议将有十项议程，其中备受关注的议程包括审议宪法修正案、审议监察法议案、审议国务院机构改革方案等。

3月5日，十三届中国全国人大一次会议在北京开幕。中国国务院总理李克强作政府工作报告，听取全国人大常委会关于修改宪法的说明。

每年基本在同期召开的中国全国政协会议还与全国人大会议并称为“全国两会”。政协由各党派（包括无党派）、各团体、各少数民族、港澳台代表、华侨等组成，政协会议在每年两会的职责是参与对国家大政方针的讨论，提出建议和批评，但对共产党的方针政策没有决定权。

从表面看，对法律制定与修改有决定权的是全国人大会议，成员中有80%是各级官员和中国共产党的各级领导。全国人大可以根据中国共产党中央委员会的决定或建议修改宪法，以及决定或修改国家的相关法律。

2018年全国人大会议将于3月20日上午闭幕，为期15天半，去比年的人大会议多出5天。人大称，这“主要由大会议程决定”。

人大议程看点

2018年人大会议将有十项议程，其中备受关注的议程包括审议宪法修正案、审议监察法议案、审议国务院机构改革方案等。

全国人大公布的日程显示，人大将花共计两天整时间审议宪法修正案草案，并于3月11日下午进行投票表决。

图片版权 EPA Image caption 每年基本在同期召开的中国全国政协会议还与全国人大会议并称为"全国两会"。

一位了解投票流程、请求匿名的人士告诉BBC中文，人大投票采用的是按电子表决器进行投票。每名代表的座位上都有一个电子表决器，代表入座时，桌上不会放置有代表名字的桌牌。媒体不得进入人大投票会场。

关于最受关注的宪法修正案审议，在3月4日人大新闻发布会上，美国有线电视新闻网（CNN）记者提问，废除宪法关于国家主席连任不得超过两届的建议，会不会使习近平终身任职？新任人大新闻发言人张业遂自信回应称，废除国家主席任期限制将“有利于维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，有利于加强和完善国家领导体制”。

图片版权 Xinhua Image caption 在3月4日人大新闻发布会上，CNN记者提问，废除宪法关于国家主席连任不得超过两届的建议，会不会使习近平终身任职？

为舆论铺路，中国国家媒体已经“开足马力”为习近平及两会造势。

央视网两会专题页面专门设立了《人民领袖习近平》一栏，在习近平之前，只有毛泽东被官方媒体称为“伟大领袖”，华国锋曾经被称为“英明领袖”，而华国锋之后的任何领导都没有被官方赋予过“领袖”的称谓。

新华社的报道则称∶“海外舆论普遍认为此次两会将为中国实现中华民族伟大复兴的宏伟目标注入强劲动力。”

另一项备受关注的议程是关于中国正在筹备设置的国家监察委员会，做为中国特色的国家反腐败机构，这个机构将与中国国务院、中央军事委员会同为正国级单位。分析人士认为，国家监察委员会或将与现在的中纪委合署办公。3月20日，全国人大将表决监察法草案。

风声鹤唳的两会

由于修改宪法引发大量国际媒体的质疑以及社交媒体上的反对声，今年的两会显得尤其敏感。

图片版权 Reuters Image caption 中共中央建议取消国家主席任期的限制，外界认为是为习近平长期执政铺路。

往年两会期间，当局最敏感的是各省市访民进北京上访，因此各省市每年都会在两会期间增加警力，将试图进京上访的访民截堵回户口所在地。

而今年的两会开幕前，有多名律师及人权人士被有关部门带离北京，这种行为在中国大陆被称为“被旅游”，也就是说，为确保大会顺利进行，有关部门会在国家重要大事举办期间将一些敢言的不同政见持有者带离北京，以防他们与媒体接触。

新浪微博上，很多关于两会的微博都被关闭了评论，部分微博甚至被禁止转发。新华社报道中共中央委员会建议废除国家主席任职期限次日，大量质疑此举以及表示反对的微博账户被禁言甚至销号。审查力度不及微博的微信，以出现了因反对国家主席无限期连任的个人账号被销号。

微博用户 @滑翔在夜空 发帖称∶“想关心下两会的内容，顺便也想发个声说说看法，虽然没啥用……但与之相关的内容下方的评论不是被屏蔽就是精选后的评论……老百姓就只能眼睁睁地看不许说话呗……。”

据香港媒体报道，政协代表在进入人民大会堂会场时，广场上的安保人员已经排成了两排，做出一条通道让政协代表们快速进入会场。往年，媒体都会在政协代表进入会场前一刻蜂拥而上堵住代表，询问代表们的相关提案，安保人员很少会干涉媒体堵代表。

“新的一年我们有新的规定。”安保人员告诉质疑他们的媒体。